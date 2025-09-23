Hermano de Regio Clown, el DJ caleño asesinado en México, aseguró que él nunca manifestó haber recibido amenazas por narcotráfico

El hermano de DJ Regio Clown aseguró que, desde el día de su desaparición, él trató de contactarse con personas en México para que le informaran sobre la situación del artista - crédito @regioclownn/Instagram/Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo de dos cuerpos sin vida en un terreno baldío del municipio de Cocotitlán, en el centro del México, marcó el desenlace de una búsqueda angustiante para la familia de DJ Regio Clown, cuyo nombre de pila era Jorge Luis Herrera.

La noticia, confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México el lunes 22 de septiembre de 2025, incluyó también el hallazgo del cuerpo de uno de sus colegas colombianos, el cantante de género urbano B King, ambos reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre de 2025 en la capital de ese país

La familia de Jorge Luis Herrera, oriunda de Cali, Colombia, recibió la noticia en medio de la incertidumbre y la distancia: Cristian Camilo Herrera, hermano del artista, relató a El País de Cali que se enteró de la desaparición de su hermano a través de redes sociales, el miércoles 17 de septiembre, gracias a una amiga que se lo manifestó.

“Una amiga me escribió por Instagram porque la noticia se viralizó en las redes y me preguntó que si era verdad lo que se estaba diciendo, que mi hermano estaba desaparecido”, explicó Cristian Camilo Herrera al medio local.

Los cuerpos de DJ Regio Clown y el cantante B-King fueron hallados en un terreno baldío en el municipio de Cocotitlán, en el centro de México - crédito @bkingoficial y @regioclownn/Instagram

Ante la falta de información, Cristian Herrera dijo que intentó comunicarse con personas cercanas a su hermano en México para obtener detalles sobre su paradero, pero la desesperación creció con el paso de las horas y no supo mayores detalles.

Las aspiraciones y propósitos de DJ Regio Clown en México

La relación entre los hermanos se forjó en un entorno familiar unido, criado junto a sus abuelos paternos en Cali: “Somos hermanos por parte de papá, siempre hemos compartido, nos criamos con nuestros abuelos paternos y desde pequeño siempre estuvimos juntos, hasta hace tres años que él emprendió el viaje a México para buscar nuevos horizontes, continuar con su vida independiente y hacer conocer su música, el talento que él tenía”, narró Cristian Camilo Herrera a El País.

La decisión de Jorge Luis Herrera de mudarse a México hace tres años respondió a su deseo de impulsar su carrera musical y establecerse de manera permanente en ese país. Según su hermano, el DJ se encontraba en trámites para obtener la residencia y nunca perdió el contacto con su familia.

El impacto de la noticia fue aún mayor por el carácter alegre y espontáneo que siempre distinguió a Jorge Luis Herrera: “Desde pequeño siempre se caracterizó por ser muy espontáneo, ser muy él y eso es lo que me llevo en estos momentos. Hace años que no veía a mi hermano; no pensé que lo iba a volver a encontrar así y reunirnos en estas circunstancias”, expresó Cristian Camilo Herrera en el diálogo con el medio.

Cristian Herrera contó que su hermano se estableció en México hace tres años para continuar sus proyectos como artista musical - crédito @regioclownn/Instagram

“No tengo ni idea”: hermano de Regio Clown por las hipótesis del doble crimen

El hermano del artista también destacó que, desde su llegada a México, DJ Regio Clown se enamoró del país y de su gente, compartiendo con frecuencia sus proyectos y aspiraciones. En medio de la conmoción, en redes sociales emergieron versiones que vinculaban a su hermano y a B-King con actividades relacionadas al narcotráfico. No obstante, Cristian Camilo Herrera subrayó que las autoridades no han revelado los móviles de los homicidios.

“Hasta que yo no esté allá (en México) y me den un parte de la Fiscalía, no podría decir lo que pasó, porque no tengo ni idea”, afirmó Cristian Camilo Herrera a El País.

Además, el pariente del DJ aseguró que su hermano nunca manifestó haber recibido amenazas ni mostró preocupación por alguna situación específica, lo que incrementó el asombro de la familia ante su crimen y el de B-King, por el que se vincula como principal sospechoso al cartel narcotraficante la Nueva Familia Michoacana, cuya injerencia criminal está establecida en los estados de Michoacán y Guerrero.

Las primeras indagaciones del crimen vinculan a la Nueva Familia Michoacana, un cartel narcotraficante, como el principal sospechoso del crimen - crédito @regioclownn/Instagram

Desde que se conoció el asesinato, Cristian Camilo Herrera aseguró que su familia ha mantenido comunicación constante con el Consulado en México y la Cancillería colombiana para avanzar en los trámites de la investigación y la repatriación del cuerpo.

“Han estado muy atentos, me han atendido durante las 24 horas del día, muy pendientes del caso. Ahora también estamos buscando los recursos para repatriar su cuerpo”, aseguró Herrera.

El hermano de DJ Regio Clown solicitó a las autoridades de Colombia y México que continúen con las investigaciones para esclarecer el crimen y hacer justicia por Jorge Luis Herrera y sus compañeros. “Solo queremos tener claridad sobre el caso, saber qué fue lo que sucedió. Ya nada podemos hacer para traer a nuestros seres queridos con vida, por eso pedimos que se esclarezca todo y poder descansar.”, puntualizó Cristian Camilo Herrera a El País.