Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Desde el 16 de septiembre no se tiene información sobre la ubicación de los dos artistas en territorio azteca - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

B-King llegó a Ciudad de México el 11 de septiembre de 2025 desde Medellín para presentarse en un evento organizado por Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clownn para celebrar el Día de la Independencia de México en un club de la capital mexicana.

De acuerdo con la versión entregada por el mánager del paisa, Juan Camilo Gallego, el día de su desaparición tomó la decisión de ir a entrenar en un gimnasio cercano a la zona de Polanco donde se hospedaban.

Sin embargo, a pesar de que su representante indicó que habían quedado de verse para cumplir otros compromisos sobre las 7:30 p.m., el artista nunca apareció.

Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

El 22 de septiembre, los cuerpos de B-King y Regio Clownn fueron encontrados sin vida en la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, a una distancia considerable de donde fueron vistos por última vez.

De acuerdo con versiones de las autoridades, junto a los cuerpos se encontró un mensaje que, al parecer, apuntaba a La Familia Michoacana, generando especulación sobre el hecho.

Sumado a esto, se divulgó la última comunicación que tuvo Regio Clownn con su pareja, en la que avisaba del almuerzo que tendrían con varias personas, pero llama la atención alguien apodado “el comandante” y un hombre llamado Mariano, conocido por un amigo en común de nombre Sergio. Esta información fue revelada por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X.

Conversación de Regio Clown con su pareja antes de verse con "El comandante" - crédito @c4jimenez/X

Por otro lado, tampoco pasó desapercibido el hecho de que en la conversación en ningún momento se mencionó al artista colombiano y expareja de Marcela Reyes, pero los desaparecieron el mismo día y posteriormente sus cuerpos hallados en una zona alejada de la Ciudad de México.

En las conversaciones divulgadas, la pareja del también coach colombiano que estaba radicado hace años en México, le pedía que le enviara la ubicación en tiempo real: “Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti, ok”, era uno de los mensajes, mientras que Regio respondió: “No confío en nadie”, por lo que su pareja le pedía que evitara lugares privados.

Más adelante, el DJ Regio Clownn aseguraba que a pesar de la situación, era necesario “hacer negocios”.

Otro de los datos que llamó la atención en el chat entre Regio y su pareja, fue que envió el contacto de alguien llamado Mariano, escolta y trabajador de “El Comandante” conocido de Sergio. Finalmente, el también DJ de electrónica respondió: “Solo lugares públicos, amor, obvio”.

El mensaje de Regio Clown en el que dice que "hay que hacer negocios" antes de desaparecer - crédito X/@c4jimenez

De acuerdo con el comunicador que divulgó la conversación entre Regio Clownn y su pareja, los artistas se movilizaron en un taxi al punto de encuentro y las capturas de pantalla muestran que esas conversaciones se produjeron pasadas las 3:00 p. m., casi una hora y media antes de que B-King emitiera su última comunicación con su mánager sobre las 4:36 p. m.

Qué dijo el mánager de B-King

La hermana del cantante compartió unas conmovedoras palabras con los seguidores del joven por su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

De acuerdo con el mánager de B King, las personas con las que se fueron a almorzar después del gimnasio eran conocidos de Regio Clown, que acompañaba al reguetonero colombiano, pero que por seguridad suya y de la familia del artista que ya se encontraba en Ciudad de México no nombraría.

“No lo puedo decir (si son malas personas), porque no me consta. Incluso, no sé si sí llegaron al almuerzo, porque lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. No son personas, no puedo decir que sean personas malas, pero tampoco quiero dar un falso testimonio o decir que fueron ellos o no fueron ellos, porque todavía no hay ningún parte por parte de las autoridades”, agregó a la conversación el mánager.

Finalmente, Juan Camilo Gallego señaló que la ubicación del celular de B King lo ubica a 45 minutos del gimnasio en el que entrenaron con Regio Clown, en el sector de Iztapalapa.