Isabella Ladera reapareció en redes sociales tras filtración del video con Beéle: “Ya todo bien”

El pasado 7 de septiembre las redes sociales fueron testigos de la filtración de un video íntimo del cantante Beéle y de la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera. Entre la sorpresa, la indignación y los señalamientos sobre quién fue el responsable de publicar el contenido sin consentimiento, se desarrollaron los días siguientes.

Aunque Beéle aseguró que también era una víctima tras difundirse la grabación, la hostilidad de los usuarios se centró especialmente en Isabella, pues han expresado de manera repetida que es la persona que se ve más beneficiada con toda la situación.

Sin embargo, ese dictamen tendrán que brindarlo las autoridades, especialmente luego de que la venezolana interpusiera una demanda civil contra el intérprete de No tiene sentido, indicando que la filtración del video constituye una violación deliberada de la privacidad, acoso sexual digital e imposición intencional de angustia emocional, exigiendo una suma de USD50.000 y la identificación de los responsables de la filtración.

Desde entonces, Isabella se mantuvo distante de las plataformas digitales, realizando publicaciones de manera más esporádica. Luego de conocerse la demanda civil contra el cantante y expareja, la influenciadora hizo una breve dinámica de preguntas y respuestas, ilustrando el momento con una fotografía suya en bikini, mientras disfrutaba de la playa en Miami.

Cuando un usuario le preguntó por su ausencia en redes sociales, Isabella contestó: “Porque taba mal pero, ya, ya todo bien”, sin entrar en detalles acerca del complejo momento que atraviesa en medio del escándalo.

Ladero aseguró que "estaba mal", dando a entender que se refería al escándalo en el que terminó envuelta - crédito @isabella.ladera/Instagram

Otro usuario le manifestó que admiraba su resiliencia, a lo que respondió con un mensaje de tono motivacional. “La resiliencia para mí es el mar que me habita, a veces bravo, a veces calmo, pero siempre en movimiento. Suena bonito, pero se siente como sobrevivir, es caerte, romperte, llorar y sentir que no puedes más, pero al día siguiente seguir. Así que aprendí que incluso las olas que más duelen te devuelven a la orilla con más fuerza y cada vez más sabia. Lo que te atraviesa, te transforma”, expresó.

La influenciadora destacó la importancia de la resiliencia en su vida - crédito @isabella.ladera/Instagram

En otra historia, respondió a un mensaje en el que le preguntaban “¿Odias a ese hombre? ¿Cómo haces para no odiar a una persona así?“, en clara referencia a Beéle.

Ante esto, Isabella expresó: “No sé de quién hablas, pero te respondo en general algo que aprendí e hice parte de mí, y es que el odio solo le hace daño al que lo siente”.

Isabella Ladera respondió una inquietud sobre si odiaba a "ese hombre", haciendo referencia a Beéle - crédito @isabella.ladera/Instagram

Otra persona hizo hincapié en los comentarios hostiles que viene recibiendo en redes sociales, frente a lo que Ladera dejó ver su lado más descomplicado: “Sí, algunos me dan muy duro, pero equis, eso habla más de ellos que de mí”, indicó.

Isabella también se refirió a los comentarios que recibe en contra - crédito @isabella.ladera/Instagram

Mientras tanto, Isabella viene causando sensación tras dejarse ver acompañada de la que sería su actual pareja, el peruano Hugo García, que no ha dejado de presumirla en TikTok, donde ambos se han mostrado compartiendo momentos juntos, incluso en familia.

