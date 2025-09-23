Colombia

Disturbios en la Universidad Nacional tras quema de motocicletas: directivas aún no se pronuncian sobre los hechos

Incidentes violentos en el campus de la Universidad Nacional dejaron dos vehículos destruidos, generando preocupación entre estudiantes y personal

Johan Manuel Largo

Queman dos motocicletas del equipo de seguridad en la Universidad Nacional de Colombia - crédito X

Una situación de orden público se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia tras la quema de dos motocicletas que, según informaron testigos, pertenecían a los integrantes del equipo de seguridad de la institución.

Los hechos ocurrieron en el edificio de Sociología durante la jornada del martes 23 de septiembre de 2025, donde se presentaron varios desmanes en el campus, de acuerdo con lo señalado por Diego Torres, representante de los profesores —citado por Blue Radio—.

Torres explicó que el incidente involucró la destrucción de los vehículos de los vigilantes, sin que hasta el momento se hayan reportado pronunciamientos por parte de las directivas universitarias. La magnitud de los disturbios dentro del claustro académico generó inquietud entre los integrantes de la comunidad y elevó la alerta entre los cuerpos de seguridad.

Sobre el motivo o los responsables de los hechos aún no se conocen detalles, mientras autoridades internas y externos del campus analizan la situación y se espera un comunicado oficial de la administración universitaria. A pesar de la hostilidad en el sector, las recientes manifestaciones no han entorpecido la operación del servicio de transporte público y particular.

Autoridades internas y externos del campus analizan la situación - crédito X

El hecho no pasó desapercibido por parte de la opinión pública de la capital. Desde su cuenta de X, el cabildante de Bogotá Papo Amín publicó en un mensaje sobre los recientes incidentes en la Universidad Nacional. Según Amín, encapuchados incendiaron dos motos de vigilancia dentro del campus, señalando que la institución educativa está bajo el control de personas que, a su juicio, actúan como delincuentes y se presentan como estudiantes.

Bloqueos en Lourdes

Paralelamente, un altercado alteró la convivencia urbana este martes en la calle 63 entre la avenida Caracas y la carrera 9, en el sector de Lourdes, generando un cierre vial que afectó la movilidad en la zona.

Las autoridades distritales informaron de la presencia estimada de 20 manifestantes en el lugar, lo que motivó el despliegue inmediato de personal de asistencia y un grupo guía para coordinar el desvío del tráfico en la avenida Mutis con carrera 20 hacia el oriente, con el objetivo de mitigar los efectos en la circulación.

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de Bogotá aclararon que la alteración registrada no correspondía a una manifestación, sino a un procedimiento oficial desarrollado por la Fiscalía Aduanera. Desde la administración, se señaló: “En relación con lo que ocurre en Lourdes, es un procedimiento desarrollado por la Policía Aduanera. No es una manifestación”, según lo precisado por la Secretaría de Gobierno.

TransMilenio modificó rutas y desvió recorridos en la zona, impactando a más de 10.000 usuarios diarios - crédito X

Las autoridades de tránsito recomendaron a quienes transitan por el sector optar por la calle 72 al oriente como ruta alterna, para reducir el impacto de la congestión vial durante la intervención de la Policía Aduanera.

Por su parte, el sistema de transporte masivo TransMilenio reportó modificaciones en su operación a causa de la situación. Las rutas de TransMiZonal desviaron sus recorridos a partir de la carrera 13 por calle 63 debido a la presencia de la intervención oficial ajena a la operación regular. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de transporte, se estima que 10.500 usuarios resultaron afectados en su desplazamiento diario.

En desarrollo ...

