Petro oficializó el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad tras polémica por la ley de paridad

El decreto 1012 del 2025, firmado el 21 de septiembre establece que Angie Lizeth Rodríguez, quien estaba encargada del ministerio, retoma sus funciones en el Dapre

Por Dahana Ospina

El regreso de Florián al
El regreso de Florián al Ministerio de Igualdad genera polémica por el cumplimiento de la Ley de Paridad. - crédito @MinIgualdad_Col/X

El presidente Gustavo Petro, firmó el 21 de septiembre el decreto 1012 de 2025, con el que oficializó el regreso de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad, luego de varios días de polémica por la ley de paridad en el gabinete.

Juan Carlos Florián, previamente suspendido de la titularidad del Ministerio por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentó su renuncia protocolaria el 15 de septiembre en medio de cuestionamientos por una supuesta infracción a la ley de cuotas de género tras recientes cambios en el gabinete. Mientras se resolvía el reemplazo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez, ocupó el cargo en calidad de ministra encargada.

La controversia se originó a raíz de los movimientos en distintos ministerios. Tras la salida de Angela María Buitrago del Ministerio de Justicia y de Francia Márquez de Igualdad, diferentes sectores señalaron un posible incumplimiento de la ley de paridad, que exige que por lo menos el 30% de los altos cargos ministeriales sean ocupados por mujeres.

Con el enroque reciente en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), donde se retiró el nombramiento de Gloria Patricia Perdomo y fue anunciada Yeimi Carina Murcia Yela como nueva ministra, el gobierno buscó recomponer el equilibrio legal y permitir el retorno de Florián a Igualdad. La cartera de Igualdad actualizó de forma inmediata su perfil en X, añadiendo el usuario personal de Juan Carlos Florián como titular y jefe de la entidad.

La cuenta de X del
La cuenta de X del MinIgualdad ya agregó en su perfil el usuario personal de Juan Carlos Florián. - @MinIgualdad_Col/X

El decreto 1012 de 2025 establece en su primer artículo: “Nombrar a partir de la fecha a Juan Carlos Florián Silva, con cédula de ciudadanía No. 80.097.915, en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad“.

El decreto también instruye en su artículo 2 que la Subdirección de Talento Humano del ministerio comunique la decisión tanto a Juan Carlos Florián Silva como a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien regresa a sus funciones en el DAPRE. En su tercer artículo, el texto oficial deroga el encargo hecho a Rodríguez mediante el decreto 0992 del 17 de septiembre.

A través del decreto 1012
A través del decreto 1012 del 2025 y con fecha de este 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. - Presidencia

La ley de paridad se ubicó en el centro de la escena tras los cambios en el gabinete ministerial. Sectores políticos y sociales cuestionaron la interpretación de esta norma, especialmente después de que se argumentara desde el Gobierno que Florián ayudaba a cumplir la cuota legal debido a que se autopercibe como “persona de género fluido”.

La suspensión provisional fue el resultado de estos señalamientos y de una decisión judicial, la cual quedó despejada una vez que el Ejecutivo ajustó otras designaciones.

Durante la semana previa al nuevo nombramiento, congresistas advirtieron sobre el uso de maniobras administrativas a través de renuncias y nombramientos sucesivos en carteras clave. Algunas voces políticas anticiparon la interposición de acciones disciplinarias y penales por presunto desacato judicial y violación de la ley de cuotas, denunciando tácticas para mantener ciertas figuras en el gabinete sin alterar la representación exigida para el género femenino.

“Si el Presidente @petrogustavo posesiona nuevamente a Juan Florián como ministro de Igualdad y Equidad, pediré firmas en el Congreso para presentarle una moción de censura, por su irrespeto a las causas que su ministerio debería proteger antes que pisotear”, escribió la congresista bogotana a través de su cuenta oficial de X.

La representante anunció que reunirá
La representante anunció que reunirá firmas para retirar a Florián del cargo - crédito @JenniferPedraz/x

El gobierno sostiene que con la designación de una mujer en el Ministerio TIC se subsana cualquier infracción. Según declaraciones oficiales, “las demandas ahora pierden sustento” y el Ejecutivo “cumple con la ley de cuotas” en el gabinete, despejando el camino para que Juan Carlos Florián retome sus funciones.

La situación del Ministerio de Igualdad y Equidad se mantiene como tema central del debate institucional. El regreso de Florián a la cartera se produce con efecto inmediato, en plena observancia al nuevo decreto presidencial, tras apenas cuatro días de haberse hecho efectiva su renuncia protocolaria.

El Ministerio de Igualdad notificó el cumplimiento de la comunicación oficial y todos los canales institucionales reflejan nuevamente a Juan Carlos Florián como jefe de la entidad. El presente decreto rige desde su comunicación y deja sin efectos el encargo temporal a Angie Lizeth Rodríguez.

