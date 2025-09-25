Colombia

Álvaro Leyva anunció que hizo llegar una denuncia penal a la fiscal general de Estados Unidos: “Se dará a conocer”

La decisión del excanciller se da en medio de una creciente confrontación con el presidente Gustavo Petro, marcada por acusaciones sobre la salud del mandatario y su capacidad para ejercer el cargo

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Gustavo Petro advirtió previamente que
Gustavo Petro advirtió previamente que Leyva y sus aliados estarían intentando involucrarlo en un proceso judicial internacional - crédito Luisa González/REUTERS

La controversia entre el jefe de Estado y su antiguo canciller tuvo un nuevo episodio el 22 de septiembre, luego de que Gustavo Petro respondiera públicamente a los señalamientos que, según se conoció, Álvaro Leyva ratificó en su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Estas acusaciones están relacionadas con la condición física y mental del presidente y con supuestos episodios ocurridos durante viajes internacionales en el ejercicio de su cargo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su perfil de X, Petro se refirió a presuntos sobornos que habrían sido recibidos por Leyva, en respuesta a las versiones que cuestionaban su salud. El mandatario negó las afirmaciones sobre su comportamiento durante una visita a Chile en 2023, episodio mencionado por el excanciller en su testimonio ante la Comisión.

“Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció el mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado”, expresó Petro en la publicación.

La denuncia de Leyva

En medio de esta disputa, Álvaro Leyva hizo pública una nueva acción internacional el jueves 25 de septiembre, a través de su cuenta de X.

En el día de hoy envié a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, un denuncio penal para su consideración e investigación. Se dará a conocer”, anunció a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles sobre el contenido del documento.

Álvaro Leyva anunció que envió
Álvaro Leyva anunció que envió un denuncio penal a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi - crédito @AlvaroLeyva/X

Horas antes de este pronunciamiento, el presidente Petro había advertido que “el hidalgo y sus aliados golpistas” estarían intentando involucrarlo en un proceso judicial en Estados Unidos, en alusión a la gestión de Leyva ante la fiscal Bondi.

El excanciller ha presentado varias comunicaciones escritas y un testimonio formal ante la Comisión de Acusaciones, en las que sostiene que el presidente no está en condiciones de gobernar por supuestos problemas de salud mental y adicciones. En su primera carta, del 19 de abril de 2025, Leyva expresó: “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior (...) Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

En una segunda misiva, fechada el 5 de mayo, se refirió a ausencias y cancelaciones en la agenda presidencial. “La desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción”, indicó.

Leyva sostiene que el presidente
Leyva sostiene que el presidente no está en condiciones de gobernar debido a presuntos problemas de salud mental y adicciones - crédito Presidencia y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En su tercera comunicación, del 1 de junio, Leyva reafirmó sus acusaciones y se negó a retractarse. “Nada de lo afirmado en esas misivas lo ha podido controvertir usted. Así las cosas, honorables representantes, de ninguna manera me retractaré. Ello no va a suceder”, aseguró.

Además, el exfuncionario adjuntó una incapacidad médica de 2019 relacionada con salud mental y pidió citar al médico tratante, especialista en adicciones y trastornos bipolares. En este anexo, titulado “Antecedentes y realidad presente de la personalidad, psiquis y estado de Gustavo Petro Urrego”, incluyó testimonios como el de Íngrid Betancourt, quien aseguró haber visto al presidente en Bruselas “ido” y “totalmente desconectado”.

Petro rechazó las acusaciones del excanciller

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se defendió de los señalamientos hechos por el excanciller Álvaro Leyva - crédito @petrogustavo/X

El presidente defendió su integridad física y explicó que su estado de salud le impide ingerir alcohol en exceso. “Yo mismo no paso de una o dos copas de cerveza o de vino, y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes, o en demasía, porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en La Habana es tan grande que no me lo permite mi organismo, así quisiera”, señaló.

Asimismo, Petro negó que durante su estancia en Manta (Ecuador) hubiera tenido encuentros con personas vinculadas a estructuras ilegales, como lo sugirieron algunos medios. “Tengo las fotos de mi estancia en Valparaíso y testigos muy queridos de mi presencia, y no fue como escribía la prensa mentirosa de mi estadía en Manta, donde estuve mirando el mar, que adoro, y escribiendo mi libro y no con alias Fito (...), en una cabaña hermosa y pequeña”, agregó.

Petro respondió a los señalamientos
Petro respondió a los señalamientos que hizo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara el excanciller Álvaro Leyva - crédito @petrogustavo/X

Petro calificó a Leyva de actuar en connivencia con sectores políticos que, según él, buscan su salida del cargo. “Quiere tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas and Gregg, negocio en el que metió las manos, y por ello fue suspendido de por vida de la función pública”, sostuvo.

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaDenuncia penalFiscal de Estados UnidosPamela BondiGustavo PetroComisión de AcusacionesViajes PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Yeimar Gamboa, joven líder del Centro Democrático asesinado en Antioquia, fue perseguido por sicarios hasta su casa: “Llegó corriendo”

La secretaria de Gobierno y Participación de Chigorodó entregó detalles sobre el crimen del activista y la labor política y social que desempeñaba en el municipio

Yeimar Gamboa, joven líder del

UNP negó que Petro haya ordenado debilitar el esquema de protección de Abelardo de la Espriella: “En ningún momento ha sido reducido”

El precandidato presidencial aseguró que desde el Gobierno se pidió disminuir su equipo de seguridad y que ya se estableció un precio por su cabeza

UNP negó que Petro haya

Sinuano Día: Resultados del 25 de septiembre de 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día: Resultados del 25

Olmedo López tenía como propósito llegar al Senado con dineros de uno de los programas de la Ungrd: así lo reveló Sneyder Pinilla

El exdirector de la entidad fue mencionado en el interrogatorio que se llevó a cabo contra el exsubdirector, en la Corte Suprema de Justicia, como parte de las investigaciones que se adelantan contra algunos congresistas que estarían siendo salpicados en el megacaso de corrupción

Olmedo López tenía como propósito

Costo del gas en Colombia se disparó en los últimos años: Andesco advirtió riesgo de desabastecimiento por políticas del gobierno Petro

La asociación afirmó que “son las empresas las que están dando los resultados a través de la técnica, al igual que los alcaldes y gobernadores son los que están contribuyendo a hacer las obras”

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos narcos españoles fueron capturados

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

La Tremenda reveló por qué

La Tremenda reveló por qué se separó del creador de contenido, Jordan Galván: “Lo que pasó no tiene perdón de nadie”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

Por qué Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Deportes

Kevin Mier es blanco de

Kevin Mier es blanco de criticas en México por nuevo error: le marcaron un gol desde mitad de cancha

Así calificó la prensa Argentina el partido de Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con River Plate por Copa Libertadores: “El de peor rendimiento”

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”