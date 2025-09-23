Colombia

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

La mayoría de los videos son expuestos por los Conquistadores de la Sierra Nevada

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Los videos fueron publicados en diferentes redes sociales - crédito X

Hay zonas en Colombia en las que para las poblaciones no es un secreto que el poder territorial está en manos de los grupos armados, que en algunos casos también se encargan de juzgar aspectos relevantes que se registran en la zona.

Es por ello que las publicaciones, en las que se observa a cobradores de “gota a gota” pedir perdón a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada por apropiarse de dinero de la estructura criminal, no ha sorprendido a los residentes en el Magdalena.

De hecho, en los comentarios sobre las grabaciones que se hicieron virales en redes sociales, internautas indicaron que han visto casos en los que cobra diarios deben trabajar hasta tres meses sin recibir ningún tipo de pago, lo que es una muestra del poder que tiene la estructura criminal en la zona.

Además de los videos mencionados, horas más tarde se han vuelto tendencia nuevas grabaciones con las que queda expuesta la importancia que tiene el grupo criminal en el Magdalena, ya que también se encargaría de juzgar a ciudadanos que realizan actos indebidos, aunque estas no influyan o afecten a las autodefensas.

En este video la víctima afirma haber sido castigado por golpear mujeres - crédito X

En uno de los videos se observa a un individuo llorando, que, luego de que la persona que lo graba le indica que puede comenzar a hablar, agradece a la estructura paramilitar por no asesinarlo.

"Mi nombre es Lionel, vivo en Bonda, me gusta pegarle a las mujeres y me adueño de lo que no es mío. Gracias a los Conquistadores de la Sierra Nevada que me dieron esta segunda oportunidad“.

En un modus operandi que ha repetido en la mayoría de los casos el grupo armado, los sujetos son rapados y sostienen un cartel en el que se expone el motivo por el que están siendo juzgados por los conquistadores.

El individuo afirmó que fue amarrado por vender estupefacientes en zonas públicas - crédito X

En otro caso, un joven que se identificó como Javier, indicó que fue retenido durante varias horas por los conquistadores al ser descubierto vendiendo drogas en zonas públicas.

“Estoy retenido por los Conquistadores de la Sierra Nevada. Estoy acá porque estaba vendiendo estupefacientes en los parques, los coliseos, dañando el ambiente, estoy aquí porque me están dando una segunda oportunidad”.

En otro aspecto que demuestra el poder que tiene el grupo armado en la región, el sujeto, que estaba amarrado en el video, indica que para ser perdonado deberá pintar los parques

“Aquí estoy para cambiar mi vida, porque estaba haciendo daño en sitios públicos, los parques que estén grafitiados, me toca hacer una obra social y pintarlos”.

Uno de los castigos más repetidos incluye rapar a las víctimas - crédito X

En el tercer video, un sujeto, que no menciona su nombre, indica los motivos por los que está siendo rapado y castigado por los miembros del grupo paramilitar, del que presuntamente habría indicado que pertenecía para intimidar a terceros. “No debo pegarle a las mujeres, no debo amenazar a nadie, soy el nuevo comandante de los Conquistadores de la Sierra Nevada”.

Por último, en otro video que se ha vuelto viral, otro hombre menciona haber sido perdonado por la estructura criminal e indica que en caso de que reciba un nuevo llamado de atención será asesinado.

“Estoy acá porque me gusta amenazar a niños inocentes. Es el primer llamado que me hacen, al segundo me ponen a conocer el río, Gracias de verdad a los conquistadores por esta oportunidad”.

En los comentarios de las publicaciones se menciona la poca injerencia que tienen las autoridades en la región, asegurando que las pandillas y los grupos armados tienen poder territorial de gran parte de la zona.

Aunque el castigo al que fueron sometidos los individuos, suponen delitos ante el Código Penal, hasta el momento las autoridades en el Magdalena siguen sin pronunciarse al respecto.

