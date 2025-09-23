Colombia

Resultados Sinuano Día y Noche 23 de septiembre de 2025: todos los números ganadores de ambos sorteos

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora de ambos sorteos del día, en sus respectivos horarios

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería El Sinuano Noche,
La Lotería El Sinuano Noche, un juego de azar con gran popularidad en Colombia. (Jesús Avilés/Infobae)

Sinuano Día y Noche publicaron los números ganadores de sus últimos sorteos realizados este martes 23 de septiembre de 2025, en sus respectivos horarios.

Esta popular lotería de la costa caribe colombiana ofrece como premio mayor multiplicar 4.500 veces tu apuesta. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados de ambos sorteos de este martes 23 de septiembre de 2025.

Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo Sinuano Noche de este martes 23 de septiembre de 2025. (Infobae)

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: martes 23 de septiembre de 2025
  • Sorteo: 13.087
  • Número ganador: 6 4 9 6
  • La Quinta: 6

Resultados del Sinuano Noche

  • Fecha: martes 23 de septiembre de 2025
  • Sorteo: 13.087
  • Número ganador: 5 3 6 0.
  • La Quinta: 7.

A qué hora se juegan los sorteos del Sinuano

La lotería del Sinuano realiza dos sorteos todos los días, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

  • Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.
  • Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

