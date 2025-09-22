Colombia

Subió el precio del oro en Colombia tras la caída del dólar este 22 de septiembre

Con esta información sabrás cuándo es el mejor momento para comprar o vender, ya sea para invertir, ahorrar, regalar o simplemente coleccionar

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del oro cambia
El precio del oro cambia todos los días por diversos factores tanto nacionales como internacionales (REUTERS/Shannon Stapleton)

El precio del oro en Colombia subió este lunes 22 de septiembre de 2025 tras la caída del dólar y el repunte de la cotización del metal precioso en los mercados internacionales.

Distintos factores tanto nacionales e internacionales provocan que el valor del oro cambia constantemente. Lo mejor es mantenerse actualizado en cuanto a su cotización y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuándo es el mejor momento para comprar o vender, ya sea para invertir, ahorrar, regalar o simplemente coleccionar.

Precio del oro en Colombia

  • Fecha: lunes 22 de septiembre de 2025.
  • Precio por gramo: $ 463.233,54.
  • Precio por onza: $ 14.406.563,08.

Esto significa que el oro registró una subida del 0.44%, es decir, $2.051,51 por gramo y $63.801,96 por onza.

Por su parte, en los mercados internacionales el oro al contado ganaba un 1,4%, a un récord de 3.735,40 dólares por onza.

Mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaron un 1,7%, a 3.768,70 dólares.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,7%, a 43,83 dólares la onza, su mayor nivel en más de 14 años. En tanto, el platino ganaba un 0,8% a 1.398,94 dólares; y el paladio avanzaba un 2,5% a 1.177,61 dólares.

Todo sobre la compra y
Todo sobre la compra y venta de oro en Colombia (AP Foto/Mike Groll, Archivo)

¿Dónde comprar oro en Colombia?

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

