Colombia

Descubren “apartamento” oculto bajo un puente en el centro de Bogotá, el video causa sorpresa en redes sociales

El clip muestra cómo un joven se acerca a una grieta al pie de un puente y termina encontrando un espacio amplio donde viven varias personas, quienes lo confrontan y le piden salir

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Un joven descubrió un “apartamento” oculto bajo un puente en el centro de Bogotá, cerca de la estación Tercer Milenio, y el video del hallazgo se volvió viral en redes sociales

En Bogotá no es raro que se registren escenas curiosas y hasta insólitas en medio de la cotidianidad urbana. Sin embargo, pocas han causado tanta sorpresa como el hallazgo registrado recientemente en pleno centro de la ciudad.

Un joven descubrió un improvisado “apartamento” escondido bajo un puente vehicular, cerca de la estación de TransMilenio Tercer Milenio, y compartió el hecho en redes sociales, donde el video no ha dejado de generar comentarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El material fue difundido a través de la cuenta de TikTok @kmuspro, donde el joven asegura haber encontrado “el apartamento más caleto de Bogotá”, justo en una zona reconocida por la alta presencia de habitantes de calle y problemáticas sociales.

El lugar se ubica específicamente en la rotonda de la calle Sexta con carrera Décima, a pocos metros de la mencionada estación de transporte masivo.

El joven grabó el interior
El joven grabó el interior del lugar y se encontró con personas que lo ocupaban como refugio improvisado. - crédito kmuspro/Tiktok

El sorprendente hallazgo bajo el puente

En las imágenes se observa cómo el joven se acerca a una grieta ubicada al pie de un puente vehicular. Con evidente curiosidad, comenta: “Vea ese hueco”. Al asomarse, descubre un espacio mucho más amplio de lo que parecía desde fuera, lo que llevó a describirlo como una especie de vivienda subterránea improvisada en pleno corazón de la capital.

La sorpresa aumentó cuando, al ingresar unos pasos más, el joven se topó con al menos dos personas que ocupaban el lugar. Uno de ellos reaccionó de inmediato y le advirtió con firmeza: “Acá no puede entrar, socio”. Otro reforzó la advertencia al decir: “Salga, salga”, mientras lanzaba algunos objetos para obligarlo a retirarse. El momento quedó registrado en el clip, que se ha viralizado en cuestión de horas.

El video incluye la frase irónica “Me encanta vivir en Bogotá”, lo que generó todavía más interacción en redes sociales. La publicación ya suma miles de reproducciones y reacciones.

Reacciones en redes sociales

La escena provocó todo tipo de respuestas entre los usuarios. Algunos tomaron el hecho con humor, escribiendo comentarios como: “Tiene más seguridad que los conjuntos cerrados” o “Los del Sisbén: Riqueza moderada”. Otros fueron más críticos y señalaron la situación como una muestra de la crisis social que atraviesa Bogotá.

“No es un caleto, es la dura realidad de quienes no tienen dónde vivir”, comentó un internauta. Otro señaló: “Ahí debe ser un atracadero” y “ese mismo sótano lo hay en el puente de la 15 con 170 ...y los que viven llevan más de 10 años ahí. tienen hasta electricidad”, haciendo referencia al abandono estatal y a la falta de políticas efectivas frente a la población en condición de calle.

El hallazgo reabrió el debate
El hallazgo reabrió el debate sobre la crisis social y la presencia de habitantes de calle en el centro de Bogotá. - crédito kmuspro/Tiktok

Una problemática de fondo

El hallazgo evidencia una situación recurrente en Bogotá, la utilización de espacios públicos, huecos o zonas bajo puentes como refugios improvisados por parte de habitantes de calle. Estas áreas suelen ser invisibles para gran parte de la ciudadanía, pero se convierten en puntos de riesgo, tanto por la falta de condiciones de salubridad como por la posibilidad de que sean utilizadas para el consumo de sustancias psicoactivas.

La zona de la carrera Décima con calle Sexta es conocida precisamente por ser un punto crítico en este sentido. Allí convergen habitantes de calle, vendedores informales y situaciones de inseguridad que generan preocupación constante entre ciudadanos y comerciantes del sector.

La zona de la carrera
La zona de la carrera Décima con calle Sexta es conocida por tener una gran cantidad de habitantes de calle. - crédito Colprensa

El video ha abierto nuevamente el debate sobre la necesidad de mayores controles y políticas sociales integrales en Bogotá, que permitan abordar no solo el fenómeno de la indigencia, sino también el deterioro del espacio público y la percepción de inseguridad.

Entre la incredulidad y la reflexión

Mientras algunos ven en este tipo de contenidos un simple entretenimiento viral, otros llaman la atención sobre la gravedad del asunto. La existencia de un “apartamento oculto” en pleno centro no solo es un hecho insólito, sino también de acuerdo con algunos usuarios de internet, un reflejo de la precariedad que enfrentan cientos de personas que no tienen un lugar digno donde vivir.

Temas Relacionados

apartamento oculto Bogotáhallazgo bajo puente Bogotávideo viralestación Tercer Mileniohabitantes de calle Bogotácasa de calleMe encanta vivir en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Jota Pe Hernández denuncia como “asqueante” el manejo de la Unidad de Víctimas otorgada al senador Gustavo Moreno

El congresista cuestionó supuestos sobrecostos en contratos, la entrega de cargos directivos a personas sin experiencia y el uso de la entidad para fines electorales y políticos

Jota Pe Hernández denuncia como

Resultados de la Lotería del Cauca: todos los números ganadores del sábado 20 de septiembre de 2025

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Empresario baleado en foro del Centro Democrático en Bucaramanga sigue en estado crítico

Julio Martín Suárez Gómez, de 38 años, permanece en la UCI del Instituto Cardiovascular de Floridablanca tras recibir disparos en la cabeza y el tórax en un ataque armado en el barrio Sotomayor

Empresario baleado en foro del

Estos son los números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado 20 de septiembre

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Estos son los números ganadores

Después de 6 años de retraso y millonario sobrecosto, Galán entregó ampliación de la avenida Mutis en Engativá

La obra, que incluye nueva vía, ciclorruta, espacio público, murales y parques, beneficiará a más de 600.000 habitantes del sector y mejorará la conexión con el oriente de Bogotá y el aeropuerto El Dorado

Después de 6 años de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre de Franque Hoyos Murcia,

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

ENTRETENIMIENTO

Valle del Cauca y Antioquia

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Creadora de contenido enlistó las canciones con letras ofensivas hacia mujeres en géneros diferentes al reguetón: “Mátalas”

Montañistas revelaron cómo es la higiene cuando se está en escalada: “Haces allí, eso hay que cargarlo de subida y de bajada”

Deportes

Le cobrarían muy duro al

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa