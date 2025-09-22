Colombia

Revelan carta enviada por fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo: denunció presiones e irregularidades en solicitudes internas

La fiscal Lucy Marcela Laborde envió una carta a la fiscal general en la que advierte que la asignación de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones inesperadas, comprometen la imparcialidad del proceso judicial

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La fiscal Lucy Marcela Laborde
La fiscal Lucy Marcela Laborde advierte sobre posibles afectaciones a la autonomía e imparcialidad en la investigación contra Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa - @nicolaspetrob/Instagram

La investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado un nuevo foco de tensión dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Lucy Marcela Laborde, fiscal tercera especializada de la Dirección contra el Lavado de Activos, envió una carta formal a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que advierte que recientes decisiones internas, como la asignación de una fiscal de apoyo y la convocatoria a reuniones inesperadas, podrían comprometer la autonomía de fiscales e imparcialidad del proceso judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunicación, fechada el 22 de septiembre de 2025 en Barranquilla, expone preocupaciones sobre la transparencia y la independencia en una de las investigaciones más mediáticas y sensibles del país.

En su misiva, Laborde señala que la designación de una fiscal de apoyo, realizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se efectuó sin que su despacho lo solicitara y, según sus palabras, “carece de sustento legal y administrativo”.

La fiscal sostiene que esta medida, junto con la realización de reuniones internas convocadas por otras dependencias, afecta directamente su autonomía funcional como fiscal natural del caso.

“Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirma en la carta.

La fiscal detalla que la asignación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo se justificó oficialmente por la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar principios como celeridad y eficacia en la administración de justicia.

Sin embargo, Laborde rechaza estos argumentos, asegurando que su despacho no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal decisión.

Además, resaltó que ha liderado la investigación por lavado de activos contra Petro Burgos de manera íntegra durante más de un año, sin requerir apoyo adicional y sin que la Fiscalía haya solicitado aplazamientos en el proceso, a diferencia de la defensa, que ha pedido diez.

La carta también describe una reunión sorpresiva convocada el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción.

Laborde indicó que no recibió información previa sobre el tema a tratar y que, durante el encuentro, se le solicitó exponer detalles de la investigación en curso, así como posibles conexiones con otros procesos y entidades, como la Fundación Conciencia Social Fucoso.

La fiscal considera que este tipo de reuniones, sin claridad sobre su propósito y ajenas a su investigación, generan incertidumbre respecto a la imparcialidad judicial y transparencia del proceso.

“Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte.

Otra de las preocupaciones expresadas en la carta se refiere a la falta de traslado oportuno de solicitudes presentadas por la defensa.

Laborde denuncia que estas peticiones no se remitieron a su despacho de manera adecuada, lo que, en su opinión, podría interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, señala.

En su argumentación, la fiscal resaltó su trayectoria de más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, con experiencia en investigaciones de alto perfil tanto a nivel nacional como internacional.

Insistió en que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para continuar al frente del caso sin requerir apoyo externo.

Además, cuestionó que la designación de la fiscal de apoyo se haya producido justo después de solicitar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, cuando ya se había superado la etapa que podría haber requerido refuerzos.

Laborde solicitó formalmente a la fiscal general y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, que se le informe sobre la finalidad y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el propósito de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación.

También pidió explicaciones sobre la falta de traslado de las solicitudes de la defensa y solicitó que se adopten medidas para garantizar el respeto a su autonomía e independencia, principios que, según recalca, deben prevalecer sobre el principio de unidad de gestión cuando este se ejerce de manera arbitraria.

Temas Relacionados

Nicolás Petro BurgosLuz Adriana CamargoFiscalía General de la NaciónLucy Marcela LabordeLavado de activosAutonomía de fiscalesImparcialidad judicialBarranquillaColombia-noticias

Más Noticias

Cuatro heridos dejó enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional en una playa de Santa Marta

En videos quedó registrado cómo uno de los aficionados tiene rastros de sangre en su espalda, tras el altercado entre seguidores del conjunto verdolaga en la playa de El Rodadero

Cuatro heridos dejó enfrentamiento entre

Por conceder la libertad condicional al polémico contratista Emilio Tapia, jueza será investigada por la Comisión de Disciplina

Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por ser el ‘cerebro’ en el caso de corrupción de Centros Poblados, en el que se perdieron cerca de setenta mil millones de pesos

Por conceder la libertad condicional

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

La participante del ‘reality’ compartió en redes su postura ante los cuestionamientos por mostrar emociones, y defendió el derecho a la sensibilidad y la importancia de la expresión afectiva en escenarios competitivos

Violeta Bergonzi se desahogó sobre

Cambio Radical se despachó en contra de David Racero por presuntas transferencias de empleados de su UTL a él: " No le bastó con explotar a los empleados de su Fruver"

El partido político cuestionó públicamente al representante tras revelarse una investigación sobre supuestos movimientos de dinero de su equipo legislativo hacia cuentas personales y de allegados de Racero

Cambio Radical se despachó en

Leopoldo López compara régimen de Nicolás Maduro con el cartel de Pablo Escobar tras informe de la ONU sobre crímenes en Venezuela

El líder opositor denunció el control criminal de la dictadura venezolana y alertó sobre persecución política, represión y vínculos del Gobierno con el narcotráfico

Leopoldo López compara régimen de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi se desahogó sobre

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Blessd llevará el ritmo a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: así será la presentación del colombiano

Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: estos son los detalles de la boda, que incluyó hasta un carruaje a caballo

Desaparición de B King y Regio Clown: mánager reveló detalles del caso y de un misterioso almuerzo antes de perder contacto

Deportes

Linda Caicedo no asistiría a

Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo