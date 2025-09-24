Colombia

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

La actriz denunció en sus redes sociales que fue agredida físicamente por una vendedora en un local, luego de un cruce verbal por un cambio en su pedido

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La actriz contó la situación en su cuenta de Instagram - crédito @lozanoalina/IG

Alina Lozano, reconocida por su trayectoria en la televisión y, en los últimos tiempos, por su relación con el influencer Jim Velásquez, compartió un delicado episodio vivido en un local de arepas en Chía, municipio cercano a Bogotá.

Lozano relató que fue víctima de una agresión física por parte de una vendedora en la noche, mientras se encontraba en el establecimiento del Centro Comercial Vivenza, lugar donde acostumbraba a comprar arepas.

De acuerdo con lo que la actriz explicó, acudió como en otras ocasiones a comprar arepas, pero notó desde el principio que la persona encargada tenía una actitud poco cordial.

“En el momento que llegué, noté que la mujer que atendía no era la que acostumbraba a ver, y su actitud fue bastante negativa desde el primer momento”, describió Lozano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

- crédito @lozanoalina/Instagram
- crédito @lozanoalina/Instagram

Después de pagar por unas arepas pequeñas, Lozano cambió de opinión y solicitó hacer el cambio por unas de mayor tamaño. Ella ofreció pagar la diferencia, pero la empleada se negó a modificar el pedido, aduciendo razones de inventario y caja.

Ante la negativa, Lozano pidió que se llamara a la dueña del negocio, debido a que conoce el lugar y suele frecuentarlo.

Finalmente, la dueña autorizó el cambio y le indicó a la empleada que cumpliera con la petición de la cliente. Lejos de resolverse el conflicto, la situación derivó en una discusión.

Lozano contó que, a pesar de que el cambio fue aprobado, la empleada mantuvo una actitud confrontativa, elevando el tono de la conversación hasta convertirla en una disputa que incluyó gritos e insultos.

La actriz narró lo ocurrido
La actriz narró lo ocurrido con gracia como es habitual en su contenido - crédito @lozanoalina/IG

“Yo no digo que no me exasperé, nos gritamos, nos dijimos palabras de grueso calibre. Y yo le dije: ‘Mira, ya no más. Dime cuánto tengo que pagar de más’. Me tiró las arepas así y me dijo: ‘¡No tiene que pagar nada!’”, manifestó Lozano en sus redes sociales.

Según el relato, cuando la actriz intentó retirarse del lugar, la empleada le arrojó un objeto contundente, por lo que tuvo que esquivarlo para evitar una lesión. Alina Lozano, acostumbrada al ejercicio y a la actividad física, reaccionó rápido y devolvió el objeto, logrando evitar ser alcanzada.

La actriz, recordada por su papel en la novela Pedro el escamoso, lamentó la falta de control y profesionalismo del personal del local y cuestionó que una situación así se permita en un negocio que atiende al público.

Aseguró que, si bien tuvo que defenderse y responder ante la agresión, su intención había sido únicamente resolver un problema de servicio al cliente con el menor conflicto posible.

Alina Lozano lamentó lo ocurrido
Alina Lozano lamentó lo ocurrido con el establecimiento - crédito @lozanoalina/Instagram

Parte del testimonio de Lozano apunta al peligro de este tipo de situaciones en las que la confrontación verbal termina en violencia física: “Es muy delicado que un negocio permita que agredan físicamente a los clientes, y más con un objeto, a un cliente o a una clienta. Lástima, Arepas La Reina. Yo sé que de pronto no les interesa perder un cliente, sino mantener personas que agreden físicamente a los clientes”.

Posteriormente, la actriz manifestó su desconcierto ante el hecho de que una diferencia por un pedido terminara en un episodio de agresión. Señaló que un negocio orientado a ventas debería ofrecer una respuesta favorable a los clientes, especialmente ante una solicitud que incluso significaba una compra por mayor valor.

La actriz concluyó su mensaje advirtiendo sobre la importancia de saber defenderse en situaciones adversas y la urgencia de que los negocios se hagan responsables por las acciones de sus empleados: “¡Ay! Qué mujer tan fea, amigos, fea en el alma, qué mujer tan oscura”, concluyó la actriz.

Temas Relacionados

Alina LozanoAgresión a Alina LozanoChíaActriz colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero aseguró que ya tiene las firmas para inscribir su candidatura presidencial: “Completamos más de un millón”

El precandidato presidencial y empresario aseguró que ya cuenta con un millón de firmas para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026

Santiago Botero aseguró que ya

El consumo regular de esta fruta se asocia con mejor función cognitiva en adultos mayores de 50 años: baja el colesterol malo, según expertos

Estudios recientes destacan que consumir esta famosa fruta regularmente favorece la función cerebral y ayuda a controlar el colesterol, aportando beneficios notables en adultos mayores

El consumo regular de esta

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

La modelo y creadora de contenido para adultos de Onlyfans desata polémica con mensajes en contra de la inyección médica para la hepatitis B en menores

Elizabeth Loaiza en contra de

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

El delantero, que también incursiona en la música como cantante de K-Pop, aseguró que aun tiene contrato en el equipo asiático, pero espera regresar al país para hacer realidad su sueño

Goleador colombiano en Corea quiere

Pacto Histórico vetó a aspirante al Senado por el partido de Daniel Quintero y no podrá ir a consulta: su esposo es investigado por compra de votos

La organización política negó la postulación de Laura Cristina Ahumada y corrigió la inscripción de Gloria Inés Flórez, en medio de cuestionamientos por transparencia y denuncias de consolidación de clanes regionales

Pacto Histórico vetó a aspirante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Yina Calderón aseguró tener videos de José Rodríguez en la intimidad con modelos trans y Valentino Lázaro lanzó su opinión: “No lo hace gay, lo hace deconstruido”

Deportes

Goleador colombiano en Corea quiere

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Este fue el día cuando Mohamed Salah anotó con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Colombia

Así fue el homenaje del equipo masculino del Deportivo Cali a las bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina