Colombia

Disidencias de las Farc expusieron bandera en Anorí, Antioquia, cerca de un centro infantil: “Hasta la guerra tiene límites”

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, rechazó la instalación del material simbólico de la guerrilla y alertó sobre riesgos para los niños

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La directora Astrid Cáceres pidió no involucrar a los niños en el conflicto armado - crédito Redes sociales/X

La violencia en Colombia sigue poniendo en alerta a la población, sobre todo, a aquella que vive en las zonas rurales, en donde los grupos armados ejercen control territorial e infligen terror entre la ciudadanía. Además de cometer todo tipo de actos terroristas, y de continuar con los secuestros, el reclutamiento forzado y los asesinatos, están haciendo notar su poder con la exposición de material simbólico de sus organizaciones.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, informó sobre la instalación de una bandera del Frente 36 de las disidencias de las Farc en Anorí, Antioquia. Aunado a ello, los integrantes del grupo armado pusieron una caneca alusiva a la guerrilla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con la funcionaria, el hecho se torna aún más grave, teniendo en cuenta que estos elementos fueron ubicados a tan solo 20 metros de un centro de desarrollo infantil, en el cual se prestan servicios a más de 50 niños y niñas del municipio.

La directora del Icbf, Astrid
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, aseguró que la bandera fue instalada a 20 metros del centro de desarrollo infantil - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y @AstridCaceresC/X

“Esto está contra el derecho internacional humanitario y contra todas las reglas que también la guerra tiene. Rechazamos esto enérgicamente. Y además, ha puesto en alto riesgo a todos los niños de Anorí”, precisó la directora del Icbf.

Adicionalmente, reveló que, debido al temor de que los menores de edad sean víctimas de las disidencias de las Farc, las familias han optado por no llevarlos a los centros de desarrollo infantil. Por eso, desde el Instituto han tenido que flexibilizar la atención de más de 200 niños y niñas en el municipio. Esto, en respuesta a las preocupaciones de los padres de familia y allegados, y con el objetivo de no detener el acompañamiento que reciben los menores.

En consecuencia, la funcionaria instó a la estructura armada responsable de estos hechos de intimidación y a los demás grupos al margen de la ley que operan en el país, a no involucrar en el conflicto armado a los niños. Pidió expresamente que no se acerquen a los puntos en los que hay presencia de menores y anunció acciones legales.

Además de la bandera, las
Además de la bandera, las disidencias de las Farc ubicaron una caneca alusiva al grupo armado, en inmediaciones del centro de desarrollo infantil - crédito @AstridCaceresC/X

“Le hacemos el llamado enérgico, no solamente al Frente 36, sino a todos los actores armados, de respetar los sitios donde están los niños y las niñas, de no involucrar los niños y niñas en la guerra. Y por supuesto, haremos todas las denuncias escritas que esto amerite para hacer el llamado de atención, porque hasta la guerra tiene límites”, detalló la directora del Icbf.

Bandera y grafiti en Betulia, Antioquia

Este no es el único hecho denunciado el 20 de septiembre en Antioquia. Las autoridades departamentales recibieron el reporte ciudadano sobre la presencia de una bandera y un grafiti alusivo a las disidencias de las Farc en una zona urbana del municipio de Betulia. Estos materiales fueron ubicados en un sector conocido como La Bomba.

En Betulia, Antioquia, aparecieron grafitis
En Betulia, Antioquia, aparecieron grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, el 20 de septiembre de 2025 - crédito redes sociales/X

“Mediante llamada y fotos aportadas por la ciudadanía, se tuvo conocimiento de la instalación de una bandera con los colores de Colombia y una inscripción, además de un grafiti, alusivos a las disidencias de las Farc-EP, ambos fueron dejados en inmediaciones del parque educativo San Mateo”, detalló en su momento Policía de Antioquia a Infobae Colombia.

Las investigaciones iniciales apuntan a que este tipo de acciones podría formar parte de estrategias de las disidencias para captar nuevos seguidores y fortalecer su influencia en la zona. Las autoridades señalaron que el objetivo podría ser generar apoyo por parte de la comunidad.

En respuesta a la alerta, las autoridades del municipio activaron un dispositivo de acción, centrado en la verificación de la zona y en la remoción del grafiti.

Temas Relacionados

Bandera disidencias de las FarcAnorí, AntioquiaConflicto armadoAstrid CáceresIcbfColombia-Noticias

Más Noticias

Martín Elías Jr. revela cuánto dinero gana con la música y en qué gasta sus millones

El joven cantante permitió al público conocer más profundamente sus motivaciones, creencias y la manera en que concibe su futuro financiero y profesional

Martín Elías Jr. revela cuánto

Petrismo ya tiene definida la hoja de ruta para que el Pacto Histórico llegue como coalición unificada a las elecciones 2026

La bancada de Gobierno presentará tutelas ante el CNE para que permita la unión de partidos investigados por la justicia colombiana al movimiento político de izquierda

Petrismo ya tiene definida la

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Se cumplen dos meses de angustia y sufrimiento de quienes esperan noticias de los uniformados en cautiverio por el grupo armado ilegal. Familias alegan falta de acciones del Gobierno

Madre de Franque Hoyos Murcia,

La Corte Suprema de Justicia pone orden: así funciona el reconocimiento legal de padres y madres de crianza

El alto tribunal unificó criterios sobre esta figura y aclaró que solo procede cuando el vínculo con los padres biológicos es inexistente o precario, evitando confusiones en los tribunales del país

La Corte Suprema de Justicia

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

En las grabaciones, los individuos agradecen a los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por no asesinarlos

Video: cobradores en Santa Marta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre de Franque Hoyos Murcia,

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr. revela cuánto

Martín Elías Jr. revela cuánto dinero gana con la música y en qué gasta sus millones

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Aida Victoria Merlano relató el día en que descubrió una infidelidad en un motel: aclaró si hablaba de Juan David Tejada

Esperanza Gómez relató los problemas de salud que le generó su pleito con Meta: “No lo estoy tomando como un castigo”

Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

Deportes

Javier Gandolfi no se quedó

Javier Gandolfi no se quedó callado tras su salida de Atlético Nacional: “Hubo circunstancias difíciles de explicar”

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Esto gana Wilmar Roldán por pitar un partido de fútbol en la Liga Betplay: cuánto ganará en el Mundial 2026

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League