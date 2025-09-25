Petro eliminó publicación contra Bruce Mac Master, pero se quejó de la orden del Consejo de Estado: “No comparto la decisión”

El presidente Petro señaló a Bruce Mac Master de oponerse a las reformas sociales de su Gobierno - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro se refirió a la orden impartida por el Consejo de Estado en segunda instancia, mediante la cual le exigió retirar un mensaje publicado en la red social X contra el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

De acuerdo con Petro, la determinación responde a un fallo derivado de una acción de tutela. El mandatario explicó que este lo obligó a eliminar una publicación del 19 de marzo de 2025, en la que criticó con dureza a Mac Master. En el texto, lo señaló de tener actitudes de discriminación y esclavitud, que se reflejarían en la Asociación que dirige.

“(…) Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso, la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”, escribió Petro en el mensaje que, en efecto, eliminó de su cuenta de X.

Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro en contra de la Andi, durante la jornada del 19 de marzo de 2025 - crédito @petrogustavo/X

Pese a que el jefe del Estado cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado, advirtió que no está de acuerdo con el fallo que lo obligó a eliminar la publicación. “No comparto la decisión del Consejo de Estado”, señaló el presidente, aclarando que, pese a su postura, obedece la instrucción judicial.

Para sustentar su punto de vista, explicó que con sus palabras no tenía la intención de afirmar que Mac Master hubiera incurrido en delitos punibles de discriminación o esclavismo. Aseguró que lo que hizo fue recurrir a “un recurso lingüístico, propio del discurso político”. Esta figura cuenta con el respaldo del fallo del 2 de abril de 2025 del mismo Consejo de Estado, según precisó.

Por otro lado, hizo una nueva crítica al presidente de la Andi por declaraciones que hizo luego de conocerse el fallo de tutela a su favor, en las que rechazó las reformas sociales oficialistas, entre ellas, la Reforma Laboral, ya aprobada por el Congreso y sancionada como Ley de la República.

El Consejo de Estado ordenó a Petro eliminar una publicación que hizo en marzo de 2025 en contra de Bruce Mac Master - crédito Colprensa

“El señor Mac Master, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado “foro público” que se me reprocha”, aseveró.

Además, recordó una publicación en X del presidente de la Andi, fechada el 26 de marzo de 2025, en la que afirmó que “la reforma laboral es el certificado de defunción para el emprendimiento y las pymes”. No obstante, aclaró que no está señalando al empresario de haberlo tildado de “homicida” por medio de esa publicación en la red social.

En ese sentido, el primer mandatario aseguró que está siendo víctima de un “lawfare”, es decir, de procesos judiciales con fines de persecución política. Por eso, instó a que los debates continúen desarrollándose en espacios alejados de las entidades judiciales.

El presidente Gustavo Petro no se retractó sobre aseveraciones que hizo contra el presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito @petrogustavo/X

“Reitero que la judicializacion del debate a través del “law fare” atenta contra la democracia, limita a la ciudadanía de conocer las diferentes posiciones y posturas de sus líderes, por lo que hago un nuevo llamado a mantener la confrontación de ideas en los escenarios propicios evitando una mayor congestión de nuestra administración de justicia”, señaló.

El presidente de la Andi respondió al presidente, recordando que incumplió lo ordenado por el Tribunal de retractarse de las aseveraciones que hizo en su contra a través de la red social.

“Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del @ConsejoDeEstado respecto de la tutela presentada por la @ANDI_Colombia. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho”, indicó.

Bruce Mac Master recordó al presidente Gustavo Petro que debía retractarse de afirmaciones que hizo en su contra - crédito @BruceMacMaster/X