Colombia

A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

La reacción del público no tardó en hacerse visible por medio de miles de reproducciones, comentarios y compartidos a lo largo de varias plataformas digitales

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
El video viral de los
El video viral de los cantantes barranquilleros ha provocado reacciones positivas y rumores sobre un proyecto conjunto - crédito @beele / TikTok

La reciente aparición conjunta de Shakira y Beéle en un video que circuló rápidamente por redes sociales ha provocado un alud de comentarios en Colombia.

La pieza audiovisual, dada a conocer el 23 de septiembre de 2025, en el perfil oficial de Beéle, muestra a las dos figuras reconocidas de la música costeña bailando “Currucuchú”, una de las cumbias más emblemáticas del repertorio colombiano, especialmente asociada al Carnaval de Barranquilla y al legado de La Niña Emilia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este breve encuentro, grabado en un ambiente profesional y rodeado de elementos típicos del folclor caribeño, bastó para agitar de inmediato las especulaciones sobre la posibilidad de una colaboración artística entre ambos intérpretes.

Reacciones de los seguidores de Shakira

La reacción del público no tardó en hacerse visible por medio de miles de reproducciones, comentarios y compartidos a lo largo de varias plataformas digitales. La efusividad con la que algunos celebraron la potencial unión de dos exponentes de la Costa Caribe se combinó, sin embargo, con una ola de críticas dirigidas principalmente a Shakira.

Entre las frases más repetidas
Entre las frases más repetidas en foros y muros de opinión digital aparecen varias expresiones - crédito @conciertoscolombia.oficial / IG

El motivo de esas posturas negativas estuvo relacionado con el pasado sentimental y profesional de Beéle, además del reciente video íntimo con Isabella Ladera. Las declaraciones realizadas por Camila Rodríguez, quien fuera pareja y representante del cantante, fueron retomadas por usuarios para cuestionar a la artista barranquillera por asociarse con él en ese contexto musical.

Entre las frases más repetidas en foros y muros de opinión digital aparecen expresiones como “Se me cayó una ídola”, “Tocó separar al artista de la obra”, “Mañana sacaremos una salchipapa, la cachona y el cachón favoritos de Barranquilla”, “Qué bajo ha caído Shaki”, “Se juntaron los cachos y la cachona”, Esto es una señal... señal que se avecina una nueva canción" y “Lo más random”.

El motivo de esas posturas
El motivo de esas posturas negativas estuvo relacionado con el pasado sentimental y profesional de Beéle - crédito @shakira/Instagram

Tales palabras reflejan el tono de desaprobación de parte de la audiencia ante la cercanía entre Shakira y Beéle, en un clima de debate marcado tanto por expectativas musicales como por consideraciones éticas y personales en torno a la figura del joven artista.

Una nueva polémica en la vida musical de Beéle

Más allá del clima de controversia, el video también significó una nueva exposición mediática para Beéle, quien en los últimos años ha reforzado su presencia en la escena urbana nacional. El artista, originario de Barranquilla, ha desarrollado una carrera que lo posiciona como uno de los nombres emergentes dentro del género.

El lazo que mantiene con Camila Rodríguez fue fundamental durante sus comienzos, según ha detallado ella misma en distintas entrevistas. Rodríguez resaltó que no solo compartieron una relación afectiva, sino que impulsó su desarrollo profesional al desempeñarse como corista y mánager en la fase inicial del ascenso musical de Beéle. “Yo lo recogía en el carro, lo llevaba al estudio, es una persona muy noble”, recordó, subrayando el grado de apoyo e involucramiento que llegó a proporcionar tanto en el terreno personal como en el profesional durante sus primeros años en la industria.

Este episodio ha devuelto a
Este episodio ha devuelto a Beéle al primer plano de la prensa de espectáculo - crédito @beele / Instagram

Sin embargo, las afirmaciones de Rodríguez sobre infidelidad y desacuerdos personales fueron el caldo de cultivo para los señalamientos recientes a Beéle. Muchos internautas consideran que el respaldo público de Shakira al artista puede interpretarse como una validación de alguien cuya vida íntima ha estado marcada por la controversia en redes.

Mientras tanto, ni la cantante internacional ni el equipo de Beéle han ofrecido comentarios sobre la naturaleza exacta del encuentro ni han confirmado si existe en marcha una producción conjunta. Hasta el momento, lo único comprobable es que la secuencia de cumbia grabada ha hecho resurgir antiguas discusiones en torno a los límites entre vida privada y exposición artística.

Este episodio ha devuelto a Beéle al primer plano de la prensa de espectáculos, no solo por el posible trabajo junto a Shakira sino por el eco de las tensiones no resueltas de su trayectoria personal. Simultáneamente, la figura de Camila Rodríguez ha sido recordada como la persona que estuvo tras bastidores en los comienzos del cantante, acompañando sus primeras grabaciones y presentaciones, así como enfrentando las dificultades propias de la vida pública y mediática.

Temas Relacionados

ShakiraBeéleVideoCríticasSeguidoresFamosos en ColombiaChismes en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Burger Fest 2025 convierte a los comensales en jueces y premia la creatividad de los restaurantes colombianos

Con propuestas como hamburguesas de bondiola y aderezos sorprendentes, el festival invita a votar en redes sociales y descubrir sabores únicos, mientras se apoya a pequeños y grandes negocios del país

El Burger Fest 2025 convierte

Ecopetrol intenta reactivar el megaproyecto eólico en La Guajira

Tras heredar el parque eólico Windpeshi, la estatal busca acuerdos con comunidades wayuu para levantar 41 aerogeneradores y producir 205 megavatios de energía limpia

Ecopetrol intenta reactivar el megaproyecto

Desmantelan red de pornografía infantil que operaba en seis departamentos del país y recibía transferencias mayores a $100 millones

Las autoridades capturaron a una decena de personas, aunque continúan trabajando para identificar a más implicados

Desmantelan red de pornografía infantil

Gobierno destinará $12.000 millones para la compra de taxis eléctricos e instalación de cargadores en casa

Nuevos estímulos económicos, colaboración público-privada y expansión de infraestructura de carga impulsan la movilidad sostenible, beneficiando a conductores

Gobierno destinará $12.000 millones para

Efraín Cepeda lanzó duro mensaje a Petro por rechazar el presupuesto para 2026: “Seguiré firme, sin miedo”

El expresidente del Senado alertó sobre la intención del Gobierno de disponer libremente de exigencias futuras, lo que, en su opinión, abre la puerta a un control excesivo del gasto público

Efraín Cepeda lanzó duro mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Sonic 3 conquista a los

Sonic 3 conquista a los usuarios de Netflix en Colombia a mitad de semana

Andrea Tovar reveló cómo enfrentó su divorcio y si el amor ha vuelto a su vida: “Hay seres especiales”

Popular cantante colombiano recordó su experiencia al aparecer en un capítulo de la exitosa novela ‘Rebelde’

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

Johanna Fadul reveló que fue víctima de acoso durante un casting en México: “Hasta la secretaria sabe cómo se mueve todo”

Deportes

Ese sería el rival de

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: formaciones confirmadas en Manizales

Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto estarían implicados en apuestas: “Ante América de Cali, el partido iba a ir 2-0 en el primer tiempo”

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula 1 y el contraste con la actualidad de la categoría: “Era otro mundo”