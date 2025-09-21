En redes recuerdan publicación de Álvaro Uribe lanzando críticas hacia Abelardo de la Espriella: “Sin bolsas no hay paraíso”

Usuarios en redes recordaron una publicación del exmandatario contra el abogado y hoy precandidato presidencial - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se ha convertido en una de las figuras públicas que ha generado grandes reacciones en los sectores políticos y sociales del país.

Su lanzamiento a la contienda electoral por firmas ha generado entre repudio entre los gremios afines al progresismo colombiano, así como respaldo de grandes personalidades del país como el cantante Silvestre Dangond o el humorista Piter Albeiro.

No obstante, su precandidatura también ha generado revuelo en las redes sociales, tanto que internautas han recordado viejos discursos no solo del abogado sino de otras figuras políticas en las que cuestionaban su postura.

Abelardo de la Espriella considera a Álvaro Uribe como referente político - crédito De la Espriella Style

Uno de ellos fue el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, persona que en la actualidad es uno de los referentes políticos de De la Espriella, tal como lo reconoció cuando le respondió a la periodista colombiana Darcy Quinn de La FM de RCN Radio, a través de su cuenta de X.

“Darcy, te explico en detalle: mi gran consejero y referente político es el presidente Uribe, eso lo sabe todo el mundo y lo digo con orgullo”, expresó el jurista en su momento a la cadena radial.

Con este mensaje, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer su respuesta a la periodista D'arcy Quinn - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, el expresidente no tuvo ese sentimiento de acogida desde el principio. En una de sus publicaciones realizadas en la red social X, antes conocida como Twitter, el exjefe de Estado entre 2002 y 2010 cuestionaba la posición del abogado, asegurando que estaría defendiendo al entonces senador Gustavo Petro, recordando que, para la época en cuestión, el hoy presidente de los colombianos estaba siendo acusado de recibir dinero en una bolsa negra, motivo por lo que fue investigado por las autoridades.

“Abelardo de la Espriella SIN BOLSAS NO HAY PARAÍSO”, fue el comentario del exgobernador antioqueño en las redes sociales expuesto el 9 de diciembre de 2018, y que fue recordado por los internautas, a vísperas de que se inicie formalmente la campaña presidencial.

En su publicación, el exmandatario cuestionaba la defensa del abogado hacia Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Este no fue el único post que usuarios han replicado en las redes sociales. En otra publicación, el expresidente Uribe Vélez recordó los supuestos vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

“Ladroncito De La Espriella le recibió y robó plata a Mancuso y ahora dicen que era para la campaña”, escribió Uribe el 12 de septiembre de 2012.

En ese entonces, el exmandatario no hacía referencia a Abelardo de la Espriella sino a Miguel Alfonso de la Espriella, familiar del abogado y condenado por la justicia - crédito @AlvaroUribeVel/X

No obstante, en los comentarios a la publicación del expresidente, se menciona que su comentario no iba direccionado a Abelardo de la Espriella, sino a Miguel Alfonso de la Espriella, un excongresista colombiano que fueron condenados por la justicia, en medio del escándalo denominado la parapolítica, y que había manifestado que el exlíder paramilitar había apoyado la campaña presidencial de Uribe en 2002.

Las dos publicaciones ha generado diferentes reacciones en las plataformas digitales. Mientras que algunos criticaban el cambio de postura del hoy precandidato presidencial, otros cuestionaban la veracidad de los “trinos” del expresidente.

“Que Dinámica la Política”; “Se sacan los trapos sucios al Sol, pero cuando llega la hora de atrapar la presa se unen”; “No defraudan. Siempre cumplen los requisitos”; “Se bañan con la misma regadera, usan el mismo jabón en el mismo baño y se secan con la misma toalla”; “Que bonita familia. La Oposición no defrauda”, fueron algunos de los comentarios divulgados en la publicación realizada por el usuario @ferchosalazar9 de X.

El internauta recordó la publicación del expresidente contra De la Espriella - crédito @ferchosalazar9/X

La vez que Abelardo de la Espriella defendió a Gustavo Petro

Además de las dos publicaciones hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la red social X también hicieron memoria de una declaración del abogado y hoy precandidato presidencial Abelardo de la Espriella saliendo en defensa del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En un video divulgado por el usuario @ckevingomez de X, se observa una declaración del abogado al medio bogotano Citytv, en donde defendió las capacidades del entonces mandatario capitalino, cuando este se encontraba investigado por el escándalo del sistema de recolección de basuras de la ciudad.

“Si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y ha perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él”, expresó De la Espriella al citado medio de comunicación.

En ese entonces, el abogado había salido en defensa del entonces alcalde bogotano Gustavo Petro - crédito @ckevingomez/X

Además, el jurista enfatizó que “el señor Gustavo Petro estuvo viviendo dos meses en casa de mi cliente, su concuñado”, haciendo referencia al empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, y agregó que “Gustavo Petro, en ejercicio de sus funciones, despachó varias cosas que tienen que ver con el distrito”.

El filme fue difundido por los internautas, teniendo en cuenta que, en la actualidad, tanto el presidente Petro como el precandidato De la Espriella se encuentran disgustados políticamente.

Abelardo de la Espriella defendiendo a Gustavo Petro - crédito @ckevingomez/X (Archivo CityTV)