Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Alina Lozano, reconocida por su trayectoria en la televisión y, en los últimos tiempos, por su relación con el influencer Jim Velásquez, compartió un delicado episodio vivido en un local de arepas en Chía, municipio cercano a Bogotá.

Lozano relató que fue víctima de una agresión física por parte de una vendedora en la noche, mientras se encontraba en el establecimiento del Centro Comercial Vivenza, lugar donde acostumbraba a comprar arepas.

De acuerdo con lo que la actriz explicó, acudió como en otras ocasiones a comprar arepas, pero notó desde el principio que la persona encargada tenía una actitud poco cordial.

“En el momento que llegué, noté que la mujer que atendía no era la que acostumbraba a ver, y su actitud fue bastante negativa desde el primer momento”, describió Lozano.

Después de pagar por unas arepas pequeñas, Lozano cambió de opinión y solicitó hacer el cambio por unas de mayor tamaño. Ella ofreció pagar la diferencia, pero la empleada se negó a modificar el pedido, aduciendo razones de inventario y caja.

Ante la negativa, Lozano pidió que se llamara a la dueña del negocio, debido a que conoce el lugar y suele frecuentarlo.

Finalmente, la dueña autorizó el cambio y le indicó a la empleada que cumpliera con la petición de la cliente. Lejos de resolverse el conflicto, la situación derivó en una discusión.

Lozano contó que, a pesar de que el cambio fue aprobado, la empleada mantuvo una actitud confrontativa, elevando el tono de la conversación hasta convertirla en una disputa que incluyó gritos e insultos.

“Yo no digo que no me exasperé, nos gritamos, nos dijimos palabras de grueso calibre. Y yo le dije: ‘Mira, ya no más. Dime cuánto tengo que pagar de más’. Me tiró las arepas así y me dijo: ‘¡No tiene que pagar nada!’”, manifestó Lozano en sus redes sociales.

Según el relato, cuando la actriz intentó retirarse del lugar, la empleada le arrojó un objeto contundente, por lo que tuvo que esquivarlo para evitar una lesión. Alina Lozano, acostumbrada al ejercicio y a la actividad física, reaccionó rápido y devolvió el objeto, logrando evitar ser alcanzada.

La actriz, recordada por su papel en la novela Pedro el escamoso, lamentó la falta de control y profesionalismo del personal del local y cuestionó que una situación así se permita en un negocio que atiende al público.

Aseguró que, si bien tuvo que defenderse y responder ante la agresión, su intención había sido únicamente resolver un problema de servicio al cliente con el menor conflicto posible.

Parte del testimonio de Lozano apunta al peligro de este tipo de situaciones en las que la confrontación verbal termina en violencia física: “Es muy delicado que un negocio permita que agredan físicamente a los clientes, y más con un objeto, a un cliente o a una clienta. Lástima, Arepas La Reina. Yo sé que de pronto no les interesa perder un cliente, sino mantener personas que agreden físicamente a los clientes”.

Posteriormente, la actriz manifestó su desconcierto ante el hecho de que una diferencia por un pedido terminara en un episodio de agresión. Señaló que un negocio orientado a ventas debería ofrecer una respuesta favorable a los clientes, especialmente ante una solicitud que incluso significaba una compra por mayor valor.

La actriz concluyó su mensaje advirtiendo sobre la importancia de saber defenderse en situaciones adversas y la urgencia de que los negocios se hagan responsables por las acciones de sus empleados: “¡Ay! Qué mujer tan fea, amigos, fea en el alma, qué mujer tan oscura”, concluyó la actriz.