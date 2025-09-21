Alias La Tía fue condenada a más de cuatro años, señalada de ser espía del Clan del Golfo

La mujer actuaba en complicidad con su hijo - crédito Fiscalía General de la Nación

La condena de Teresa Jaramillo Giraldo, conocida como La Tía, a 4 años y 15 días de prisión por su papel en una red de corrupción vinculada al Clan del Golfo revela la magnitud de la infiltración de esta organización criminal en las fuerzas militares de Colombia.

Según la Fiscalía General de la Nación, la acusada admitió su responsabilidad en el entramado delictivo tras suscribir un preacuerdo con el ente acusador.

Las investigaciones impulsadas por la Delegada para la Seguridad Territorial demostraron la capacidad de articulación de “La Tía”, quien operaba como eje de una estructura dedicada a sobornar uniformados con el fin de que estos revelaran detalles clave de los despliegues y operaciones antinarcóticos en zonas como Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Según el expediente, la mujer se servía de un grupo de colaboradores que contactaban a los militares, asegurando así el flujo de datos clasificados hacia los cabecillas del grupo ilegal, quienes lograban así eludir la persecución estatal.

Entre los sentenciados en esta red también figura Juan David Caicedo Lucumí, quien desempeñó funciones de cabo primero en el Ejército Nacional y, por instrucciones de "La Tía", habría ofrecido 100 millones de pesos a un oficial a cambio de reportes privilegiados sobre su unidad.

Así mismo, dentro de la estructura criminal, Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo —este último, hijo de la hoy condenada— ejecutaron pagos de 25 millones de pesos cada uno a otro integrante de la fuerza pública en Medellín, entre octubre de 2024 y enero de 2025.

El mecanismo de cooptación descrito por la Fiscalía incluyó el abono sistemático de recursos económicos a cambio de la protección e información estratégica, reforzando el esquema de corrupción que ha permitido al Clan del Golfo sortear controles y operativos en regiones de alta conflictividad.

“‘La Tía’ articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el clan del Golfo”, resaltó el ente acusador.

La sentencia contra Jaramillo Giraldo se produce en el desarrollo de un acuerdo judicial que reconoce los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, cargos por los cuales ya se han formalizado otras condenas a varios implicados en la misma red delictiva.

La captura de Teresa Jaramillo Giraldo generó impacto en Valdivia y reabre el debate sobre la infiltración armada en organizaciones comunitarias, especialmente considerando los antecedentes de la región como el caso del padre Óscar Albeiro Ortiz Henao, condenado por liderar un grupo paramilitar y fallecido a inicios de 2025 en prisión.

El operativo que llevó a la aprehensión de Jaramillo Giraldo reportó también la detención de otras dos personas, tal como confirmaron las autoridades departamentales.

La Fiscalía General de la Nación detalló el 22 de febrero de 2025 que la dirigente social sería responsable de articular una red encargada de suministrar información al máximo cabecilla de la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo, conocido como alias Chirimoya.

El ente acusador señaló que, durante la investigación, se obtuvo una conversación en la que Jaramillo Giraldo solicita a un oficial del Ejército facilitar el paso de “familia”, término que usaba para referirse a miembros del grupo armado.

En la grabación, la mujer expresa: “Lo que nosotros más necesitamos es que, qué bueno que mi familia va a avanzar, que los dejemos avanzar, que si ellos se encontraron con el otro equipo de fútbol, que se encuentren, pero que no interpelen la familia tuya. Ah, no, listo, sí. Eso queda claro. Esa es la coordinación más grande que necesitamos. Sí”, según el audio presentado por la Fiscalía.

El expediente también incluye una alusión a posibles pagos por la colaboración, evidenciada en otro fragmento de la llamada: “Con 50 mercados, dependiendo del trabajo que él haga, pues ya que los 50 mercados te lo estarían dando dentro de un mes. El mes terminado y me… Bueno, ya hombre, no, que es que el pelado está arbitrando muy bien. Entonces vamos a subirle”, según la entidad.

La figura de Jaramillo Giraldo había adquirido relevancia en el norte de Antioquia por su labor como presidenta de Asocomunal Valdivia y la Confederación de Asocomunales del Norte de Antioquia.