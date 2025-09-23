Así se preparan deliciosas arepas de yuca rellenas con carne molida

Estas arepas suelen degustarse en desayunos, meriendas o como una entrada especial en reuniones familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las arepas de yuca rellenas de carne molida reúnen lo mejor de la tradición culinaria colombiana, combinando la suavidad única de la yuca con el sabor intenso de un guiso de carne condimentado. Este plato es muy apetecido por su textura crujiente por fuera y un centro jugoso y lleno de aromas, perfecto para cualquier momento del día.

La preparación destaca en la gastronomía de diversas regiones, especialmente en la Costa Caribe, donde la yuca y la carne hacen parte esencial del menú diario. Existen variantes regionales que pueden incorporar especias locales, queso o incluso acompañamientos como suero costeño. Estas arepas suelen degustarse en desayunos, meriendas o como una entrada especial en reuniones familiares.

Receta de arepas de yuca rellenas de carne molida

La receta consiste en preparar una masa suave de yuca cocida y triturada, la cual se rellena con un sofrito de carne molida sazonada con cebolla, tomate y especias. El resultado final son arepas doradas, con una corteza ligeramente crocante y un interior tierno.

Tiempo de preparación

Preparación de la masa de yuca: 20-30 minutos

Elaboración del relleno: 15 minutos

Formación y cocción de las arepas: 20 minutos

Tiempo total aproximado: 55-65 minutos

Ingredientes

1 kg de yuca (mandioca) fresca Sal al gusto 1 cucharada de mantequilla (opcional) 300 g de carne molida de res 1 cebolla pequeña picada 1 diente de ajo picado 1 tomate maduro picado 1/2 pimentón (opcional) Sal y pimienta al gusto Aceite para sofreír Comino y/o paprika al gusto (opcional)

Cómo hacer arepas de yuca rellenas de carne molida, paso a paso

Pela la yuca y córtala en trozos medianos. Cocina la yuca en agua con sal hasta que esté blanda (20-30 minutos), escúrrela y retira la vena central. Tritura la yuca caliente hasta formar un puré suave. Si lo prefieres, añade la mantequilla para mayor suavidad. Espera que enfríe un poco antes de amasar, así será más fácil de manejar la masa y no te quemarás. En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo en un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agrega el pimentón y el tomate, cocina unos minutos, luego añade la carne molida. Salpimenta y adiciona especias al gusto. Cocina hasta que la carne esté bien dorada y seca. Deja enfriar. Toma una porción de masa de yuca y haz una bola del tamaño de una pelota de golf. Aplánala en la palma formando un disco. Pon una cucharada de la carne en el centro, cierra la masa alrededor del relleno y vuelve a formar una bola. Aplana suavemente para darle forma de arepa. Si la masa está muy seca y quebradiza, añade unas gotas de agua tibia mientras amasa. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite y cocina las arepas de yuca rellenas a fuego medio-bajo 4-5 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Puedes freír en abundante aceite para obtener una textura mucho más crujiente. Sirve calientes, solas o acompañadas de salsa de tu preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen entre ocho y 10 arepas rellenas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 230 kcal

Proteínas: 8 g

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 30 g

Fibra: 2 g

Sodio: 270 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las arepas de yuca rellenas de carne molida se conservan hasta tres días en un recipiente hermético en el refrigerador. Para mantener su textura, lo ideal es recalentarlas en sartén o al horno. No se recomienda congelar, ya que la yuca puede modificar su textura y soltar agua al descongelar.

