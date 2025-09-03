Este es el documento completo de Álvaro Leyva, que presentó a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre comportamiento de Petro

El excanciller Álvaro Leyva entregó un documento de 33 páginas ante la Comisión de Investigación de la Cámara, ampliando denuncias contra el presidente Gustavo Petro - crédito Cancillería/Presidencia

El excanciller Álvaro Leyva presentó el 29 de julio un documento de 33 páginas ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ese escrito recoge y amplía las denuncias que formuló contra el presidente Gustavo Petro en tres cartas enviadas durante el primer semestre del año: el 19 de abril, 5 de mayo y 1 de junio de 2025.

En él, Leyva incluye detalles precisos sobre fechas, lugares y comportamientos del jefe de Estado durante sus desplazamientos al exterior, que considera preocupantes y que motivan la apertura de una investigación formal en el Legislativo.

En la introducción del documento, Leyva reafirma su postura y advierte que no se retractará de las acusaciones que lanzó en las cartas previas. “Honorables representantes: de ninguna manera me retractaré. Ello no va a suceder”, expresa con claridad, dejando en claro que mantiene su convicción sobre la gravedad de la situación.

Álvaro Leyva insiste en denuncias contra Petro y pide peritaje psiquiátrico - crédito Cancillería

Las tres cartas originales contienen observaciones sobre lo que Leyva califica como conductas irregulares y erráticas del presidente Petro. En la primera, fechada el 19 de abril, el excanciller describe un episodio ocurrido en París, donde tuvo contacto directo con el mandatario; allí pudo constatar, dice, que Petro presentaba un problema serio de drogadicción.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción (…) nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, señala Leyva en el documento. Este evento, según él, causó desconcierto dentro de la comitiva oficial y entre diplomáticos presentes.

En la segunda carta, enviada el 5 de mayo, el tono de Leyva se vuelve más crítico. Asegura que el presidente está enfermo y repite que su desaparición en París no fue un caso aislado, sino parte de un patrón. En esa comunicación, recuerda cancelaciones y ausencias en eventos internacionales como Davos, Chile, Turquía, Alemania y China: “Señor Presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición”.

Informe de Álvaro Leyva a la Cámara revela supuestas conductas erráticas de Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

La tercera carta, fechada el 1 de junio, endurece el lenguaje. Leyva advierte que Petro ha perdido el control y apunta a la posibilidad de un autogolpe. En ella, insta a que se realicen pruebas médicas para determinar el estado real del presidente: “Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe”, señala con firmeza. Y añade: “Si su estado no es grave, demuéstrelo”. El documento cierra con un llamado tajante: “Ya no más Presidente Petro. Hora de irse”.

El documento entregado a la Comisión incluye una serie de solicitudes específicas, una de las más relevantes es la petición para que se nombre un perito en lingüística forense. Este experto debe estudiar todos los discursos políticos emitidos por Petro desde que asumió la presidencia hasta la fecha, con el fin de identificar posibles incoherencias, contradicciones o inconsistencias.

De acuerdo con los hallazgos, se solicita que el informe sea remitido a un especialista en psiquiatría forense, quien debe evaluar la salud mental del presidente para determinar si existen condiciones que afecten su capacidad de juicio, discernimiento y ejercicio de sus funciones.

Además, Leyva pide obtener una copia íntegra de la historia clínica de Petro para verificar su estado de salud y tratamientos médicos recibidos durante su mandato. También propone que se practique una prueba de toxicología con el objetivo de detectar la presencia de sustancias psicoactivas o medicamentos que puedan incidir en su comportamiento.

Entre otras investigaciones solicitadas, destaca la petición para identificar y ubicar el establecimiento comercial o restaurante en Santiago de Chile, donde cenaron Petro, el excanciller Leyva y algunos miembros de la comitiva el 9 de enero de 2023. “Verificar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, así como establecer posibles registros documentales, audiovisuales o testimoniales que permitan corroborar su estancia en dicho sitio”, es el objetivo descrito en el texto.

El documento adjunta también una tabla con 82 incumplimientos presidenciales que, según Leyva, reflejan un patrón de irresponsabilidad y negligencia. Se incluyen testimonios de reconocidas personalidades como Ingrid Betancourt y Carlos Alonso Lucio, además de referencias a grabaciones publicadas en España, que el exministto califica como editadas y manipuladas.