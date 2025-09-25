Colombia

“Le tenemos más confianza a las disidencias que al Ejército”: el audio que destapó supuesto nexo del presidente de Asocomunales de Campamento con el frente 36

Jainober Jiménez Restrepo, capturado el 22 de septiembre de 2025, fue enviado a la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado: en 2023 había entregado una polémica declaración

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El líder comunal afrontó una
El líder comunal afrontó una polémica cuando fue presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Montañita- crédito Europa Press/Red Social Facebook

La captura de Jainober Jiménez Restrepo, presidente de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) en el municipio de Campamento, marcó un nuevo avance en la ofensiva judicial contra el frente 36 en el departamento de Antioquia.

La Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate) de la Policía, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), llevaron a cabo el arresto el pasado lunes 22 de septiembre de 2025 en una vía pública del barrio Niquía, en el municipio de Bello.

El proceso judicial avanzó rápidamente: en las últimas horas, un juez penal dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Jiménez Restrepo. La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir, acusación que el detenido no aceptó.

La Policía capturó a Jainober
La Policía capturó a Jainober Jiménez Restrepo, presidente de Asocomunales en Campamento (Antioquia), en un vía pública del barrio Niquía, en el municipio de Bello - crédito Colprensa

Según los expedientes oficiales, “hay motivos fundados que indican que instigaba a la comunidad para que se fuera contra la fuerza pública. De esta manera, favorecían a las disidencias de las Farc”, según consta en los registros de las autoridades.

Jiménez Restrepo y la declaración con el que confesó presunto vínculo con las disidencias

La figura de Jiménez Restrepo ya había estado en el centro de la controversia en agosto de 2023, cuando, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Montañita, fue consultado por medios de comunicación tras un incidente en el que cerca de 200 personas retuvieron a un grupo de soldados de la Cuarta Brigada en zona rural del municipio.

Posteriormente, los militares fueron trasladados en chivas hasta el casco urbano del municipio. En esas declaraciones, Jiménez Restrepo sugirió que en las comunidades rurales de la localidad existía mayor confianza en las disidencias que en el Ejército, institución que denunció que, detrás de la instigación a la comunidad, se encontraba un cabecilla del frente 36, Néyder Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay: “Le tenemos más confianza a ellos que al Ejército realmente.”, dijo Jainober Jiménez a Blu Radio para entonces.

El líder comunal es señalado
El líder comunal es señalado de ser un presunto colaborador de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, dentro del frente 36 de las disidencias - crédito @COL_EJERCITO / X

Durante ese diálogo, el líder social también se refirió a la circulación de un audio en el que se escucha a una persona convocar a una reunión bajo amenaza de multa: según Jiménez, la grabación no correspondía a un miembro disidente de las Farc, sino a un presidente de una junta comunal, lo que, en sus palabras, constituyó un acto de desinformación.

“La voz del audio que él reproduce y que reproducen por ahí es de un presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Frisolera. Se la mandó a la comunidad porque realmente nosotros sabemos que aquí, al igual que en muchas partes de Colombia, si nosotros convocamos a una reunión, si convocamos a una asamblea, donde todos vamos a salir beneficiados de las decisiones que se toman y no se pone una multa, no llega nadie. Esa es una realidad. Así funcionan las cosas en Colombia.”, había expuesto Jainober Jiménez para la citada emisora.

Jiménez explicó que, para la época, no habían recibido amenazas ni presiones por parte de grupos armados ilegales: también detalló que la decisión de solicitar la salida del Ejército de la zona fue adoptada colectivamente por la comunidad, motivada por una serie de incidentes previos.

Tras la captura del presidente
Tras la captura del presidente de Asocomunales del municipio de Campamento (Antioquia), este fue enviado a prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre estos hechos, el líder social mencionó supuestos “atropellos” cometidos contra los habitantes, que, según relató, eran requeridos para entregar sus teléfonos y eran señalados de ser guerrilleros.

Por” Primo Gay“, con el que Jainober Jiménez tendría nexos, las autoridades mantienen vigente una recompensa de 100 millones de pesos. La investigación que condujo a la captura de Jiménez Restrepo forma parte del mismo proceso que permitió la detención en el Valle de Aburrá de otros presuntos integrantes del frente 36: Entre los procesados figuran Wilder Horacio Montoya, alias el Sastre; Sara Restrepo, pareja sentimental del cabecilla alias Ramiro; y Marta Doris López Roldán, madre de “Primo Gay”.

