Colombia

Shakira y Beéle sorprenden con video en el estudio y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

La grabación de ambos artistas interpretando un clásico del Carnaval de Barranquilla ha generado entusiasmo en redes y especulaciones sobre una posible colaboración musical

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El video viral de los
El video viral de los cantantes barranquilleros ha provocado reacciones positivas y rumores sobre un proyecto conjunto - crédito @beele / TikTok

El reciente encuentro entre Shakira y Beéle ha generado conmoción en la escena musical colombiana tras la publicación de un video bailando juntos Currucuchu, de la Niña Emilia, cumbia reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla y de las festividades del Caribe nacional.

La grabación, difundida en redes sociales el 24 de septiembre, rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, alimentando la expectativa sobre una posible colaboración musical entre ambas figuras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video se observa a Shakira y a Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, interpretando la tradicional canción en un ambiente festivo mientras bailan al ritmo de la canción.

La respuesta del público fue inmediata: plataformas como Tiktok y Instagram sumaron mensajes donde seguidores de los artistas aplaudieron el gesto de unión y destacaron el orgullo de sus raíces barranquilleras.

Frases como: " este junte 😊dios los bendiga siempre a los dos", “de Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mi”, “amo una colaboración de ellos dos”.

Los cantantes barranquilleros sorprendieron con video en el estudio de grabación y despertaron rumores de colaboración - crédito @beele / TikTok

La presencia conjunta de Shakira, referente internacional del pop latino, y Beéle, representante de la nueva generación de la música urbana, también marcó un giro para el joven artista.

Días antes, Beéle había estado en el foco público debido a la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera, lo que generó controversia mediática y amenaza de acciones legales por ambas partes.

El episodio había eclipsado temporalmente su faceta musical, pero la interacción con la cantante devolvió la discusión al terreno cultural y artístico.

El video logró atraer la atención no solo por la posibilidad de una colaboración, sino también por resaltar la importancia de Currucuchu dentro del repertorio festivo del Caribe colombiano. “Qué hermosa esa canción”, “bailar a con este ritmo es Barranquilla pura”, “al ritmo del carnaval”.

Con millones de visualizaciones en pocas horas, en la grabación también se notó que el video fue realizado en un estudio de grabación, lo que despertó rumores de una colaboración que ya venía sonando en redes sociales. Sin embargo, el corto video también despertó algunas críticas de los usuarios por los escándalos que ha protagonizado el cantante recientemente.

“Shakira mi amor, pero tú odias a los infieles que pasó corazón 😂“, ”Nooo Shakira nooooo!! el no hace de tooo😭“, ”ajaja prefiero pensar que esto es IA", “Quedé ciega sorda y mudaaaaaaaaa”, “UY NO SHAKIRA MI AMOR ES QUE NO APRENDES”, dicen algunos comentarios.

Temas Relacionados

ShakiraBeéleShakira y BeéleShakira y Beéle colaboraciónCarnaval de BarranquillaColaboración Shakira BeéleColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Excanciller Murillo advierte que discurso “explosivo” de Petro en la ONU afecta lazos con EE. UU.

Luis Gilberto Murillo analizó la intervención del presidente en Naciones Unidas y alertó sobre tensiones con Washington

Excanciller Murillo advierte que discurso

Mr. Stiven fue detenido en vivo y directo: así fue la situación que vivió con la policía

El ‘streamer’ tuvo que interrumpir su transmisión en vivo porque fue detenido por agentes de tránsitos, que lo llevaron a una estación de Policía, mientras él grababa

Mr. Stiven fue detenido en

Este sería el carro en que fueron vistos por última vez los artistas colombianos B King y Regio Clownn antes de ser asesinados en México

El Mercedes Benz en el que presuntamente viajaban los músicos fue registrado por varias cámaras de seguridad cuando salía de Polanco e iniciaba un recorrido, que terminó con el hallazgo de sus cuerpos

Este sería el carro en

Dólar: cotización de apertura hoy 24 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Alfredo Saade se metió en la discusión de Gustavo Bolívar y Daniel Quintero: “Aquí nadie es dueño de la verdad”

El aspirante presidencial del Pacto Histórico intervino en la controversia interna, para pedir respeto y moderación, por los recientes enfrentamientos entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero

Alfredo Saade se metió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Seguidores de Altafulla le piden

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Así calificaron a James Rodríguez tras el empate del Club León contra Mazatlán: “Magia, delicia, exquisita”

Esto le costaría a Jorge Bava salir de Santa Fe: detalles de la oferta que le hizo Cerro Porteño al hasta ahora técnico ‘cardenal’

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia