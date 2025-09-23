Colombia

Daniel Briceño cuestionó a Margarita Rosa de Francisco por beneficiarse del programa de Matrícula Cero: “¿Necesitaba ese subsidio?"

Según el cabildante, tuvo que interponer una acción de tutela para que la información le fuera remitida por parte de la institución de educación superior

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Según el concejal bogotano, la actriz se benefició de la política de gratuidad en su matrícula - crédito Instagram

En abril de 2025 la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco anunció a través de sus redes sociales que se graduó como filósofa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). En su momento, la noticia fue aplaudida por considerar que pese a contar con una amplia trayectoria profesional en la televisión colombiana y un importante poder adquisitivo, la artista decidió formarse académicamente.

Cabe destacar que la Unad es una institución de educación superior pública que emplea los recursos tecnológicos para la formación de sus estudiantes, por lo que ofrece facilidades para las personas que no pueden asistir regularmente a un aula de clase, como sucede en las instituciones tradicionales.

En este sentido, la institución que entregó el título a la actriz es cobijada por los beneficios del Ministerio de Educación para los planteles universitarios públicos, entre las que se encuentra la política de gratuidad o matrícula cero que cubre el valor de los estudios de acuerdo al estrato socioeconómico del estudiante.

Con base en este contexto, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, radicó una serie de solicitudes ante la Unad para conocer los términos en los que la actriz cursó sus estudios y si se vio beneficiada por alguno de los programas estatales en cuanto a educación superior pública se refiere.

Según el cabildante uribista, sus solicitudes no fueron respondidas oportunamente por la institución de educación superior, por lo que tuvo que interponer una acción de tutela, que fue fallada a su favor, para que la información le fuera remitida. En consecuencia, la Unad le remitió un documento en el que confirmó que Margarita Rosa de Francisco adelantó sus estudios de manera legal, de acuerdo a lo establecido en la ley y en los estatutos de esa institución.

En abril de 2025, la actriz se graduó de la Unad - crédito unad.edu.co

No obstante, lo que llamó la atención de Briceño fue que en uno de los apartes de la información se especifica que la actriz se benefició de la política de la gratuidad del Estado en el primer semestre de 2022. Según el documento divulgado por el concejal señala que el valor que le fue subsidiado a la presentadora fue de $1.344.000.

Según la Unad, en ese periodo la actriz fue cobijada por el subsidio en su matrícula por pertenecer al estrato 3, pero lo aún más llamativo es que, según Briceño, fue el único periodo en el que fue beneficiaria de la política del gobierno de Iván Duque.

“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 - 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad Unad gracias a la política de gratuidad”, escribió el político en sus redes sociales.

El cabildante cuestionó si la actriz realmente necesitaba el subsidio en su matrícula - crédito @Danielbricen/x

En este sentido, el concejal, que es reconocido por sus investigaciones con base en documentos oficiales, cuestionó la verdadera necesidad que en su momento habría argumentado la actriz para recibir el beneficio en su matrícula, cuyo valor equivalía a 1,3 salarios mínimos del momento.

“¿@Margaritarosadf usted necesitaba ese subsidio?“, señaló Briceño.

De la misma manera lo hizo con la institución de educación superior por los reiterados intentos infructuosos por obtener la información, lo que lo llevó a acudir a los estrados judiciales por medio de una tutela para que su derecho a solicitar información fuera cumplido.

Para el cabildante, la conducta de la institución es una muestra de querer “tapar” el beneficio que recibió la actriz en 2022. Sin embargo, no se atrevió a lanzar especulaciones sobre el motivo en que su solicitud no fue atendida a tiempo.

Según el concejal, la institución intentó negarse a entregar la información - crédito Concejo de Bogotá

“La @UniversidadUNAD me negó reiteradamente esta información y tuve que acudir a la tutela. ¿Por qué querían tapar esto?“, cuestionó el político uribista.

