Petro respondió a duro pronunciamiento de Leyva, que insistió en sus denuncias: lo acusó de ser un “posible sobornado” del cartel de Cali

Con un extenso mensaje en su perfil de X, el primer mandatario se refirió a los señalamientos del excanciller, en especial al episodio en el que dijo que el mandatario se había “perdido” en Santiago de Chile durante una visita oficial, y recordó supuestos nexos del exfuncionario con la organización criminal

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Gustavo Petro estaría en el ojo del huracán, tras conocerse las recientes afirmaciones del excanciller Álvaro Leyva - crédito Jesús Avilés/Infobae

La controversia entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva Durán registró el lunes 22 de septiembre de 2025 un nuevo e intenso capítulo, luego de la dura respuesta del mandatario a los señalamientos que, según se supo, el exfuncionario ratificó en su testimonio a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo anterior, en relación con los comportamientos del gobernante.

Petro, en su perfil de X, habló de supuestos sobornos que habrían sido aceptados por Leyva, en respuesta a los cuestionamientos sobre el supuesto deteriorio en su salud física y mental. En efecto, el presidente defendió su integridad y desestimó las versiones sobre su comportamiento en el extranjero; en específico, sobre un episodio que habría ocurrido, de acuerdo con el testimonio del exfuncionario, en Santiago de Chile.

Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”, expresó Petro en un extenso mensaje en su perfil, en el que citó la revelación de Noticias RCN.

En desarrollo...

