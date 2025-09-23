Colombia

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Una imagen en redes mostraría juntos al ‘influencer’ y la creadora de contenido, lo que sumó especulaciones a las teorías sobre una separación reciente de Merlano

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La expareja al parecer se
La expareja al parecer se estarían viendo de manera clandestina y las redes sociales reaccionaron - @westcol/ Instagram

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron a tomar fuerza en redes sociales después de que circulara una fotografía en la que ambos aparecen juntos.

Una imagen difundida en redes sociales habría avivado las especulaciones sobre una nueva cercanía entre la creadora de contenido y el streamer colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano estuvo marcada por episodios intensos y polémicas públicas. Tras culminar su romance a mediados de 2024, la barranquillera inició una relación con Juan David Tejada “el agropecuario”.

Ambos confirmaron el embarazo en marzo de 2025 y celebraron la llegada de su hijo en julio. Sin embargo, con el paso de los meses disminuyó la presencia de la pareja en redes sociales, lo que incrementó las versiones de una posible separación.

La circulación de una fotografía en X intensificó las versiones sobre un acercamiento entre Westcol y Aida Victoria Merlano. En la imagen, se observa al streamer con una camiseta marrón y, en segundo plano, una mujer con rasgos similares a los de Aida, quien lleva a un bebé en brazos, despertando rumores de que los influencers se estarían viendo de manera clandestina.

La fotografía despertó las reacciones
La fotografía despertó las reacciones en redes sociales donde algunos internautas aseguran que puede tratarse de un montaje - crédito @carti_2710/ X

La foto levantó más rumores al ver que el creador de contenido lleva puesto un tapabocas, pues recientemente Westcol se sometió a un tratamiento dental para “limar” sus dientes, por lo que ha aparecido en sus en vivos usando uno, lo que revelaría que la fotografía es reciente.

Después de que la foto se compartiera en varias redes sociales, algunos seguidores del paisa aseguraron que solo se trata de un montaje, mientras que otros aseguran que Westcol se ha visto con Aida de manera clandestina.

Westcol se pronunció ante los rumores que circulan en redes sociales

Ante la cantidad de rumores, Westcol decidió hablar de la situación en una reciente transmisión por su canal de Kick, donde reveló que no quería dar declaraciones que mencionaran a su ex, pero ante la cantidad de rumores, decidió hacerlo.

“Pueden por favor dejarse de inventar rumores… bro, ya se están pasando. Se lo juro que los rumores que estos maricas se tiran son falsos, todo es falso. Yo nunca había salido a hablar y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira”, dijo Westcol.

Al streamer aseguró que todo hace parte de un rumor de las redes sociales - crédito @justnatth_/ X

El creador de contenido aseguró que aunque no mantiene cercanía con Aida, las redes sociales se han encargado de darle contexto de cada rumor. “Yo he visto todo eso obligado, pero yo no me quiero meter en eso, yo no tengo nada que ver ahí, yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, yo estoy lejos y tranquilo”, explicó.

Westcol apareció junto a una nueva mujer y enciende la curiosidad de sus seguidores

Además de los rumores de Aida, la circulación de imágenes recientes en las que Westcol aparece tomado de la mano con una joven identificada como Natalia Heaven ha reavivado el interés de la comunidad digital en la vida privada del popular streamer colombiano. La viralización de estas fotografías, difundidas principalmente en plataformas como TikTok, ha generado una ola de especulaciones sobre un posible romance.

El impacto de las imágenes se ha visto amplificado por la identidad de la acompañante de Westcol. Diversos usuarios han asociado a la joven con la cuenta de Instagram de Natalia Heaven, modelo de Medellín que cuenta con 346.000 seguidores en esa red social y 851.000 usuarios en TikTok. Además de su actividad en el modelaje, las publicaciones de Natalia Heaven sugieren que reside en Medellín y que su labor profesional está vinculada al sector salud.

Westcol y Natalia Heaven tienen
Westcol y Natalia Heaven tienen a sus seguidores en vilo tras aparecer tomados de la mano - crédito unomas_1900/ TikTok

Un detalle que ha llamado la atención de los seguidores es la ausencia de interacción directa entre ambos en Instagram, ya que ni Westcol ni Natalia Heaven se siguen mutuamente. Esta situación ha generado interrogantes sobre la naturaleza real de su vínculo y sobre los motivos que los llevaron a mostrarse juntos en público.

Hasta la filtración de estas imágenes, Westcol había mantenido un perfil más reservado y alejado de polémicas mediáticas en los últimos meses. Su última relación sentimental conocida fue con la cantante Valka, con quien sostuvo un romance durante varios meses y que ya había sido su pareja en el pasado.

Temas Relacionados

WestcolAida VictoriaWestcol y Aida VictoriaInfluencers ColombianosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

Las autoridades advierten que este sujeto comete este hecho para simular que fue atropellado y exigirles dinero a los conductores que supuestamente lo arrollaron

Alerta para los conductores en

Resultados Super Astro Sol y Luna: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y

Lucy Laborde, fiscal de apoyo en caso de Nicolás Petro, habría sido retirada del caso

La decisión se habría tomado para evitar nuevas polémicas en medio del proceso que protagoniza el hijo mayor del presidente Gustavo Petro

Lucy Laborde, fiscal de apoyo

Hallan tercer cuerpo en México: músico venezolano fue encontrado en la misma zona donde asesinaron a B King y Dj Regio Clownn

El cadáver de Tayron Paredes, de 29 años, apareció en Cocotitlán, Estado de México, horas después de confirmarse la muerte de los artistas colombianos B King y Dj Regio Clown

Hallan tercer cuerpo en México:

Euro hoy a peso colombiano, precio de apertura 23 de septiembre 2025

El Banco Central Europeo reiteró que un papel internacional más fuerte para la moneda comunitaria es deseable

Euro hoy a peso colombiano,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Tammy Parra reveló la mala experiencia al trabajar con Maluma: “No conozcas a tus ídolos”

Deportes

Se filtró la que sería

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”