Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia en medio de su lucha contra el cáncer

El actor revelo detalles del proceso al que debió ser sometido en medio de su batalla contra el cáncer - crédito @conradoosorio/IG

Las complicaciones médicas han marcado recientemente el avance de la batalla de Conrado Osorio contra el cáncer.

Osorio es recordado por su participación en producciones del Canal RCN como Correo de inocentes, La Ley del corazón y Tres Caínes, y desde hace más de dos años ha compartido de forma abierta su proceso de lucha contra el cáncer, utilizando las redes sociales para mantener informados como motivados a sus seguidores en medio de su recuperación y tratamiento.

Entre las dificultades recientes, tuvo que suspender la quimioterapia por problemas con las plaquetas y sortear trabas administrativas para acceder a atención médica - crédito @conradoosorio/ Instagram

El actor relató que debió someterse de urgencia a una nefrostomía para salvar su único riñón, tras experimentar hipertermia e inflamación en los pies. En un video difundido en sus redes sociales, donde acumula más de 12.000 seguidores, Osorio detalló su experiencia.

“La semana pasada me vine al centro oncológico, me dio una hipertermia y se me venían inflamando los pies, me tuve que ir por urgencias y me hospitalizaron”. El intérprete de 48 años explicó que esta intervención médica fue necesaria por las complicaciones asociadas al cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

Desde entonces, sostuvo que vive con un solo órgano funcional: “Yo he vivido toda mi vida con un solo riñón, el izquierdo. Me hicieron una nefrostomía para salvar el riñón”, expresó el actor.

Con su característico sentido del humor, el actor bromeó sobre estar en París para su quimioterapia, aunque realmente se encontraba en Medellín - crédito @conradoosorio/Instagram

La cirugía de urgencia no es el primer episodio complejo dentro de su tratamiento, pues a lo largo del proceso ha vivido cinco ciclos de quimioterapia y la necesidad de enfrentar los desafíos burocráticos del sistema de salud.

Según relató, en varias ocasiones ha tenido dificultades con su Entidad Promotora de Salud (EPS) para acceder tanto a procedimientos como a medicamentos.

En cuanto al diagnóstico, el actor señaló ante sus seguidores que el hallazgo de “la famosa metástasis que se estaba buscando en la cervical no salió metástasis”, una noticia que trajo alivio en medio del proceso.

“Gracias a Dios, que es el que me tiene acá y me da todo para que tenga el recurso para poderme tratar y que se haga su santísima voluntad”, afirmó Osorio. Frente a la adversidad, el actor ha destacado la importancia de mantener la esperanza y la fe en su recuperación.

Conrado Osorio ha documentado en redes sociales su tratamiento oncológico. (Foto: @conradoosorio, Instagram)

En sus declaraciones recientes añadió: “No me dejo invadir de las cosas negativas, solo me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio. Bendiciones para todos”.

Las reacciones de sus colegas estuvieron presentes, que dejaron mensajes como: “Con toda mi hermano , la mejor energía para ti desde aquí 🙏❤️❤️“, escribió el actor Michel Brown o ”Vamos con todo mi hermano querido!! Esta misma energía siempre y desde aquí mandamos más para ti!!“, como fue el caso del actor Christian Tappan.

El actor señaló que estuvo ausente de las redes sociales, debido a la dedicación que tuvo que ponerle a los tratamientos, pues estaban buscando que el cáncer no hubiese hecho metástasis en otra zona de su cuerpo.

El actor detalló que, aunque inicialmente se buscaba una posible metástasis en la zona cervical, finalmente se detectó en el cuello, lo que implica el inicio de un tratamiento con radioterapia.

Los médicos le propusieron mantener la nefrostomía de forma permanente o colocar un catéter doble jota, aplicado de forma permanente - crédito @conradoosorio/ Instagram

“Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero sí salió metástasis en el cuello, por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”, explicó Osorio en el mismo video.

Desde entonces, el actor ha utilizado sus plataformas digitales para mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de su enfermedad y los desafíos que enfrenta durante el tratamiento. Por ahora, está entregado a las oraciones y esperar que la enfermedad de una tregua para tener una recuperación completa.