Exnovia de Mateo Carvajal fue vista aparentemente besándose con Isaac Carvajal, hermano del deportista: “Todo queda en familia”

La difusión de imágenes donde ambos aparecen besándose durante una fiesta ha alimentado rumores sobre su relación y provocado tensiones familiares entre los hermanos Carvajal

Usuarios cuestionan la lealtad de la modelo y el creador de contenido, mientras crecen las especulaciones sobre un posible romance y se reportan conflictos en la familia Carvajal por el episodio viral - crédito redes sociales - @isaac_carvajal/ Instagram

La divulgación de un video viral en el que Stephanie Ruiz, expareja del influencer Mateo Carvajal, apareció besándose con Isaac Carvajal, su excuñado, generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales el 23 de septiembre de 2025.

El acto, captado durante el reciente cumpleaños de la modelo, reavivó las discusiones sobre lealtad y vínculos familiares en el entorno digital colombiano.

Mateo Carvajal, conocido por su presencia en plataformas digitales y programas de televisión, había sostenido una relación sentimental con Stephanie Ruiz que, si bien finalizó en buenos términos, según lo compartido públicamente, dejó fotografías y recuerdos en sus redes sociales.

La situación dio un giro cuando comenzaron a circular imágenes y videos en Instagram que evidenciaron la cercanía entre la modelo y el creador de contenido, Isaac Carvajal, hermano de Mateo.

El episodio más comentado se produjo el 20 de septiembre de 2025, durante la celebración del cumpleaños de Stephanie Ruiz.

En ese marco, ambos fueron captados dándose un beso, registro que rápidamente se propagó por perfiles de entretenimiento y cuentas de noticias de celebridades.

Las reacciones no tardaron: cientos de usuarios acusaron una “falta de lealtad”, mientras otros señalaron la posibilidad de una nueva relación.

Personas allegadas al círculo familiar de los Carvajal comentaron que el vínculo entre Stephanie e Isaac ha sido motivo de incomodidad y habría repercutido negativamente en la relación interna de los creadores de contenido.

A pesar de la controversia, tanto Stephanie Ruiz como Isaac Carvajal insistieron públicamente en que su relación se basaba en la amistad. Ruiz compartió en sus historias de Instagram: “Somos super amigos”, desmarcándose así de las especulaciones. Isaac, por su parte, ha manifestado en repetidas ocasiones su preferencia por mantener su vida amorosa en reserva para evitar rumores.

A pesar de las aclaraciones, la permanencia de fotos y videos de ambos en sus redes sociales avivó el debate, con una parte de los usuarios interpretando estos gestos como una muestra de “traición”.

Hasta el cierre de este reporte, Mateo Carvajal no se había pronunciado sobre la situación ni sobre la naturaleza de la relación entre su hermano y su expareja. La expectativa crece en redes sociales, donde seguidores y curiosos aguardan una explicación formal respecto al vínculo entre Isaac Carvajal y Stephanie Ruiz o si todo responde a una estrategia de contenido digital.

“Todo queda en familia.. 😂“, ”Pero si el cuñado es una amiga más", “Uy no, mil veces Mateo ❤️“, ”Ahí la falla está en el hermano, porque mujeres uffff…. Pero hermanos de sangre o familia, no cualquiera lo que hace", dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

