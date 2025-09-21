Colombia

Feto de una niña fue hallado dentro de una bolsa de basura, en Medellín: esto se sabe

Un reciclador informó a las autoridades locales sobre el cuerpo sin vida que se encontraba entre basura y escombros en plena vía pública

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

Encuentran un feto de una
Encuentran un feto de una niña dentro de una bolsa de basura - crédeito Freepik

La comunidad del barrio La Esperanza, en la comuna Castilla de Medellín, se encuentra consternada tras el descubrimiento de un feto sin vida, hallado entre basura y escombros en plena vía pública.

Según información de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, el hallazgo se produjo en la madrugada del viernes 19 de septiembre, cuando un reciclador notificó a los agentes en la estación del Doce de Octubre sobre lo encontrado.

Funcionarios policiales acudieron de inmediato al lugar de los hechos, donde constataron la presencia del cuerpo sin vida de una recién nacida.

La menor había sido envuelta en una bolsa negra y abandonada junto a desechos, situación que generó conmoción entre los residentes del sector.

Un reciclador informó a las
Un reciclador informó a las autoridades locales sobre el cuerpo sin vida que se encontraba entre basura y escombros en plena vía pública- crédito CTI de la Fiscalía

La reacción institucional se habría producido con el despliegue del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuyos integrantes adelantaron la inspección del lugar y el traslado del cuerpo a la sede de Medicina Legal.

En este laboratorio forense, los profesionales deberán determinar las causas del fallecimiento, un dato que hasta el momento, permanece indeterminado.

Las autoridades detallaron que la investigación continuará con la búsqueda de registros de las cámaras de seguridad instaladas en el área y la recopilación de testimonios de potenciales testigos.

El objetivo, precisaron, será identificar y localizar al responsable de este abandono, para proceder a su judicialización conforme lo establece la ley.

El hallazgo se produjo aproximadamente
El hallazgo se produjo aproximadamente a las 12:00 a. m. del viernes 19 de septiembre, cuando un reciclador notificó a los agentes en la estación del Doce de Octubre sobre lo encontrado- crédito Colprensa

Mujer que abandonó a su bebé en bolsa de basura en Montería se reportó ante las autoridades

El caso de una recién nacida abandonada en un contenedor de basura en el barrio El Edén, de Montería, dio un giro inesperado tras la aparición de una mujer que se presentó ante las autoridades, asegurando ser la madre de la menor y solicitando una prueba de ADN para confirmar el vínculo.

La situación generó consternación en Córdoba, fue reportada inicialmente por el diario regional La Razón, medio al que la mujer declaró haber actuado bajo un estado de profundo estrés emocional.

El hallazgo de la bebé ocurrió en la mañana del viernes 15 de agosto, cuando Joel Agames, vecino del sector transitaba junto a su padre por las inmediaciones de un contenedor de basura y escombros.

En ese momento, escuchó el llanto de la menor y observó que una bolsa se movía. “Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos. Creo que vi ver la bolsa moviéndose, y llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer”, relató Agames en declaraciones recogidas por medios de comunicación.

El joven escuchó el llanto
El joven escuchó el llanto de la recién nacida y llamó de inmediato a las autoridades - crédito El Meridiano/X

Tras la alerta, una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar y trasladó a la niña al Hospital San Jerónimo de Montería, donde el equipo médico confirmó el buen estado de salud de la recién nacida. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumió el proceso de protección de la menor, quien quedó bajo una medida de protección mientras se realiza la prueba de ADN solicitada por la mujer que afirma ser su madre. Esta información fue confirmada tanto por el Icbf como por la Policía Metropolitana de Montería.

El Icbf, a través de un comunicado, detalló las acciones emprendidas: “De inmediato, el Icbf realizó verificación de derechos y aperturó Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, con el fin de garantizar su protección integral. La recién nacida permanecerá bajo la protección del Bienestar Familiar hasta que, tras la prueba de ADN, se compruebe que la mujer que se acercó a la Defensoría de Familia y que afirma ser su madre, sea quien dice ser“, expresó la entidad.

Además, el Icbf hizo un llamado a la comunidad para que informe cualquier situación de riesgo que involucre a niños, niñas y adolescentes a la línea 141: “El Icbf reitera su compromiso de proteger a la niñez en todo el país”.

