Colombia

Crece la preocupación por la salud de Heredero: el cantante aclaró los rumores después de practicarse una biopsia

Féizar Orjuela despejó las dudas sobre su estado de salud y tranquilizó a sus seguidores sobre el rumor que fue diagnosticado de una enfermedad grave

El Heredero rompe el silencio
El Heredero rompe el silencio y aclara los rumores sobre su salud tras una biopsia

El impacto de los recientes rumores sobre la salud de El Heredero ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han expresado su preocupación ante la posibilidad que el artista haya sido diagnosticado de cáncer.

Féizar Orjuela, conocido artísticamente como El Heredero, abordó directamente estas especulaciones y ofreció detalles sobre su estado actual, despejando las dudas que circulaban en redes sociales.

El ascenso del cantante de carranga en la escena musical colombiana se consolidó en 2024, cuando varias de sus canciones lograron una amplia difusión, especialmente a través de plataformas digitales.

Su propuesta, que fusiona un tono romántico con la alegría característica de la carranga, permitió que su música trascendiera los límites regionales de Boyacá y Santander, alcanzando una proyección nacional.

Un ejemplo de este fenómeno es la canción Coqueta, su tema más popular, que ha superado las 48 millones de reproducciones y se escucha tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano.

Féizar Orjuela, El Heredero, confirma
Féizar Orjuela, El Heredero, confirma que está sano y agradece el apoyo de sus seguidores - crédito @herederocarranga/IG

El reconocimiento de El Heredero no se ha limitado a Colombia, pues su éxito le ha permitido presentarse en otros países y colaborar con figuras destacadas del género, como Jessi Uribe, quien ostenta el mérito de ser el único artista colombiano de música popular nominado a los premios Grammys Anglo.

Con el cantante de música popular hizo una colaboración en un remix de la canción Coqueta, lo que amplió aún más el alcance de su propuesta musical.

Es por esto que su imagen cobra cada vez más importancia entre el público y la inquietud sobre la salud se empezó a volver un tema de conversación constante en las redes sociales, ya que el artista se refirió a una situación por la que estaba atravesando con ese tema en una ronda de preguntas que realizó con sus seguidores en Instagram.

El cantante fue consultado acerca de una intervención médica reciente, la cual fue de conocimiento público y en respuesta, El Heredero explicó: “Quiero aclarar con respecto a una intervención que tuve hace unos días, tuve que parar un poquito por unos días porque me hicieron una biopsia de por acá (señala su nariz) descartado que hubiera una cuestión así medio incómoda y todo salió muy bien afortunadamente, a Dios gracias”, confirmó el artista colombiano.

El Heredero se prepara para
El Heredero se prepara para conquistar el Movistar Arena tras superar rumores de enfermedad - crédito @herederocarranga/IG

Asimismo, explico que “No tengo ningún problema, lo digo porque me preguntaron que si es verdad que tengo cáncer por ese punto (como un lunar en su nariz) y por ahí tengo todavía el puntito y me estoy terminando de curar, pero esto hace más de un mes que sucedió y estoy bien, gracias a Dios”.

Finalmente, Heredero les envió un mensaje a todas las personas que le han escrito en sus redes sociales para conocer su estado y para apoyarlo.

A quienes se preocupan, muchas gracias, y a quienes preguntan o comentan, pues les quiero aclarar que estoy muy bien, que la biopsia salió negativa y que todo está genial. Les envío un abrazo”, puntualizó el cantante colombiano.

En el horizonte inmediato, El Heredero se prepara para un desafío significativo, pues en medio de su recuperación también se está preparando para presentarse el 21 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

El Heredero aseguró que está
El Heredero aseguró que está bien de salud y confirmó su concierto en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @herederocarranga/IG

De acuerdo con la información que el cantante y su equipo de trabajo han compartido, se espera que el evento reúna a una multitud de seguidores dispuestos a celebrar sus éxitos en vivo.

De este modo, el propio Féizar Orjuela desmintió cualquier diagnóstico de cáncer y aseguró que su recuperación avanza sin complicaciones, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera y su estado de salud.

