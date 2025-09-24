“Nuestro primer concierto en México”: mánager de B King publicó un video grabado antes de su última presentación para despedirse

“Nuestro primer concierto en México”: El mánager de B-King despidió al cantante publicando un video antes de su última presentación - crédito @camilomanagerr/Instagram

Juan Camilo Gallego Toro, mánager del cantante colombiano de género urbano B King, cuyo cuerpo fue hallado en un terreno baldío en Cocotitlán junto con el de DJ Regio Clown, compartió en redes sociales un video con el que le dio el último adiós a Bayron Sánchez Salazar, como se llamaba originalmente el artista.

En el clip, publicado en Instagram, se observan tanto a Gallego como al artista en la antesala de lo que fue su último concierto y, en palabras de ambos, el primero que entregaba B King en México, país donde fue encontrado sin vida.

“Me encantaba enseñarle y nos reíamos mucho porque parecíamos niño haciendo los videos, VIDA ETERNA como me decías papi @bkingoficial TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE MIJA. HASTA LA PRÓXIMA MI BRO…”, escribió Gallego Toro en el post.

B-King entregó su último concierto en Ciudad de México: según sus palabras, era el primer que daba en ese país - crédito @bkingoficial y @camilomanagerr/Instagram

La secuencia muestra al mánager y al cantante de género urbano ultimando detalles del concierto: mientras Sánchez Salazar se alistaba en un baño, su representante pronunciaba unas palabras de aliento.

“Necesito que hables... Que hables... Hable usted ahí, al que está allá en el espejo: ‘Bueno, ¿y quién?’ ‘Ay, o algo’. Bueno, vaya, este es nuestro primer concierto en México, porque es la verdad, es tu primer concierto en México. Necesito poner a llorar la gente, ¿sí sabes?“, fueron las palabras que pronunció Juan Camilo Gallego a B King

“Bueno, Byron Sánchez. Este es el momento, el momento es ahora. Primer concierto en México. Así que, a romper. Podemos con todo y con todo. Así que, presioncita para Pedro y para Estanello”, dijo por su parte Sánchez Salazar en el video como acto de automotivación, mientras se miraba al espejo y rociaba un perfume.

Con este mensaje, Juan Camilo Gallego Toro le dio el último adiós a B-King, cantante al que representaba - crédito @camilomanagerr/Instagram

Las pistas que había dado el mánager de B King sobre su desaparición y la de DJ Regio Clown

Gallego había dicho que la última ubicación conocida del teléfono móvil de B King correspondía a la zona de Iztapalapa, a unos 45 minutos del gimnasio donde fue visto por última vez junto con DJ Regio Clown. En una entrevista con Blu Radio, el mánager también desmintió categóricamente las versiones oficiales que situaban a los artistas en el estado de Sonora.

Gallego relató que el martes 16 de septiembre fue la última vez que tuvo contacto con B King. Según su testimonio a Blu Radio, el cantante le informó que almorzaría con unas personas antes de recogerlo para asistir juntos a una cita con empresarios locales.

El mánager detalló que ambos habían viajado desde Medellín a la capital mexicana el 11 de septiembre de 2025 para una presentación, y que durante toda su estancia permanecieron únicamente allí: “Solamente en Ciudad de México, acá no nos hemos movido”, afirmó Gallego en la entrevista.

La presentación del grupo se realizó en un club llamado Woman, durante las celebraciones por la independencia mexicana. Gallego descartó de manera enfática la versión oficial que ubicaba el concierto en Sonora. Al ser consultado sobre el comunicado del presidente colombiano Gustavo Petro, que mencionó ese estado y la posible implicación de mafias internacionales, el mánager respondió: “Nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. No sé de dónde lo habrán sacado”, dijo a Blu Radio.

B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - crédito @bkingoficial y @regioclownn/Instagram

Respecto a los momentos previos a la desaparición, Gallego explicó que, tras organizar la agenda del día, B King expresó su intención de ir al gimnasio Smartfit en la zona de Polanco. Regio Clown, que residía en México desde hace tres años, lo acompañó: “Los dos llegaron al gimnasio y, de hecho, los dos publicaron haciendo ejercicio, muy felices ese día”, relató Gallego a la emisora.

El último intercambio de mensajes entre el mánager y B King se produjo poco después de esa hora, cuando el cantante le comunicó sus planes de almorzar con otras personas antes de reencontrarse. Gallego señaló que, al acercarse la medianoche y no recibir noticias, comenzó a inquietarse, aunque inicialmente pensó que ambos estarían celebrando. Ya en la madrugada, al persistir la falta de comunicación, decidió alertar a la Policía, pero le indicaron que debía esperar 24 horas para formalizar la denuncia por desaparición.

Sobre las personas con quienes B King y Regio Clown se dirigieron a almorzar tras salir del gimnasio, Gallego indicó que eran conocidos de Regio Clown, pero prefirió no revelar sus identidades por motivos de seguridad, tanto para él como para la familia del artista.