A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

La reciente aparición conjunta de Shakira y Beéle en un video que circuló rápidamente por redes sociales ha provocado un alud de comentarios en Colombia.

La pieza audiovisual, dada a conocer el 23 de septiembre de 2025, en el perfil oficial de Beéle, muestra a las dos figuras reconocidas de la música costeña bailando “Currucuchú”, una de las cumbias más emblemáticas del repertorio colombiano, especialmente asociada al Carnaval de Barranquilla y al legado de La Niña Emilia.

Este breve encuentro, grabado en un ambiente profesional y rodeado de elementos típicos del folclor caribeño, bastó para agitar de inmediato las especulaciones sobre la posibilidad de una colaboración artística entre ambos intérpretes.

Reacciones de los seguidores de Shakira

La reacción del público no tardó en hacerse visible por medio de miles de reproducciones, comentarios y compartidos a lo largo de varias plataformas digitales. La efusividad con la que algunos celebraron la potencial unión de dos exponentes de la Costa Caribe se combinó, sin embargo, con una ola de críticas dirigidas principalmente a Shakira.

El motivo de esas posturas negativas estuvo relacionado con el pasado sentimental y profesional de Beéle, además del reciente video íntimo con Isabella Ladera. Las declaraciones realizadas por Camila Rodríguez, quien fuera pareja y representante del cantante, fueron retomadas por usuarios para cuestionar a la artista barranquillera por asociarse con él en ese contexto musical.

Entre las frases más repetidas en foros y muros de opinión digital aparecen expresiones como “Se me cayó una ídola”, “Tocó separar al artista de la obra”, “Mañana sacaremos una salchipapa, la cachona y el cachón favoritos de Barranquilla”, “Qué bajo ha caído Shaki”, “Se juntaron los cachos y la cachona”, Esto es una señal... señal que se avecina una nueva canción" y “Lo más random”.

Tales palabras reflejan el tono de desaprobación de parte de la audiencia ante la cercanía entre Shakira y Beéle, en un clima de debate marcado tanto por expectativas musicales como por consideraciones éticas y personales en torno a la figura del joven artista.

Una nueva polémica en la vida musical de Beéle

Más allá del clima de controversia, el video también significó una nueva exposición mediática para Beéle, quien en los últimos años ha reforzado su presencia en la escena urbana nacional. El artista, originario de Barranquilla, ha desarrollado una carrera que lo posiciona como uno de los nombres emergentes dentro del género.

El lazo que mantiene con Camila Rodríguez fue fundamental durante sus comienzos, según ha detallado ella misma en distintas entrevistas. Rodríguez resaltó que no solo compartieron una relación afectiva, sino que impulsó su desarrollo profesional al desempeñarse como corista y mánager en la fase inicial del ascenso musical de Beéle. “Yo lo recogía en el carro, lo llevaba al estudio, es una persona muy noble”, recordó, subrayando el grado de apoyo e involucramiento que llegó a proporcionar tanto en el terreno personal como en el profesional durante sus primeros años en la industria.

Sin embargo, las afirmaciones de Rodríguez sobre infidelidad y desacuerdos personales fueron el caldo de cultivo para los señalamientos recientes a Beéle. Muchos internautas consideran que el respaldo público de Shakira al artista puede interpretarse como una validación de alguien cuya vida íntima ha estado marcada por la controversia en redes.

Mientras tanto, ni la cantante internacional ni el equipo de Beéle han ofrecido comentarios sobre la naturaleza exacta del encuentro ni han confirmado si existe en marcha una producción conjunta. Hasta el momento, lo único comprobable es que la secuencia de cumbia grabada ha hecho resurgir antiguas discusiones en torno a los límites entre vida privada y exposición artística.

Este episodio ha devuelto a Beéle al primer plano de la prensa de espectáculos, no solo por el posible trabajo junto a Shakira sino por el eco de las tensiones no resueltas de su trayectoria personal. Simultáneamente, la figura de Camila Rodríguez ha sido recordada como la persona que estuvo tras bastidores en los comienzos del cantante, acompañando sus primeras grabaciones y presentaciones, así como enfrentando las dificultades propias de la vida pública y mediática.