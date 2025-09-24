Shakira y Beéle sorprenden con video en el estudio y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

El video viral de los cantantes barranquilleros ha provocado reacciones positivas y rumores sobre un proyecto conjunto - crédito @beele / TikTok

El reciente encuentro entre Shakira y Beéle ha generado conmoción en la escena musical colombiana tras la publicación de un video bailando juntos Currucuchu, de la Niña Emilia, cumbia reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla y de las festividades del Caribe nacional.

La grabación, difundida en redes sociales el 24 de septiembre, rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, alimentando la expectativa sobre una posible colaboración musical entre ambas figuras.

En el video se observa a Shakira y a Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, interpretando la tradicional canción en un ambiente festivo mientras bailan al ritmo de la canción.

La respuesta del público fue inmediata: plataformas como Tiktok y Instagram sumaron mensajes donde seguidores de los artistas aplaudieron el gesto de unión y destacaron el orgullo de sus raíces barranquilleras.

Frases como: " este junte 😊dios los bendiga siempre a los dos", “de Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mi”, “amo una colaboración de ellos dos”.

Los cantantes barranquilleros sorprendieron con video en el estudio de grabación y despertaron rumores de colaboración - crédito @beele / TikTok

La presencia conjunta de Shakira, referente internacional del pop latino, y Beéle, representante de la nueva generación de la música urbana, también marcó un giro para el joven artista.

Días antes, Beéle había estado en el foco público debido a la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera, lo que generó controversia mediática y amenaza de acciones legales por ambas partes.

El episodio había eclipsado temporalmente su faceta musical, pero la interacción con la cantante devolvió la discusión al terreno cultural y artístico.

El video logró atraer la atención no solo por la posibilidad de una colaboración, sino también por resaltar la importancia de Currucuchu dentro del repertorio festivo del Caribe colombiano. “Qué hermosa esa canción”, “bailar a con este ritmo es Barranquilla pura”, “al ritmo del carnaval”.

Con millones de visualizaciones en pocas horas, en la grabación también se notó que el video fue realizado en un estudio de grabación, lo que despertó rumores de una colaboración que ya venía sonando en redes sociales. Sin embargo, el corto video también despertó algunas críticas de los usuarios por los escándalos que ha protagonizado el cantante recientemente.

“Shakira mi amor, pero tú odias a los infieles que pasó corazón 😂“, ”Nooo Shakira nooooo!! el no hace de tooo😭“, ”ajaja prefiero pensar que esto es IA", “Quedé ciega sorda y mudaaaaaaaaa”, “UY NO SHAKIRA MI AMOR ES QUE NO APRENDES”, dicen algunos comentarios.