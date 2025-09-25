Colombia

Con pocos ingredientes, así se hace una salsa de ajo para adobar carnes

Su textura densa y penetrante la convierte en el secreto infalible para marinar y realzar carnes antes de llevarlas al fuego

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La base es siempre el
La base es siempre el ajo fresco, triturado y mezclado con aceite y un toque ácido, más otros condimentos esenciales de la cocina colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La salsa de ajo para adobar carnes es uno de los aliños más usados en parrilladas, asados familiares y recetas caseras de Colombia.

Su potencia aromática transforma cortes sencillos en auténticos protagonistas, ya sea pollo, res o cerdo. Su textura densa y penetrante la convierte en el secreto infalible para marinar y realzar carnes antes de llevarlas al fuego.

En muchas regiones de Colombia, especialmente en asaderos populares y celebraciones al aire libre, la salsa de ajo es esencial para adobar previamente las carnes asadas.

Es común encontrar variantes que incluyen cilantro o comino, aportando matices distintivos según la zona y el gusto de cada familia. Tradicionalmente, se acompaña con guarniciones sencillas como yuca, papas saladas o ensaladas frescas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Receta de salsa de ajo para adobar carnes

Esta receta permite preparar una salsa cremosa y potente, ideal para impregnar de sabor cualquier tipo de carne antes de cocinarla. La base es siempre el ajo fresco, triturado y mezclado con aceite y un toque ácido, más otros condimentos esenciales de la cocina colombiana.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: No requiere
  • Reposo (opcional, para intensificar sabor): 1 hora
Una selección de ingredientes frescos
Una selección de ingredientes frescos y saludables, incluyendo ajo, para inspirar la cocina casera y nutritiva. - Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

  1. 1 cabeza de ajo (aproximadamente 10-12 dientes)
  2. 1/2 taza de aceite vegetal (puede ser de girasol o maíz)
  3. 1/4 taza de jugo de limón o vinagre blanco
  4. 1 cucharadita de sal
  5. 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
  6. 1 cucharadita de comino en polvo (opcional)
  7. 1 ramita de cilantro fresco (opcional)

Cómo hacer salsa de ajo para adobar carnes, paso a paso

  1. Pela todos los dientes de ajo y colócalos en el vaso de la licuadora o procesador.
  2. Agrega el aceite y el jugo de limón o vinagre.
  3. Incorpora la sal, la pimienta y el comino. Agrega el cilantro si deseas un matiz fresco.
  4. Licúa todo hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  5. Prueba y ajusta la sal o el limón/vinagre a tu gusto.
  6. Para potenciar el sabor de la carne, unta generosamente la salsa sobre los cortes y déjalos marinar al menos una hora antes de cocinar.
  7. Para obtener un sabor más suave, puedes asar los ajos previamente.
La salsa de ajo para
La salsa de ajo para adobar carnes es uno de los aliños más usados en parrilladas, asados familiares y recetas caseras de Colombia - crédito Ilustración Infobae Colombia

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 1 taza, suficiente para adobar entre 1,5 a 2 kilogramos de carne.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 125 kcal (por cada 2 cucharadas)
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 0,5 g
  • Sodio: 250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Almacenada en un frasco hermético en la nevera, puede mantenerse en buen estado durante siete días.

El ajo ha sido durante siglos uno de los ingredientes fundamentales en la tradición culinaria del país. Su aroma y sabor inconfundibles lo han convertido en protagonista de la mesa nacional, desde sopas y guisos hasta arroces y adobos.

Muchos platos típicos como el
Muchos platos típicos como el ajiaco, el sancocho, las arepas rellenas y el tamal deben parte de su sabor característico al uso hábil del ajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No es solo apreciado por su capacidad para potenciar el sabor de múltiples platos, sino por ser un componente esencial en la identidad gastronómica de diversas regiones como la Costa Caribe, el Altiplano Cundiboyacense y el Valle del Cauca. El ajo se encuentra tanto en preparaciones de la cocina diaria, como en festividades importantes y recetas familiares transmitidas de generación en generación. Además, se utiliza tanto fresco, triturado, en polvo, como en infusiones y conservas.

El uso de ajo es muy versátil dentro de la cocina colombiana. Presenta variaciones y aplicaciones que dependen de cada tradición regional e incluso del plato que se prepare. Por ejemplo, en Antioquia es fundamental en los frijoles, en la Costa Caribe realza el sabor de pescados y arroces, y en el Valle del Cauca es esencial en adobos, sudados y guisados. Muchos platos típicos como el ajiaco, el sancocho, las arepas rellenas y el tamal deben parte de su sabor característico al uso hábil del ajo. Sus propiedades también lo han vuelto parte de remedios caseros y costumbres populares.

Temas Relacionados

Salsa de ajoAdobo apra carnesAjoPocos ingredientesColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Veinticinco altos mandos militares reconocieron crímenes de guerra ante la JEP en Colombia

Los oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008

Veinticinco altos mandos militares reconocieron

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

La DJ aseguró que nunca ha tenido algún tipo de roce con la exparticipante del ‘Desafío’, pero sí les ‘tiró’ a las amigas de la personalidad digital

Yina Calderón contó las razones

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov y funcionarias de Tunja, por presionar retiro de demanda electoral

El ministerio público sostiene que el alcalde de Tunja y su equipo ofrecieron beneficios contractuales a un abogado para que desistiera de una acción judicial

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov

Estos son los consejos que le van a ayudar a su bolsillo para no dejar tanta plata en gasolina por el uso del aire acondicionado

El uso del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible, pero con hábitos sencillos es posible disfrutar del viaje sin que el tanque se vacíe tan rápido

Estos son los consejos que

Katherine Miranda se fue en contra del Gobierno Petro luego de la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”

La representante de la Alianza Verde criticó la gestión oficial luego de que se retirara el diploma de contadora a Guerrero por no presentar el examen Saber Pro, calificando el hecho como una burla para la educación

Katherine Miranda se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez se volvió a

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”