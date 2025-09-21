Otras marcas aprovecharon el ‘vainazo’ de Petro para dar premios a los Brayan en Colombia

La polémica se dio luego de que el presidente usara de ejemplo este nombre para referirse a la situación de vulnerabilidad en Colombia - crédito Presidencia/Captura de Pantalla Redes sociales

El polémico comentario del presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 15 de septiembre de 2025, en la que hizo referencia a los hombres que se llaman ‘Brayan’, calificado por varios sectores como denigrante, ha sido utilizado por varias empresas del país para generar cercanía con esta población.

El primero fue la famosa cadena de hamburguesas Burger King, con presencia en Colombia, en la que ofrecieron una promoción única para aquellos que se acerquen a sus sedes en el país, entre el miércoles 17 de septiembre y el domingo 21 de septiembre de 2025, y presenten sus documentos de identidad (cédulas) para verificar que se llame como Brayan, al momento de efectuar la compra.

“Aquí somos Brayan Lovers👑, por eso hicimos esta promo para demostrarles que aquí los queremos el doble.🔥Trae tu cédula y te damos 2X1 en Beacon Feast WHOPPER® 🍔 Puedes caer con tu Brayan de confianza desde el 17 al 21 de septiembre a nuestros restaurantes. 😎Etiqueta en este post a todos Brayan que conozcas", menciona el comentario que compartió la cuenta de _Burger King en Colombia través de sus redes sociales (X, Facebook e Instagram).

Agencias de Viajes

Sin embargo, esta no fue la única marca comercial que realizó esta propuesta de marketing. Las declaraciones del presidente Petro también fue aprovechada por otros sectores, como fue el caso de las agencias de viajes.

Por un lado, el portal web Tiquetesbaratos.com había ofrecido promociones del 10% de descuento en hoteles y paquetes para las personas que se identifiquen con el nombre en cuestión.

“Atención Brayan. Ya no eres un meme… ¡Eres un viajero VIP en TiquetesBaratos.com! Aquí sí te queremos y por eso te regalamos un 10% de descuento en hoteles o paquetes (...) Y ojo: este beneficio se redime únicamente llamando a nuestro call center 24/7 de TiquetesBaratos.com Solo por llamarte Brayan. Corre, que esta promo se va tan rápido como tu próximo vuelo”, publicó la organización, recalcando que la promoción fue válida hasta el 18 de septiembre.

Por su parte, la agencia de viajes On Vacation implementó rebajas de hasta 70% en planes turísticos utilizando el código BRAYAN. “Ya que siempre se llevan algo, que sea hasta el 70% OFF. El código es BRAYAN, pero aplica para todos”, expresó la agencia, recordando que la promoción es por tiempo limitado.

Además, la plataforma Volados otorgó un bono de $100.000 a los viajeros que lleven ese nombre. “Escríbenos “YO QUIERO” o etiqueta a tu amigo que tenga este nombre y te contaremos los detalles de esta iniciativa en pro de este movimiento en pro de sus derechos”, expresaron.

Las aerolíneas también participaron en la ola de promociones. JetSmart ofreció descuentos de hasta 70% en vuelos nacionales y utilizó el eslogan: “Volamos con los Brayan porque sabemos que se la pasan volando”.

Otras promociones con ‘Brayan’

De otro lado, la plataforma de transporte Picap reconocida por su servicio de mototaxi, anunció viajes gratis para los Brayan que se registren en su plataforma.

“Hoy los Brayans no embarazan… ¡Viajan en Picap! Comenta desde tu cuenta o etiqueta a tu Brayan de confianza y te enviaremos el código a tu DM”, mencionaron.

Del mismo modo, las promociones se extendieron hasta los escenarios deportivos. El equipo de fútbol bogotano La Equidad aprovechó este momento para premiar a los aficionados con el nombre de Brayan, y que disfrutaran del encuentro contra Deportivo Cali, disputado en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

“Todos los Brayans de Bogotá están invitados a vivir hoy el partido Equidad vs. Deportivo Cali en el Estadio de Techo. Presenta tu cédula en la fila VIP Occidental Norte y reclama tu entrada GRATIS”, manifestó el equipo deportivo en sus redes sociales.

Por último, se destaca la promoción lanzada por la marca Si Hay Cine que, junto con la librería Penguin Random House, se unieron para dar premios a los hombres que se llamen Brayan.

“Si te llamas BRAYAN publica una imagen mostrando tu boleta para (la película) CAMINA O MUERE, para participar por un TOTE BAG y un libro de STEPHEN KING (La larga Marcha)”, comentaron.

Jhovanoty y su rutina de los ‘Brayans’

Igualmente, la polémica frase del presidente Petro fue utilizada para contextos humorísticos, tal como lo realizó el reconocido humorista colombiano Jhovany Ramírez, conocido popularmente como Jhovanoty, en la que se refirió, a su estilo, el polémico episodio del mandatario en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre.

“Brayan no es un nombre oligarca; el único Brayan famoso que yo recuerdo es el de una película que se llamaba rescatando al soldado Brian (risas) Los Brayan existen porque todos los atracos en Colombia no deben estar en manos solamente de los Jorman y los Kevin”, dijo el humorista imitando al jefe de Estado durante un evento.

Incluso, hizo referencia al video de respuesta de los Brayans. “Se unieron unos Brayan en Bogotá para sacar un video de protesta en contra del presidente de la República. Que quiero agradecerle a esos Brian que mientras ellos estaban grabando ese video, el índice de atracos en Bogotá disminuyó (risas y aplausos)”, explicó.

En medio de la rutina, el comediante propuso regalar 500.000 pesos a la persona que se encontraba presente durante su show, y aunque le costó, finalmente halló una persona con ese nombre en particular.

“Encontramos a un Brayan. Él es un Brayan libre (risas). Ustedes ven aquí a Brayan, un ciudadano que, si ustedes lo notan, está golpeado por el hambre (risas)”, expresó.

Cuál fue el comentario de Petro contra los ‘Brayan’

La polémica se originó cuando el presidente Gustavo Petro hizo comentarios considerados estigmatizantes sobre el nombre Brayan, lo que provocó una reacción inmediata en la opinión pública y en plataformas digitales.

“Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, expresó el mandatario nacional en su momento.

Sus palabras se viralizaron a través de redes sociales y medios. La reacción llegó de parte de usuarios y creadores de contenido, entre ellos “El Brayan”.

A través de una parodia, respondió rechazando los comentarios del presidente, señalando el estigma que históricamente recae sobre quienes llevan ese nombre.

“Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, expresó el influenciador con tono firme, pero sin perder el estilo satírico que lo caracteriza.

