Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron a tomar fuerza en redes sociales después de que circulara una fotografía en la que ambos aparecen juntos.

Una imagen difundida en redes sociales habría avivado las especulaciones sobre una nueva cercanía entre la creadora de contenido y el streamer colombiano.

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano estuvo marcada por episodios intensos y polémicas públicas. Tras culminar su romance a mediados de 2024, la barranquillera inició una relación con Juan David Tejada “el agropecuario”.

Ambos confirmaron el embarazo en marzo de 2025 y celebraron la llegada de su hijo en julio. Sin embargo, con el paso de los meses disminuyó la presencia de la pareja en redes sociales, lo que incrementó las versiones de una posible separación.

La circulación de una fotografía en X intensificó las versiones sobre un acercamiento entre Westcol y Aida Victoria Merlano. En la imagen, se observa al streamer con una camiseta marrón y, en segundo plano, una mujer con rasgos similares a los de Aida, quien lleva a un bebé en brazos, despertando rumores de que los influencers se estarían viendo de manera clandestina.

La fotografía despertó las reacciones en redes sociales donde algunos internautas aseguran que puede tratarse de un montaje - crédito @carti_2710/ X

La foto levantó más rumores al ver que el creador de contenido lleva puesto un tapabocas, pues recientemente Westcol se sometió a un tratamiento dental para “limar” sus dientes, por lo que ha aparecido en sus en vivos usando uno, lo que revelaría que la fotografía es reciente.

Después de que la foto se compartiera en varias redes sociales, algunos seguidores del paisa aseguraron que solo se trata de un montaje, mientras que otros aseguran que Westcol se ha visto con Aida de manera clandestina.

Westcol se pronunció ante los rumores que circulan en redes sociales

Ante la cantidad de rumores, Westcol decidió hablar de la situación en una reciente transmisión por su canal de Kick, donde reveló que no quería dar declaraciones que mencionaran a su ex, pero ante la cantidad de rumores, decidió hacerlo.

“Pueden por favor dejarse de inventar rumores… bro, ya se están pasando. Se lo juro que los rumores que estos maricas se tiran son falsos, todo es falso. Yo nunca había salido a hablar y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira”, dijo Westcol.

Al streamer aseguró que todo hace parte de un rumor de las redes sociales - crédito @justnatth_/ X

El creador de contenido aseguró que aunque no mantiene cercanía con Aida, las redes sociales se han encargado de darle contexto de cada rumor. “Yo he visto todo eso obligado, pero yo no me quiero meter en eso, yo no tengo nada que ver ahí, yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, yo estoy lejos y tranquilo”, explicó.

Westcol apareció junto a una nueva mujer y enciende la curiosidad de sus seguidores

Además de los rumores de Aida, la circulación de imágenes recientes en las que Westcol aparece tomado de la mano con una joven identificada como Natalia Heaven ha reavivado el interés de la comunidad digital en la vida privada del popular streamer colombiano. La viralización de estas fotografías, difundidas principalmente en plataformas como TikTok, ha generado una ola de especulaciones sobre un posible romance.

El impacto de las imágenes se ha visto amplificado por la identidad de la acompañante de Westcol. Diversos usuarios han asociado a la joven con la cuenta de Instagram de Natalia Heaven, modelo de Medellín que cuenta con 346.000 seguidores en esa red social y 851.000 usuarios en TikTok. Además de su actividad en el modelaje, las publicaciones de Natalia Heaven sugieren que reside en Medellín y que su labor profesional está vinculada al sector salud.

Westcol y Natalia Heaven tienen a sus seguidores en vilo tras aparecer tomados de la mano - crédito unomas_1900/ TikTok

Un detalle que ha llamado la atención de los seguidores es la ausencia de interacción directa entre ambos en Instagram, ya que ni Westcol ni Natalia Heaven se siguen mutuamente. Esta situación ha generado interrogantes sobre la naturaleza real de su vínculo y sobre los motivos que los llevaron a mostrarse juntos en público.

Hasta la filtración de estas imágenes, Westcol había mantenido un perfil más reservado y alejado de polémicas mediáticas en los últimos meses. Su última relación sentimental conocida fue con la cantante Valka, con quien sostuvo un romance durante varios meses y que ya había sido su pareja en el pasado.