Polémica por video de Yamil Arana: gobernador de Bolívar hizo correr a sus escoltas detrás de un mototaxi

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, enfrenta una ola de críticas luego de que en redes sociales circulara un video en el que se le ve movilizándose en un mototaxi junto a dos acompañantes, mientras que dos de sus escoltas corren detrás del vehículo intentando cumplir con su labor de protección.

El registro, que rápidamente se hizo viral, ha sido interpretado por muchos usuarios como un acto de humillación hacia los agentes encargados de su seguridad, pues en lugar de estar en condiciones adecuadas para reaccionar ante una eventual emergencia, se les observa trotando en medio de la vía, expuestos y en desventaja.

Rechazo en redes sociales

Las críticas contra el mandatario departamental no tardaron en aparecer. En X (antes Twitter), Facebook y TikTok, varios internautas cuestionaron la escena, calificándola de “inaceptable” y “vergonzosa”.

Una de las publicaciones que más se compartió afirma:

“El trato de los protegidos debe ser profesional y respetuoso con sus escoltas. Lo que hace el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con sus escoltas es tan reprobable como lo que hizo Germán Vargas Lleras golpeando a un escolta. Es una constante del Gobernador poner en ridículo a su esquema según se ve en sus videos”.

La polémica recuerda a episodios anteriores en Colombia donde funcionarios públicos fueron señalados por maltrato a sus escoltas. El más recordado es el “coscorrón” de Germán Vargas Lleras en 2016, cuando el entonces vicepresidente fue grabado golpeando a uno de sus guardaespaldas, lo que desató un debate nacional sobre el respeto hacia quienes cumplen esa labor.

El caso de Yamil Arana bajo la lupa

En esta ocasión, los cuestionamientos recaen directamente sobre Yamil Arana, quien desde el inicio de su mandato ha sido un personaje polémico por su estilo de comunicación y por la manera en que se expone en redes sociales. Para muchos, la decisión de desplazarse en mototaxi acompañado y permitir que sus escoltas corran a pie, más que un gesto de cercanía con la gente, representa un irrespeto hacia su equipo de seguridad.

Medios de comunicación han resaltado que el rol de un escolta es garantizar la integridad física de la persona protegida, lo cual implica estar en condiciones óptimas para reaccionar de manera inmediata. Al obligarlos a correr detrás de un vehículo, se les limita su capacidad de respuesta y, en caso de una eventual agresión, incluso se pondría en riesgo la vida del propio gobernador.

Comparaciones inevitables

El paralelo con el caso de Vargas Lleras ha sido recurrente en los comentarios de usuarios. Si bien los contextos son distintos, la constante es la percepción ciudadana de que algunos funcionarios públicos no valoran la labor de sus escoltas y, por el contrario, los exponen o los ridiculizan.

En el caso del vicepresidente, la reacción fue un acto físico de agresión. En el caso de Arana, la crítica se centra en que somete a su esquema a situaciones indignas, lo cual también podría interpretarse como una forma de maltrato.

¿Qué dice la normativa?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha reiterado en distintos pronunciamientos que los esquemas de seguridad no constituyen un privilegio personal de los funcionarios, sino una herramienta institucional para proteger la vida de quienes tienen un nivel de riesgo alto por el cargo que ejercen.

En ese sentido, el funcionario protegido tiene la responsabilidad de facilitar el trabajo de los escoltas y respetar sus condiciones laborales. Por lo tanto, exponerlos a correr detrás de un mototaxi no solo contradice los protocolos de seguridad, sino que podría interpretarse como una forma de trato indigno en el marco de su función pública.

Silencio del gobernador

Hasta el momento, Yamil Arana no se ha pronunciado oficialmente sobre el video ni ha explicado las razones por las que sus escoltas aparecen en esas condiciones. Su silencio ha generado aún más críticas en redes, donde ciudadanos piden que aclare lo sucedido y, de ser necesario, ofrezca disculpas públicas a su esquema de seguridad.