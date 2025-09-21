Colombia

Creadora de contenido enlistó las canciones con letras ofensivas hacia mujeres en géneros diferentes al reguetón: “Mátalas”

El análisis de una creadora de contenido revela cuántos estilos musicales contienen mensajes problemáticos hacia las mujeres, más allá de la música urbana

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La creadora de contenido crítico otros géneros musicales diferentes al reguetón - crédito karolsolismenco/Instagram

Karol Solis, creadora de contenido y politóloga, puso en evidencia las letras ofensivas hacia las mujeres en algunas canciones, tras recibir críticas por las preferencias de algunas por el reguetón, especialmente temas de la cantante urbana Karol G.

Ante los señalamientos de que este género promueve la cosificación de la mujer en la música, Solis respondió con una reflexión que amplió el debate: los mensajes sexistas y violentos no son exclusivos del reguetón, sino que atraviesan múltiples estilos musicales, tanto latinos como internacionales.

Todo comenzó cuando Solis recibió un comentario que cuestionaba a las mujeres que disfrutan del reguetón, acusándolas de aceptar ser tratadas como objetos sexuales en las canciones y de cantar esas letras “a todo pulmón”. En vez de limitarse a defender su gusto musical, la creadora aprovechó la oportunidad para analizar la presencia de mensajes problemáticos en otros géneros, mostrando que la cosificación y la violencia simbólica hacia las mujeres forman parte de la cultura musical desde hace décadas.

El reguetón es constantemente cuestionado
El reguetón es constantemente cuestionado por su referencia sexual hacia las mujeres - crédito Ilustrativa Infobae

Reguetón y letras polémicas

El reguetón ha sido uno de los géneros más señalados por sus letras explícitas. Un ejemplo reciente es la canción +57, interpretada por Karol G junto a Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessed. La polémica surgió por la frase “Una mamacita desde los fourteen”, que hacía referencia a una adolescente de 14 años. Tras la presión social y los pronunciamientos del Gobierno, la línea fue modificada por “una mamacita desde los eighteen”, en un intento de responder a las críticas sobre la sexualización de menores. Este caso ilustra cómo la discusión sobre el contenido de las letras puede tener consecuencias directas en la industria musical, llegando incluso a la modificación de versos.

Letras ofensivas en otros géneros musicales

Solis subrayó que el problema no se limita al reguetón. En la salsa, citó Talento de televisión de Willie Colón, donde la letra dice: “No tiene talento, pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, es muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación”. Aquí, la valoración de la mujer se reduce a su apariencia física, perpetuando estereotipos de género.

Willie Colón con la canción
Willie Colón con la canción "Talento de televisión" también fue cuestionada - crédito Bienvenido Velasco/EFE

El merengue también ofrece ejemplos, como Te compro tu novia de Ramón Orlando, que plantea: “Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información”. La idea de “comprar” a una mujer refuerza la visión de la mujer como objeto de intercambio.

En el vallenato, Solis mencionó La falla fue tuya de Diomedes Díaz, donde se normaliza la infidelidad masculina y se estigmatiza la femenina: “yo sé bien que te he sido infiel. Pero en el hombre casi no se nota. Pero es triste que lo haga una mujer. Porque pierde de valor y muchas cosas”. Este tipo de mensajes refuerza la doble moral y la desigualdad de género.

La bachata tampoco queda exenta. En Eres mía de Romeo Santos, la letra expresa: “Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas: que solo es prestada, la mujer que ama porque sigue siendo mía”. Aquí, la mujer es presentada como una posesión, incluso después de casada.

En la ranchera, la canción Mátalas de Alejandro Fernández, aunque la intención es metafórica y busca resaltar el cuidado y el cariño, la estrofa inicial utiliza frases de violencia: “Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres”.

Ejemplos internacionales y otros géneros populares

La revisión de Solis no se detuvo en la música latinoamericana. En el rock y pop internacional, citó Run for Your Life de The Beatles, donde se escuchan frases como: “Bueno, prefiero verte muerta, niñita, que estar con otro hombre” y “Si te encuentro con otro hombre, eso será el fin, niñita”. Estas líneas evidencian la presencia de mensajes posesivos y violentos en uno de los grupos más influyentes de la historia de la música.

The Beatles no se salvó
The Beatles no se salvó de las críticas de la influencer - crédito AP Foto

El rap y el hip hop también han sido señalados por su lenguaje explícito. Solis mencionó Todas mueren por mí de Cartel de Santa, con versos como: “Mami, no estés triste, soy tu papi todavía. Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para coger. Tengo frío el corazón, pero la verga caliente”.

Otros géneros populares tampoco escapan a la polémica. En la cumbia, Colegiala de Rodolfo Aicardi incluye: “Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor”. En el merengue, “Demasiado niña” de Eddie Herrera plantea: “Y es que eres demasiado niña para empezar a amar. Eres como una fruta nueva que no se debe tumbar. Y apenas tienes 13 años y no sabes besar”.

