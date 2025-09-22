Se fugaron dos reclusos de la cárcel de Amagá, en Antioquia: intimidaron a un guardia con arma cortopunzante y lo encer raron en una celda

El centro de detención alberga actualmente 14 personas sindicadas y 11 condenadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la jornada de visitas familiares en la cárcel del municipio de Amagá, en el suroeste de Antioquia, dos internos lograron escapar tras someter a un guardia, lo que activó un operativo de búsqueda en la región.

Los reclusos, identificados como Juan Gabriel Rojas y Diego Ceballos, aprovecharon el momento para intimidar al funcionario con un arma cortopunzante, lo amordazaron, le quitaron su arma de dotación y lo encerraron en una celda antes de huir del establecimiento, según pudo establecer Caracol Radio.

El citado medio puntualizó que Juan Gabriel Rojas había sido condenado en mayo de 2025 a 32 meses de prisión por porte ilegal de armas de fuego, mientras que Diego Ceballos se encontraba procesado por homicidio: la fuga fue confirmada por el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, que informó que las autoridades locales han desplegado un plan candado en coordinación con la Policía y la Sijín para intentar recapturar a los prófugos.

La identidad y los antecedentes de los internos que escaparon de la cárcel de Amagá ya fue esclarecida- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estamos en un plan candado con la Policía y la Sijín adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estas dos personas”, declaró Wilser Darío Molina, según recogió la emisora.

En el centro penitenciario de Amagá permanecen actualmente 14 personas sindicadas y 11 condenadas. Hasta el momento, las autoridades no han logrado obtener pistas sobre el paradero de Juan Gabriel Rojas y Diego Ceballos.

La principal hipótesis del intento de motín en la estación policial de Funza que terminó en tragedia

La tragedia reportada en la estación de Policía de Funza, en Cundinamarca, dejó un saldo de siete internos muertos y cinco más que permanecen en estado crítico. El trágico hecho tuvo su origen tras un incendio que se desató la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025, luego de una serie de disturbios originados por un recluso que se oponía a ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

La Alcaldía de Funza describió las causas y las acciones tomadas tras el motín en estación de Policía que dejo siete internos fallecidos y cinco más heridos - crédito Alcaldía de Funza

Según información proporcionada por la Gobernación de Cundinamarca y la Policía, los internos afectados se encontraban en la estación de Funza en calidad de detenidos transitorios, a la espera de ser remitidos a diferentes centros penitenciarios tras la emisión de sentencias judiciales en su contra. El ambiente se tornó tenso cuando se ordenó el traslado del interno José Fernando Rodríguez Lesmes a La Picota, donde debía cumplir una condena por delitos sexuales, de acuerdo con un informe publicado por El Tiempo.

El incendio se produjo después de una pelea entre los internos, que estalló alrededor de las 2:30 p. m. del mismo miércoles, justo cuando se intentaba ejecutar el traslado de Rodríguez Lesmes a la capital para ponerlo bajo custodia del Inpec. Las versiones oficiales indican que el recluso, de 48 años, se opuso de manera vehemente a abandonar la celda en Funza.

El Tiempo detalló que Rodríguez Lesmes había sido condenado el 28 de febrero de 2024 a 109 meses de prisión por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y que contaba con antecedentes penales desde septiembre de 2014 por violencia intrafamiliar y desde agosto de 2019 por delitos sexuales contra una menor de 14 años.

Las principales hipótesis apuntan a que la tragedia en la estación policial de Funza la originó un recluso que se oponía a ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

Fuentes consultadas por el diario bogotano señalaron que, ante la inminencia de su traslado, Rodríguez Lesmes inició una pelea con otros internos, lo que desencadenó una situación caótica dentro de la estación. Durante la confrontación, Yeferson Parra, de 25 años, sufrió fracturas en la mano y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Esta circunstancia le permitió salvarse del incendio, ya que no se encontraba presente cuando se propagaron las llamas.

En medio del desorden, algunos internos incendiaron los colchones dentro de las celdas, lo que provocó la rápida expansión de humo y gases tóxicos. Esta situación dificultó la respuesta tanto de los uniformados de servicio como de los bomberos que acudieron a la emergencia. Los primeros reportes indicaron que la estación de Funza albergaba a 13 personas en condiciones precarias de espacio.