La bailarina Laura Villamil desmintió que hubiera recibido millonaria indemnización tras accidente en Andrés Carne de Res: “El acuerdo goza de reserva legal”

La artista negó haber recibido 3.000 millones de pesos luego del grave incidente que sufrió en el restaurante, asegurando que la información difundida afectó su salud mental y su sensación de seguridad

Frank Saavedra

Frank Saavedra

Laura Villamil desmiente haber recibido
Laura Villamil desmiente haber recibido indemnización de 3.000 millones tras accidente en Andrés Carne de Res

La artista Laura Daniela Villamil se refirió a la información que circuló acerca de una supuesta indemnización de 3.000 millones de pesos tras el grave accidente que sufrió en Andrés Carne de Res en 2024, en el que resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

En diálogo con el programa La Red de Caracol Televisión, Villamil desmintió categóricamente haber recibido tal suma y relató el impacto emocional que le provocó la difusión de esa noticia: “Sale una noticia en la que supuestamente yo recibo un dinero, una suma por la indemnización, cosa que no es así. Nadie se contactó con nosotros: ni con Santi [su hermano], ni con mi mamá, nadie”, afirmó Villamil a La Red.

La artista detalló cómo la exposición mediática de la supuesta indemnización afectó su salud mental y su sensación de seguridad.

“Entonces, claro, me entra un ataque de ansiedad; yo estaba en la calle y yo decía ¿Qué voy a hacer? Es inseguro… Me asusté, porque quizás a veces no miden las cosas que vayan a publicar. A mí me dio un ataque de ansiedad horrible, lloré demasiado, porque yo dije: ‘Yo no les he hecho nada’”, relató.

El impacto de la noticia no se limitó al ámbito personal, sino que se extendió a las redes sociales, donde la joven artista enfrentó comentarios insensibles tras la publicación de la supuesta indemnización.

La artista Laura Villamil reveló
La artista Laura Villamil reveló el impacto emocional de los rumores sobre la supuesta indemnización

“Me puse muy mal, al otro día no me quería levantar, no quería salir a la calle. Aparte, vi un comentario que decía: ‘Uy, si es por eso, hasta yo me quemo’. Yo decía ‘de verdad no te deseo ni el cinco por ciento del dolor que llegué a sentir’”, expresó Villamil.

En medio de la controversia, el abogado de Laura Daniela Villamil Leguizamón emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de un acuerdo con el restaurante, pero subrayó la confidencialidad de los términos y la importancia de proteger la seguridad de la artista y su familia.

El abogado de Laura Villamil
El abogado de Laura Villamil confirma acuerdo confidencial con Andrés Carne de Res

“Como apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón y su familia, me permito confirmar que mis representadas y Andrés Carne de Res han celebrado un acuerdo de transacción para la rehabilitación de Laura Daniela, en desarrollo de un proceso de negociación diligente, amable y de buena fe, firmado hace ya varios meses. El acuerdo goza de reserva legal y por lo tanto no se debe hacer referencia a los montos indemnizatorios, pues ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, señaló el abogado de Laura Villamil en el comunicado.

“La fe hizo que ese 10% hoy me tenga acá”, Laura Villamil inspira con su historia

Laura Daniela Villamil sobrevivió a
Laura Daniela Villamil sobrevivió a un grave accidente en Andrés Carne de Res, Chía, en agosto de 2024

La historia de Laura Daniela Villamil ha conmovido a miles de personas en Colombia desde que sufrió un accidente en agosto de 2024 en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, Cundinamarca.

En medio de su recuperación, la joven relató: “Tenía el 10% de probabilidad de sobrevivir. La fe hizo que ese 10% hoy me tenga acá. Yo decía, ¿por qué a mí? Quiero llegar al 100 por ciento y estoy trabajando en ello”, según compartió en diálogo con Sin Filtro en Semana.

Durante los seis meses que permaneció internada en la Fundación Santa Fe, Laura Villamil enfrentó quemaduras en el 90% de su cuerpo. En ese tiempo, la joven confesó que hubo momentos de profunda incertidumbre y cuestionamientos: “Uno cuestiona muchas cosas, yo le decía a Dios que por qué a mí, si yo me portaba bien, yo ayudaba a las personas. Yo le preguntaba mucho eso. Le dije que me mostrara para qué era esto que me había sucedido, porque no entendía, cuando estaba dormida veía muchas cosas y le pedí que me mostrara el camino”, relató.

La artista también destacó la importancia de la espiritualidad y la protección que sintió a lo largo de su proceso.

Es mi ángel, San Miguel Arcángel, es uno de los ángeles que me encanta. Hace poco hablaba con mi tía y ella se acordó de algo que le dije en la clínica relacionado con que si Dios me estaba preparando para esto. Yo llevaba una vida muy sana”, recordó Laura Villamil.

Además, mencionó el significado especial de un objeto que la acompañó: “El relicario que yo tenía puesto, digo yo que me protegió la parte de arriba y el rostro, estaba San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe y siento que ellos me cuidaron. A mi ángel siempre le pido que me acompañe y que me defienda en la pelea”, afirmó.

A pesar de las dudas y el dolor, la joven aseguró que su fe se mantuvo firme y que percibió señales de esperanza en los momentos más difíciles. “Dios se empezó a manifestar de muchas maneras. La fe siempre está ahí a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar”, expresó Laura Villamil.

Finalmente, resumió su convicción con una frase que ha inspirado a quienes siguen su historia: “Yo soy material disponible y me puedo poner en donde él necesita. Ya hizo mucho por mí y estoy para la fe”, concluyó.

Laura VillamilIndemnización Andrés Carne de ResLaura Daniela VillamilSalud mentalEspectáculo con fuego en Andrés Carne de ResQuemaduras Laura VillamilColombia-noticias

