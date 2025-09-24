Colombia

La Corte Suprema inadmitió por segunda vez la denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas por la reforma a la salud en 2023

Según la denuncia del hoy precandidato presidencial, los legisladores habrían incurrido en delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito de servidor público

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El tribunal dejó en manos de la Fiscalía General la indagación sobre posibles anomalías en obras de infraestructura, tras inadmitir la denuncia de Abelardo De la Espriella contra legisladores que respaldaron la reforma sanitaria - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia inadmitió, por segunda vez, la denuncia presentada por Abelardo de la Espriella contra los congresistas que votaron a favor de la reforma a la salud en 2023.

La decisión, adoptada el 18 de septiembre de 2025 en Bogotá, ratifica la postura del alto tribunal frente a los señalamientos de corrupción y presunto direccionamiento de recursos públicos hacía obras de infraestructura en el sector salud como contraprestación por el voto favorable.

Según el documento oficial de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la denuncia de De la Espriella, quien es precandidato presidencial, señalaba que los legisladores habrían incurrido en delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito de servidor público.

El denunciante sostenía que la aprobación de la reforma estuvo acompañada por el direccionamiento de recursos públicos hacia obras de infraestructura como presunta contraprestación.

El alto tribunal resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión previa de inadmisión y determinó que no existían elementos suficientes para admitir la denuncia en los términos planteados.

La inadmisión de la denuncia contra legisladores por la reforma a la salud subraya la cautela institucional ante acusaciones de corrupción y el delicado equilibrio entre poderes en decisiones legislativas - crédito Corte Suprema de Justicia

No obstante, la Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró pertinente remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en el sector salud, especialmente aquellas relacionadas con la firma interventora Edicol.

Esta decisión se fundamentó en la evaluación de información proveniente de notas periodísticas que señalaban posibles anomalías en dichos contratos.

La denuncia original, presentada en 2023, surgió en el contexto de la polémica aprobación de la reforma a la salud, un proceso legislativo que generó debate público y puso bajo escrutinio la actuación de los congresistas involucrados.

De la Espriella, al señalar a los representantes que votaron a favor, buscaba que se esclarecieran presuntas conductas delictivas asociadas al trámite y aprobación de la reforma. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ya había inadmitido una primera versión de la denuncia antes de esta segunda resolución.

Con la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación, el alto tribunal deja en manos del ente investigador la tarea de determinar si existieron irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en el sector salud, con especial atención a la participación de la firma Edicol.

