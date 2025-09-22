Reviven las explosivas denuncias de Álvaro Leyva contra Gustavo Petro: este es el documento que sacudió la Casa de Nariño

Leyva llama a Petro a renunciar, asegurando que la situación es irreversible y que el país está al borde de una catástrofe moral y política - crédito Presidencia - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La declaración ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el excanciller Álvaro Leyva reiteró las acusaciones que en tres cartas públicas dirigidas al presidente Gustavo Petro había formulado meses atrás, insistiendo en que ciertos episodios de la vida pública y privada del mandatario reflejan una condición que, a su juicio, compromete el ejercicio de la jefatura del Estado.

Aunque el documento fue dado a conocer a finales de agosto y ya había sido publicado por Infobae Colombia, un reporte de Noticias RCN, del 21 de septiembre de 2025, volvió a poner el tema en la agenda. Este informe se enfoca en las revelaciones contenidas en el escrito, que amplían y recogen las denuncias presentadas contra el presidente Gustavo Petro en tres cartas enviadas durante el primer semestre de 2025: el 19 de abril, 5 de mayo y 1 de junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En él, Leyva incluye detalles precisos sobre fechas, lugares y comportamientos del jefe de Estado durante sus desplazamientos al exterior, que considera preocupantes y que motivan la apertura de una investigación formal en el Legislativo.

Episodios internacionales que encendieron las alarmas para el excanciller

Leyva recordó que en su primera carta del 19 de abril de 2025 señaló directamente un episodio ocurrido en Europa: “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

En su segunda carta del 5 de mayo de 2025, el excanciller vinculó las reiteradas ausencias y cancelaciones de agenda oficial a esa condición. Señaló que la desaparición en París fue “la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción”.

En la misma comunicación destacó: “Soy consciente Presidente que lo que hay de por medio, dado lo que le ocurre, es una tragedia humana en cabeza suya; por ende en cabeza del jefe del Estado. Sin duda, tratase de una situación infausta, desgraciada, desventurada, que nos está conduciendo a una tragedia nacional”.

En sus cartas de abril, mayo y junio de 2025, Leyva denuncia una serie de episodios internacionales en los que Petro mostró una actitud preocupante - crédito Lina Gasca/Colprensa

En su testimonio agregó detalles de la visita oficial a Chile en enero de 2023, cuando Petro, tras asistir a una cena privada, no acudió a los saludos protocolares en la Corte Suprema y en el Congreso de ese país. También narró que en dos ocasiones el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan intentó comunicarse con Petro sin éxito, y relató tensiones diplomáticas en Alemania por declaraciones sobre la caída del Muro de Berlín.

Sobre la visita a China, Leyva recordó: “En el banquete de Estado presidido por Xi Jinping (…) resolvió [Petro] no hablarle a su anfitrión. Mantuvo absoluto silencio todo el tiempo. Lo ignoró. Como si él no estuviese presente. (…) A [Petro] una vez más lo noté muy mal”.

El excanciller aseguró que los hechos no se trataban de casos aislados, sino de una constante en la conducta del mandatario. Afirmó que “estas conductas han tenido consecuencias concretas: agendas desatendidas, proyectos estratégicos estancados, pronunciamientos públicos erráticos, en ocasiones amenazantes y un creciente aislamiento local e internacional”. Por eso, en esa carta pidió al presidente “considerar seriamente su renuncia como única salida para evitar una catástrofe moral y política”.

Canciller Álvaro Leyva convocó a la Comisión Segunda del Senado a hacer veeduría en la nueva licitación de expedición de pasaportes - crédito Cancillería

En la tercera misiva del 1 de junio de 2025, Leyva expresó con mayor contundencia: “Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe. Y para sostenerse, abusa”. En ese texto, aseguró que el propio presidente sería el principal testigo de sus afirmaciones: “Nada de lo afirmado en esas misivas lo ha podido controvertir usted. Así las cosas, honorables representantes, de ninguna manera me retractaré. Ello no va a suceder”.

La misma misiva incluyó un llamado directo: “Ya no más Presidente Petro. Hora de irse”, argumentando que el país “en sus manos se hunde” y que bajo su conducción el orden constitucional estaba en peligro.

Antecedentes de Petro citados por Álvaro Leyva

Como respaldo, Leyva presentó un anexo denominado “Antecedentes y realidad presente de la personalidad, psiquis y estado de Gustavo Petro Urrego”, en el que incluyó testimonios como el de Íngrid Betancourt, que habría encontrado a Petro en Bruselas en 1996 “ido” y “totalmente desconectado”, y el de Carlos Alonso Lucio, quien confirmó ese relato.

Informe de Álvaro Leyva a la Cámara revela supuestas conductas erráticas de Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

En su intervención escrita reiteró que, desde su perspectiva, la salud del mandatario es un asunto de interés público: “Si su estado no es grave, demuéstrelo”, expresó en relación con una solicitud de pruebas médicas que respalden o descarten sus afirmaciones.

El excanciller cerró su declaración manteniendo la vigencia de sus tres cartas y subrayando que no se retractará: “Por fortuna mi mejor testigo de lo que he venido señalando y continúo revelando es usted mismo”. En su exposición insistió en que los episodios descritos configuran un patrón de comportamiento que, según sus palabras, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad institucional del país.