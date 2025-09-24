Colombia

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

La exreina y presentadora colombiana será invitada especial en el evento de moda más importante y contó cómo ha sido el proceso con su salud en medio de los retos profesionales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Daniella Álvarez regresa a la
Daniella Álvarez regresa a la Semana de la Moda en París y cuenta cómo va su recuperación - crédito @danielaalvareztv/Instagram

El regreso de Daniella Álvarez a la Semana de la Moda en París marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la exreina y presentadora colombiana, quien ha transformado la adversidad en una plataforma de inspiración y empoderamiento.

La noticia de su participación como invitada especial el próximo 29 de septiembre fue confirmada por la propia Álvarez a través de sus redes sociales.

Los sueños se cumplen y a veces se repiten. Nos vamos a la Semana de la Moda en París”, acompañando el anuncio con una imagen alusiva al evento.

Reconocida por haber sido Señorita Colombia 2011 y representante en Miss Universo, Daniella Álvarez se ha convertido en un símbolo de resiliencia tras enfrentar la amputación de su pierna izquierda debido a complicaciones médicas.

Este episodio, lejos de limitarla, la impulsó a redefinir su vida y a consolidarse como referente de superación personal, tal como lo expresó en entrevista con Pulzo, pues la presentadora relató que continúa con su rutina de ejercicio y fisioterapia, ya que su pie derecho aún presenta lesiones, pero que no se rinde.

El sueño de Daniela que
El sueño de Daniela que se volverá a hacer realidad - crédito @danielaalvareztv / IG

“Aún le falta mejorar la sensibilidad y poder subir el pie, pero todo es con paciencia y perseverancia. Ya llevo 5 años desde lo que me sucedió, y esto me puede tardar 10 años; aun así, seguiré muy juiciosa con mi disciplina para lograr los mejores resultados”, afirmó Álvarez a Pulzo.

El diagnóstico de su pierna derecha, según explicó en la misma charla, corresponde a un pie caído, una condición que inicialmente le impedía tener fuerza y sensibilidad. No obstante, Álvarez destacó que ha superado las expectativas médicas y que “Actualmente he logrado más de lo que los médicos imaginaron, y eso es algo muy lindo”.

La exreina ha compartido que su proceso de adaptación ha estado marcado por la fe, la disciplina y una actitud positiva.

Para quienes atraviesan situaciones difíciles, Álvarez aconseja no dejarse influenciar por las opiniones ajenas y encontrar motivación y pasión en el propio interior, ya que, en sus palabras recogidas por Pulzo, “la motivación es externa, pero la pasión es lo que está en tu corazón, en tu sangre, y ahí es donde realmente se logran grandes resultados”.

El inspirador regreso de Daniella
El inspirador regreso de Daniella Álvarez a París: de la adversidad a la pasarela internacional - crédito @danielaalvareztv/IG

Lejos de considerar la pérdida de su pierna como una desgracia, Daniella Álvarez sostiene que fue una oportunidad de transformación.

“Siempre he pensado que haber perdido mi pierna no fue una desgracia, como muchos podrían imaginar, sino una bendición disfrazada que trajo beneficios inesperados a mi vida. Lo que para otros habría significado un camino de dolor y desdicha, para mí se convirtió en una oportunidad de transformación y aprendizaje”, expresó en la entrevista mencionada.

Gracias a su prótesis, ha alcanzado metas que antes consideraba inalcanzables, tanto en el plano físico como emocional, y ha comprendido que las verdaderas limitaciones residen en la mente y la actitud.

La historia de Álvarez ha trascendido el ámbito personal para impactar a quienes enfrentan no solo amputaciones físicas, sino también pérdidas, miedos y heridas emocionales profundas. Su testimonio ha sido reconocido en diversas iniciativas de alcance global, consolidando su papel como referente de empoderamiento.

Daniella Álvarez desafía los límites
Daniella Álvarez desafía los límites y vuelve a París como referente de empoderamiento y moda - crédito @danielaalvareztv / Instagram

El proceso de recuperación de Daniella Álvarez ha estado marcado por el dolor, el miedo y la incertidumbre, pero también por la fe y la valentía, según ella misma ha comentado también en sus redes sociales, pues en varias oportunidades ha compartido contenido sobre cada proceso al que se ha sometido y cómo ha enfrentado la situación.

Esta experiencia la ha llevado a afirmar que cada paso, con o sin prótesis, tiene un propósito y una enseñanza, y que la vida es un ejercicio constante de adaptación y fortaleza.

