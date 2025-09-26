Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Aida Victoria Merlano enciende rumores de soltería con un mensaje que desata teorías sobre Juan David Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

Un mensaje publicado en las redes sociales por Aida Victoria Merlano ha intensificado las especulaciones sobre el estado de su relación con Juan David Tejada, luego de que la creadora de contenido compartiera una conversación que muchos interpretaron como una señal de soltería.

La publicación, realizada el jueves 25 de septiembre, incluyó una captura de pantalla de un intercambio con su mejor amigo, Diego Camacho, en la que la influencer le preguntó: “Dame 10 razones por las que soy tu mejor amiga”, una interacción que parecía ser casual y amistosa, pero que terminó siendo toda una revelación.

Esto por un comentario final de Aida Victoria Merlano con el que generó gran revuelo entre el público, especialmente aquellos que han estado pendientes de su situación sentimental actual.

Después de que el joven le enumerara los 10 puntos por los que considera que Merlano era su mejor amiga y la considera una buena amistad, ella reaccionó públicamente con un texto en el que indicó que actualmente estaría soltera.

El misterioso mensaje de Aida Victoria Merlano que pone en duda su relación con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/IG

“Diego Camacho, si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?”, escribió la influencer con varias caritas de enamoramiento a manera de respuesta a lo que dojo su amiga sobre ella.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, ya que numerosos usuarios expresaron sus opiniones en redes sociales, interpretando el mensaje como una confirmación indirecta de la separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Entre los comentarios destacados se encuentran afirmaciones como “Aida y Westcol van a volver créanme y guarden este comentario”, “Ella solo quería un bebé que le hiciera compañía, sola brilla más” y “No entiendo por qué las parejas dicen que se aman, tienen hijos y se separan”.

Otros usuarios señalaron detalles como la eliminación de una fotografía en la que la influencer aparecía embarazada junto a Juan David Tejada, lo que reforzó las sospechas sobre el distanciamiento.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: las redes arden con teorías tras la desaparición de una foto y un comentario viral - crédito @aidavictoriam/IG

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada había sido objeto de atención desde su inicio, especialmente porque comenzó poco después de la ruptura de la influencer con Westcol.

La pareja se convirtió en padres en julio, lo que llevó a muchos a pensar que atravesaban una etapa estable. Sin embargo, hasta la reciente publicación, ninguno de los dos había realizado declaraciones públicas sobre posibles problemas en la relación, pero cada vez se muestran más distantes y sin relacionamiento más que el de tener un hijo en común.

Incluso a Aida Victoria se le ha visto en eventos sociales sola, mientras que “el agropecuario” como le dicen a Juan David, se le ha registrado en actividades con sus amigos y en compañía de otras mujeres.

A pesar de la oleada de comentarios, algunos seguidores sostienen que tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada optan por mantener su vida privada fuera del alcance de los medios y que suelen bromear sobre su situación sentimental.

Esta es la foto que Aida Victoria Merlano habría borrado de su Instagram - crédito @aidavictoriam/Instagram

A los hechos se han sumado una serie de fotos que se han viralizado en las redes sociales, las cuales con inteligencia artificial han creado para simular un reencuentro entre Aida y Westcol, su más reciente expareja.

Sin embargo, ambas celebridades han salido a aclarar que no están juntos y que las imágenes no son reales, mientras tanto, entre las opiniones recogidas en redes sociales se encuentran mensajes como “Sinceramente, yo siento que ella y Westcol aún se quieren”, “Me parece muy raro que esto esté pasando después de que Westcol dijera que si volvería con ella” y “Yo si quiero que vuelva con Westcol jajaja así me funen”.

Lo cierto es que el debate en torno a la vida personal de Aida Victoria Merlano y su relación con Juan David Tejada continúa alimentando la conversación en plataformas digitales, mientras la pareja mantiene el hermetismo sobre su situación actual.