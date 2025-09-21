“¡Así de grande sería la cachera!“: Usuarios se divierten con sentido momento, trabajador canta a grito herido popular vallenato

El hombre se ha hecho viral por interpretar el famoso vallenato que habla acerca del despecho - Crédito: @diegoalejandroros43 / TikTok

Usuarios de TikTok y amantes del vallenato están encantados con la apasionada interpretación del vallenato “como duele el frío” por un hombre mientras trabaja en una oficina.

En clip compartido por la cuenta del usuario @diegoalejandroros43, se puede ver y escuchar al supuesto jefe del usuario quien canta el popular tema con mucho sentimiento, mientras intenta trabajar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pero la emoción lo desborda y termina interpretando la canción con las manos, incluso canta un pequeño verso a una compañera que salía de una oficina conjunta.

En redes ha causado furor su manera apasionada de cantar vallenato - Créditos: @diegoalejandroros43 / TikTok

En el mismo material se puede ver como según Diego Alejandro, quiere hacer viral a su jefe, de hecho la cuenta en esta red social solo tiene una seguidilla de videos donde el jefe aparece cantando siempre vallenato. Por esto es que lo graba como un espía, entre el papeleo de la oficina.

Los videos que se han publicado desde el 12 de septiembre acumulan una fanaticada con más de cuatro mil seguidores para la cuenta.

Allí se puede leer comentario de todo tipo donde las personas están genuinamente interesadas en saber quién le hizo tanto daño al jefe, otros aseguran que les encantaría trabajar en esa oficina para hacerle el coro, algunos están expectantes del momento en el que el hombre se de cuenta de su popularidad en redes.

Según el usuario, su única meta es hacer popular a su jefe - Créditos: @diegoalejandroros43 - TikTok

Así mismo muchos han notado y alabado el buen tono de voz del patrón al que le quieren decir que se equivocó de carrera y seguirían sin duda si quisiera formar un grupo vallenato. Por otra parte, algunas mujeres se han ofrecido a curarle el despecho al cotizado jefe. No obstante, hasta ahora se desconoce la identidad del sentido intérprete.

Por otra parte, el video llego hasta la cuenta de Instagram del cantante guairo José Luis Carrascal quien lo compartió con sus más de 59 mil seguidores. Y aunque el interprete no ha hecho comentario sobre el video, sin duda a apoyado a su difusión en redes.

Hay que recordar que el vallenato, género al que pertenece “Como duele el frío”, es conocido por abordar el desamor y las emociones intensas que acompañan a las rupturas sentimentales. Esta característica lo ha consolidado como una música de despecho, invitando a quienes lo escuchan a expresar sus propias vivencias de amor fallido.

No obstante, el vallenato trasciende el ámbito romántico, también puede relatar historias políticas, económicas, sociales y pasiones locales, convirtiéndose en un reflejo de la vida cotidiana y las realidades del país.

De hecho, gracia al informe anual que entregan las plataformas de escucha más populares del país, como Spotify, se sabe que el vallenato es el segundo genero musical más escuchado, solo detrás del reggaetón.

La canción es la más escuchada del artista en plataformas de escucha y la favorita de los fans - Crédito Spotify

El tema Como duele el frío compuesto por Wilfrán Castillo fue grabado en 1998 y aparece en el álbum debut de Carrascal: Corazón Vallenato. Canción que lo llevó a consolidarse como uno de los grandes interpretes del género.

Y actualmente es su tema más escuchado en la plataforma Spotify con más de 67 millones de oyentes

La viralización de este video no solo ha puesto en primer plano la espontaneidad y el carisma del protagonista, sino que también ha reavivado el interés por una canción emblemática y por el legado de José Luis Carrascal en el vallenato.