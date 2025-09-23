Abogado de Day Vásquez alerta sobre presunta maniobra de la Fiscalía para favorecer a Nicolás Petro

El defensor de Day Vásquez cuestionó decisiones recientes en la investigación contra Nicolás Petro, señalando posibles interferencias internas que podrían afectar la transparencia y autonomía del proceso judicial. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El proceso judicial que involucra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, adquiere nuevos cuestionamientos tras la denuncia de Alait Freja, abogado de Daysuris Vásquez. Según el defensor, recientes decisiones de la Fiscalía General de la Nación podrían estar orientadas a favorecer al exdiputado del Atlántico, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La controversia se intensificó luego de conocerse la carta de la fiscal Lucy Marcela Laborde, donde se manifiesta en desacuerdo con la asignación de la fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez Meléndez. Laborde denunció posibles “intromisiones indebidas” en la investigación, elemento que para la defensa de Vásquez evidencia un riesgo de falta de imparcialidad en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Desde el inicio advertimos que podían presentarse intromisiones en el proceso. Uno de los primeros hechos fue el retiro del esquema de seguridad de la señora Daysuris. Hoy vemos cómo se materializan esas alertas”, expresó el abogado Freja.

Disputa interna por la Fiscalía de apoyo

El núcleo de la polémica es la decisión de nombrar fiscal de apoyo, adoptada pese a que la fiscal Laborde había conducido la investigación “sin tropiezos” durante meses. La defensa de Vásquez sostiene que este relevo parcial no cuenta con justificación procesal y alerta sobre la posibilidad de que funcione como mecanismo de vigilancia que limite la autonomía de quien lidera el caso.

La defensa de Day Vásquez advierte que recientes cambios dentro de la Fiscalía podrían incidir en el desarrollo de la investigación sobre Nicolás Petro, aumentando la preocupación por la imparcialidad del proceso. - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Archivo

Laborde, además, ha manifestado que no está siendo notificada de las solicitudes realizadas por la defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza. De acuerdo con la denuncia, dichas peticiones son resueltas directamente por superiores jerárquicos y la fiscal de apoyo, marginando con ello a la fiscal inicialmente a cargo.

“Todas estas son acciones que ponen en entredicho la función constitucional de la Fiscalía. Lo que debería ser una investigación imparcial, hoy parece orientarse a beneficiar al acusado”, advirtió Freja. El representante legal de Vásquez recalcó que estas maniobras podrían impedir el esclarecimiento de hechos relevantes para el caso y reducir garantías para su representada.

Nuevas imputaciones y presiones adicionales

Mientras se produce esta controversia, la Fiscalía anunció que imputará a Nicolás Petro por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, delitos que se suman a los ya existentes de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras esta decisión, la fiscal Laborde fue citada por instancias especializadas de la propia Fiscalía para explicar por qué no había relacionado el proceso actual con otro surgido tras una compulsa de copias ordenada previamente.

Laborde dejó constancia de su extrañeza frente al llamado de sus superiores, situación que Freja interpretó como un acto de entorpecimiento a la labor investigativa imparcial. “Se busca vulnerar la autonomía y la rectitud de la fiscal Lucy Laborde”, sostuvo el abogado defensor de Vásquez.

Daysuris Vásquez, considerada testigo fundamental en el expediente contra Nicolás Petro, pide garantías de transparencia y rechaza cualquier intervención que altere el rumbo de la investigación. crédito captura de video y @DayVasquezc/X

Papel de Daysuris Vásquez y exigencia de garantías

Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, es reconocida como testigo clave dentro del caso judicial. Sus declaraciones sobre presunta entrada irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro resultaron determinantes para la apertura de la investigación. Su defensa insiste en que la única garantía de un proceso transparente reside en que la fiscal Laborde siga al frente del expediente y se respete su independencia.

“La fiscal ha actuado conforme a la ley, por eso resulta incomprensible el trato que está recibiendo por parte de la Fiscalía”, enfatizó Freja. El abogado subrayó su preocupación ante cualquier posible cambio en la dirección de la investigación y advirtió sobre el riesgo de desconfianza en la transparencia del proceso ante modificaciones en el equipo fiscal.

Carta oficial y rechazo a la “ayuda”

Las tensiones escalaron cuando Laborde formalizó su rechazo a la designación de fiscal de apoyo mediante una carta dirigida a su superior jerárquico. En ese documento, dejó en claro: “No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto”, haciendo énfasis en que cuenta con los elementos probatorios y recursos para continuar el caso. Laborde indicó que su despacho no solicitó tal designación y pidió precisiones sobre el alcance de la medida tomada por la Fiscalía.

Lucy Marcela Laborde advierte sobre posibles vulneraciones a la independencia judicial en investigación contra el hijo del presidente - crédito X

La defensa legal de Daysuris Vásquez reiteró que cualquier alteración en la conducción de la investigación podría afectar la credibilidad de la Fiscalía y expuso su incertidumbre ante nuevos movimientos internos. Para Freja, la figura del fiscal de apoyo podría servir para suspender futuras decisiones como las solicitudes de imputación o de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro.

“Todo apunta a un favorecimiento hacia el exdiputado del Atlántico”, insistió el abogado, quien ve en estos cambios un riesgo para la revelación de información fundamental para el caso.

Las partes aguardan definiciones en los próximos días, mientras el proceso judicial sobre Nicolás Petro Burgos sigue bajo escrutinio y persiste la controversia sobre el papel de la Fiscalía