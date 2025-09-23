Marlon Solórzano desató polémica con sus comentarios sobre el caso de B-King y Regio Clown: “Espero sea marketing”

El pronunciamiento del modelo no fue bien recibido entre los internautas - crédito Instagram

El hallazgo de los cuerpos de los artistas B-King y Regio Clown en México desataron una ola de reacciones a través de las redes sociales y entre los famosos colombianos, pues es notoria la preocupación por la pérdida de estos dos músicos colombianos y este sentimiento se mezcla con la indignación ante los comentarios de figuras públicas.

Uno de los más llamativos fue Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se convirtió en el centro de la controversia tras publicar un mensaje en el que vinculó el asesinato de B-King con mujeres “mal relacionadas” y sugirió la posibilidad de que el caso fuera una estrategia de “marketing”, lo que fue ampliamente rechazado por los internautas.

Los comentarios fueron publicados en la cuenta oficial del modelo durante la jornada del 22 de septiembre de 2025, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmara que los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, una zona de difícil acceso situada a aproximadamente una hora y 50 minutos de Polanco.

La publicación desató una ola de rechazo entre los seguidores de los artistas - crédito Instagram

La reacción de Marlon Solórzano ante el asesinato de B-King no tardó en generar polémica. En su mensaje, el exconcursante del reality escribió: “Para que vean por qué a veces uno prefiere no mencionar a mujeres mal relacionadas, y por qué parece que hoy en día uno no puede dar su opinión sobre una mujer. Termina uno como B-King, el joven cantante desaparecido en México. Mucha fuerza para la familia del artista".

Sin embargo, sus declaraciones no finalizaron con las palabras de acompañamiento para los familiares, pues se atrevió a asegurar que todo podría tratarse de una estrategia: “Tengo la esperanza de que todo esto sea marketing, así no sea algo ejemplar”.

Sus palabras provocaron una avalancha de respuestas, con usuarios que defendieron la memoria de las víctimas y rechazaron cualquier especulación, mientras que otros acusaron a Solórzano de intentar sacar provecho de la tragedia.

Entre los mensajes dirigidos al exconcursante del famoso reality, se encuentran críticas en las que aseguran que está “sacando provecho del dolor ajeno” y otros fans de los artistas piden respeto al hacer este tipo de señalamientos en medio de una situación tan delicada.

¿Qué le pasó a B-King y Regio Clown?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los músicos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre de 2025, fecha en la que salieron rumbo a un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, que estaban visitando por compromisos de trabajo, pues tenían presentaciones programadas allí.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores, es que en el lugar donde se encontraron los cuerpos, las autoridades hallaron también un panfleto con amenazas, elemento que fue incorporado a las investigaciones para esclarecer el contexto y los posibles móviles del crimen, teniendo en cuenta que dice: “Llegó la FM (Familia Michoacana), esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, por lo que el ataque podría atribuirse a esta organización criminal mexicana. Sin embargo, hasta el momento todo continúa siendo objeto de investigación.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Ante la gravedad de la situación, la comunidad artística y los seguidores de B-King y Regio Clown expresaron su pesar por la muerte de dos jóvenes músicos y están atentos a los reportes sobre el avance de las investigaciones, con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en el violento caso que impactó a los dos países.