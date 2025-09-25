Actriz venezolana que acompañaba en México a B King y DJ Regio Clown se encuentra desaparecida: esto se sabe

Días antes de su desaparición, B-King y Angie Miller publicaron un video bailando y cantando una canción del artista - crédito @bkingoficial y @soyangiemilleroficial_/Instagram

El hallazgo de los cuerpos de dos ciudadanos colombianos en México causó conmoción tanto en ese país como en Colombia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que los restos corresponden a Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y a Jorge Luis Herrera Ramos, identificado como DJ Regio Clown. Sus cadáveres fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán.

La identificación de los fallecidos se logró tras un proceso de confrontación de perfiles, realizado por personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las autoridades, “personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas”. Este procedimiento permitió que, el 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez reconocieran su cuerpo en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Las autoridades establecieron, a partir de la recopilación de testimonios y el análisis de grabaciones de video, que el último lugar donde se tuvo registro de los artistas colombianos fue en territorio mexiquense. Esta hipótesis se consolidó tras revisar los indicios recabados durante la investigación.

Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de los dos colombianos, W Radio reveló que la actriz venezolana Angie Miller, quien acompañaba a Byron Sánchez, más conocido como B King, se encuentra desaparecida.

A su vez, tanto amigos y familiares señalaron que no han tenido contacto con la mujer, por lo que desconocen de su paradero.

La fuerte relación entre Angie Miller y B King

La noticia del asesinato de B King y su colega impactó de manera particular a Angie Miller, que antes de su desaparición expresó su dolor y frustración a través de mensajes en redes sociales.

En una historia de Instagram, la artista venezolana señaló que detesta el país azteca por los hechos en los que estuvo involucrado su presunto compañero sentimental. Además, dijo que Sánchez como Herrera no merecían ese destino: “Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”.

En otro mensaje, dejó en evidencia la profundidad del vínculo que la unía a B King, en lo personal y profesional: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

En medio de ese contexto se difundió un video publicado por B King en su Instagram junto a Miller, el pasado 11 de septiembre, mientras bailaban con evidente complicidad entre ambos al ritmo de Como yo, el más reciente sencillo del cantante y del que se lanzó un videoclip tres semanas antes de su muerte.

A este se sumó otra grabación compartida el pasado martes 23 de septiembre de 2025 por Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Regio Clown, muestra a B King expresando su entusiasmo por presentarse en territorio mexicano por primera vez, acompañado de Angie Miller.

En el video, B-King se dirige a sus seguidores: “Hey, mi gente, bendiciones y activos. Vamos a romper aquí en México y andamos con la baby también”. Por su parte, la venezolana se presenta y saluda a los seguidores del cantante.

Mientras se resuelve el caso, Alfredo Molano, cónsul de Colombia en México, habló sobre el crimen de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en ese país.

“A través de redes sociales han empezado a surgir elementos que cuentan que, detrás del crimen, hay poderosas estructuras responsables del asesinato. Es importante entender que un crimen como este, en el que dos personas desaparecen en un sector exclusivo como Polanco y sean asesinadas, requiere de complejidad”, afirmó al medio citado.