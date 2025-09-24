Colombia

Joya invisible: encuentran una de las ranas de ‘cristal’ más difíciles de localizar y está en Colombia

En las imágenes se aprecian los rasgos típicos como la piel azul verdosa salpicada de puntos brillantes y el vientre traslúcido que permite observar algunos órganos internos

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
La fotografía obtenida por Juan Jacobo Castillo pone de relieve el complicado proceso de hallazgo de esta especie en la naturaleza - crédito @jcastillo.ph / IG

El fotógrafo colombiano Juan Jacobo Castillo logró capturar en imágenes a la Cochranella euknemos, una de las denominadas ranas de cristal, reconocida por ser una de las especies más escurridizas y bellas que existen en Colombia y en el mundo.

Esta rana pertenece a la familia Centrolenidae y su presencia se extiende a regiones de Costa Rica, Panamá y en la Cordillera Occidental de Colombia, particularmente en áreas de los departamentos de Antioquia y Chocó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rana de cristal

La captura de esta imagen
La captura de esta imagen representa para Juan Jacobo Castillo no solo un logro personal, también un aporte al conocimiento y registro de la fauna colombiana - crédito @jcastillo.ph / IG

La Cochranella euknemos destaca en el mundo de la herpetología debido a su asombroso camuflaje. El propio Castillo expresó en su publicación en Instagram: “Hace poco tuve la fortuna de encontrarme, para mí, una de las ranas más bellas de Colombia”. El fotógrafo resaltó el impresionante aspecto de la especie, haciendo énfasis en su capacidad para volverse casi invisible entre las hojas gracias a su cuerpo translúcido, una característica distintiva de las ranas de cristal. Esta adaptación permite que la luz atraviese su piel, lo que dificulta considerablemente su identificación tanto para posibles depredadores como para los especialistas y entusiastas de la naturaleza que buscan documentarlas.

La fotografía obtenida por Juan Jacobo Castillo pone de relieve el complicado proceso de hallazgo de esta especie en la naturaleza. La Cochranella euknemos se caracteriza por su comportamiento esquivo y sus hábitos nocturnos. Habita en selvas húmedas de difícil acceso, lo que representa un reto adicional para quienes intentan observarla o registrarla visualmente. En las imágenes capturadas se aprecia a un ejemplar posado sobre una hoja, donde se pueden distinguir rasgos típicos como la piel azul verdosa salpicada de puntos brillantes y el vientre translúcido que permite observar algunos órganos internos, una particularidad que le otorga su nombre común de “rana de cristal”.

Una especie en amenaza

Esta adaptación permite que la
Esta adaptación permite que la luz atraviese su piel, lo que dificulta considerablemente su identificación tanto para posibles depredadores - crédito @jcastillo.ph / IG

La documentación de especies como la Cochranella euknemos reviste especial importancia en el contexto colombiano. Regiones como Antioquia y Chocó albergan una alta biodiversidad, pero también enfrentan amenazas constantes asociadas a la deforestación, el cambio climático y las actividades humanas. El trabajo de fotógrafos y científicos cobra relevancia al visibilizar especies poco conocidas y fomentar el interés en la conservación de estos frágiles ecosistemas. La difusión de hallazgos fotográficos como el de Juan Jacobo Castillo contribuye a generar conciencia sobre la riqueza de Colombia y la importancia de proteger hábitats donde viven especies únicas.

La captura de esta imagen representa para Juan Jacobo Castillo no solo un logro personal, también un aporte al conocimiento y registro de la fauna colombiana. La Cochranella euknemos, con su aspecto casi etéreo y su baja frecuencia de avistamientos, se suma a la lista de especies que refuerzan el reconocimiento de Colombia como uno de los países con mayor diversidad de anfibios a nivel mundial.

Peligro con el animal más venenoso del mundo

La rana dardo dorada es
La rana dardo dorada es el vertebrado más venenoso en la tierra - crédito Puente del Mundo

Un pequeño anfibio de apenas cinco centímetros de longitud, conocido como la rana dorada, capta la atención de científicos y autoridades debido a su letalidad y a los riesgos que enfrenta por el tráfico ilegal.

Este animal, endémico de las selvas del Chocó, en el noroeste de Colombia, es considerado el más venenoso del mundo, según National Geographic. Sin embargo, su supervivencia está en peligro debido a la creciente demanda en el mercado negro, donde cada ejemplar puede alcanzar un valor de hasta 1.500 euros.

De acuerdo con investigaciones citadas por el medio especializado en animales, la rana dorada produce una toxina tan potente que puede causar la muerte de hasta diez hombres adultos. Este veneno, conocido como batracotoxina, ha despertado el interés de traficantes que buscan utilizarlo en la fabricación de medicamentos analgésicos supuestamente más efectivos que la morfina, pero sin sus efectos adictivos. La Policía Ambiental de Colombia advierte que los traficantes suelen capturar más de 100 ejemplares en un solo viaje, lo que pone en grave riesgo a esta especie única.

Temas Relacionados

Ranas en ColombiaRana de cristalRanas venenosasDatos curiososAnimales en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Juzgado admitió demanda de Fabiola Perea, empleada de Laura Sarabia, el Estado tendría que responder por chuzadas y persecución

El escándalo que sacudió a la Casa de Nariño en 2023 regresó a los estrados con la demanda de la exniñera contra el Estado

Juzgado admitió demanda de Fabiola

Salvatore Mancuso seguirá libre pese a nueva medida de aseguramiento por más de 400 crímenes: esto decidió Justicia y Paz

El Tribunal Superior de Barranquilla impuso una medida de aseguramiento al ex jefe paramilitar por crímenes registrados en la costa Caribe, aunque un amparo vigente le garantiza permanecer en libertad

Salvatore Mancuso seguirá libre pese

Petro negó que el Tren de Aragua sea una organización terrorista: “Solo son delincuentes comunes”

El presidente aseguró que el problema recae en el bloqueo económico que pesa sobre el régimen venezolano, liderado por el dictador Nicolás Maduro

Petro negó que el Tren

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Durante las últimas semanas, la comunidad habría notado la llegada de doce contenedores a la zona alta de Jamundí en horas nocturnas y de madrugada, destinados a la construcción de un corredor vial

Disidencias de las Farc estarían

El Sena ofrece opciones de trabajo presencial, virtual y teletrabajo en 32 regiones del país y el extranjero: son más de 40.600 vacantes

La entidad reportó resultados históricos en generación de empleo, con énfasis en mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto

El Sena ofrece opciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

ENTRETENIMIENTO

Famoso chef colombiano confirmó el

Famoso chef colombiano confirmó el nacimiento de su hijo en redes sociales: estas son las imágenes

Aida Morales reveló que está estudiando como leer los astros: “Yo no me quiero graduar de bruja, porque es tremendo”

En imágenes: Shakira anunció que finalizó la construcción de un megacolegio en el Catatumbo para más de 900 estudiantes

Yina Calderón se pronunció tras el hallazgo del cuerpo de B King y salió en defensa de Marcela Reyes

Vidente aseguró que la vida de Marcela Reyes está en peligro tras el ataque a su ex, B King: “La veo baleada”

Deportes

Atlético Nacional le habría puesto

Atlético Nacional le habría puesto el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay: vea de quién se trata

La FIFA recordó gol que anotó Antoine Griezmann en el estadio Jaime Morón de Cartagena: cuándo fue

Se complicaría la situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: lesión sería peor de lo esperado

Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía condenaron un posible mundial de 64 equipos: lo calificaron de “esperpento” e “inmoral”

Gallardo prepara un River dependiente de Juanfer Quintero para la vuelta contra Palmeiras