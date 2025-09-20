Video: funcionario de Transmilenio resultó herido tras ataque con armas blancas de usuarios que intentaban colarse en el sistema

Agresión en Transmilenio - Portal 20 de Julio en un intento por colarse en el sistema -. crédito captura de pantalla Colombia Oscura/X

En redes sociales está haciéndose viral un video en el que quedó en evidencia la agresión de un grupo de jóvenes a trabajadores del sistema de transporte público en Bogotá, TransMilenio, en un intento por ingresar al Portal 20 de Julio sin pagar el pasaje.

En las imágenes se evidencia cómo este grupo de jóvenes fue visibilizado por los funcionarios en su deseo de colarse en el sistema, lo que produjo una respuesta inmediata de los trabajadores al reclamarles por el pago del pasaje.

La situación no fue bien recibida por los agresores, quienes desenfundaron armas blancas, como cuchillos y navajas, para agredir a las personas que estaban realizando el control en la zona de los torniquetes, con el fin de evitar que aumentara el número de colados y afectara el sistema.

En el video se observa cómo un par de ellos saltan por encima de las barandas de las registradoras e intentan apuñalar a uno de los hombres que custodiaba el lugar; acto seguido, este corre hacia un espacio más despejado para evitar ser golpeado por los compañeros que estaban registrando la situación.

Segundos después, en el video aparece una imagen en la que participan varios trabajadores de TransMilenio, el grupo de jóvenes agresores y parte de la comunidad, intentando que los hechos no pasaran a mayores. Tras un par de minutos, los funcionarios, empuñando solo un bolillo —su herramienta de trabajo—, lograron desalojar a este grupo de infractores. Sin embargo, uno de los trabajadores resultó herido en el altercado.

Al tener conocimiento de lo sucedido en el Portal 20 de Julio, la empresa TransMilenio se pronunció al respecto.

Comunicado de Transmilenio

El más reciente incidente de violencia en el Portal 20 de Julio dejó a un vigilante herido con arma blanca, tras la agresión perpetrada por una persona que ingresó de forma irregular al sistema, de acuerdo con un comunicado emitido por Transmilenio S.A.

El hecho, ocurrido mientras el trabajador cumplía sus tareas de control, provocó que autoridades y personal del sistema procedieran al traslado urgente del empleado afectado a un centro asistencial, informó la entidad en su declaración.

En las redes sociales, este acto fue destaco por los ciudadanos por la valentía de los trabajadores, que a pesar de verse involucrados en un acto de violencia y agresión en contra de su integridad - crédito X

Advirtiendo sobre el incremento de estos episodios, Transmilenio S.A. señaló que durante este año ya se han registrado 195 casos de agresión física contra su personal de vigilancia. Este dato resalta el nivel de riesgo al que se exponen quienes trabajan en la protección de los usuarios y la aplicación de las normas dentro del sistema de transporte capitalino.

Dentro del pronunciamiento, la empresa expresó: “Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas.”

Se viralizó momento exacto donde decenas de personas se colaron en el portal en el sur de la ciudad - crédito Captura video

Además, la compañía hizo hincapié en la importancia de rescatar el respeto, los valores y la convivencia, rechazando de forma categórica cualquier comportamiento violento contra sus colaboradores. Sumado a lo anterior, el llamado de la entidad incluyó la exhortación a validar el pasaje y comportarse conforme a la convivencia ciudadana.

Ratificaron su compromiso para reforzar las medidas de seguridad y velar por la integridad de los usuarios y colaboradores del Sistema, reiterando que el bienestar del personal y de los pasajeros permanecerá como una prioridad para Transmilenio S.A.

En las redes sociales, este acto fue destaco por los ciudadanos por la valentía de los trabajadores, que a pesar de verse involucrados en un acto de violencia y agresión en contra de su integridad, con armas blancas, decidieron anteponer sus labores y cumplir con las labores que implica su cargo, sin tener más que su humanidad y un bolillo para su defensa.