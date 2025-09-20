Shakira no habría descubierto a Piqué y Clara Chía por la mermelada: circula nueva versión de la infidelidad

El paparazzi descartó que la colombiana descubriera la infidelidad por la "mermelada", dando una nueva versión de lo sucedido - crédito @jordimartinpaparazzi/Instagram

De la separación de Shakira y Gerard Piqué, tras una supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, han transcurrido ya tres años. Múltiples historias protagonizaron la ruptura, entre la publicación del LP Las mujeres ya no lloran por parte de la barranquillera y su gira que durante 2025 fue un fenómeno de convocatoria en América.

Una de las que más difusión tuvo en la red fue la relacionada con lo expresado por el hoy desaparecido programa Socialité de la televisión española, en el que afirmaron que Shakira descubrió la infidelidad gracias a que se percató de un consumo inusual de mermelada en la casa, puesto que ni Piqué ni sus hijos, Milan y Sasha, la consumían.

Este rumor se reforzó por la escena del videoclip de su canción Te Felicito, donde Shakira abre una nevera y encuentra la cabeza de Rauw Alejandro, mientras que otros fans señalaron la presencia de un frasco de mermelada en la nevera. El rumor fue desmentido por la propia cantante tiempo después, sin dar detalles adicionales.

Jordi Martin afirmó que Clara Chía también le fue infiel a una pareja cuando se enamoró de Gerard Piqué - crédito Europa Press

Ahora, mientras la cantante celebra su récord de 12 fechas en el estadio GNP Seguros de México, el paparazzi Jordi Martin utilizó su canal de YouTube para revelar detalles sobre el origen del romance entre el exfutbolista y su actual pareja. Para sorpresa de sus seguidores, el paparazzi indicó que Clara Chía también venía de una relación previa cuando conoció a Piqué.

“La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó con engaños mientras ambos mantenían compromisos con otras personas”, aseguró.

Según su relato, el primer encuentro entre ambos ocurrió en noviembre de 2021 durante una cena de Navidad de la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, en el restaurante Gala de Barcelona, mientras él aún convivía con Shakira. Aunque le dio validez a la versión de que la mujer trabajaba como camarera en el bar La Traviesa, en la calle Tuset de Barcelona, recalcó que “ahí no es donde Piqué la conoce”, resaltando que todo empezó en la mencionada cena de la compañía, a la que asistieron empleados y sus parejas.

Clara Chía, según el testimonio de Martin, era entonces pareja de un trabajador de Kosmos y amigo cercano de Piqué. “Piqué se enamora de Clara Chía en esa cena. Ahí empieza la relación entre ellos dos, cada uno engañando a sus respectivas parejas”, relató el paparazzi. Sostuvo que este episodio marcó el inicio de una serie de encuentros furtivos entre Piqué y Clara Chía, mientras ambos seguían con sus relaciones previas.

Martin añadió que las sospechas de Shakira sobre el padre de sus hijos iniciaron luego de un viaje familiar a Estados Unidos. Al parecer, fue ahí cuando la cantante empezó a profundizar en el comportamiento de su pareja, pues durante enero y febrero de 2022, Piqué utilizaba excusas relacionadas con la empresa para verse con Chía.

Shakira comenzó a sospechar de Piqué a inicios de 2022, según dio a conocer Jordi Martin - crédito cortesía Ocesa

Según Jordi, para entonces el entorno del futbolista, incluido un viejo conocido de este durante buena parte de su etapa como jugador del FC Barcelona, ya estaba enterado de la situación: “Riqui Puig fue conocedor desde el primer minuto de la relación entre Clara Chía y Piqué”, indicó.

Siguiendo la cronología, en abril de 2022 Piqué se apartó temporalmente de la casa familiar para residir en su piso de soltero. Martin explicó que ese fue el espacio utilizado por el exjugador para encontrarse con Clara Chía. Sin embargo, poco después intentó una reconciliación con Shakira, que solo duró unas semanas.

Finalmente, la separación se formalizó con el comunicado público de la cantante y el escándalo se volvió mediático: “Al mes y medio de conocerse la noticia a nivel mundial, Piqué llevó a su nueva pareja a bañarse a la piscina a escasos metros del domicilio donde vivía Shakira”, aseguró Martin.

Jordi Martin negó que Clara Chía hubiese entrado a la casa de Shakira y Piqué, descartando de plano el rumor de la "mermelada" - crédito Europa Press

Otra de las revelaciones del paparazzi involucra a la empresa Kosmos. Señaló que Piqué despidió al empleado que era pareja de Clara Chía, luego contrató a la joven y permitió que ella teletrabajara para no levantar sospechas: “Cuando Clara Chía entra a trabajar en Cosmos, teletrabajaba desde su casa para no levantar sospechas. Ahí ya estaban enamorados”, apuntó, citando fuentes cercanas al entorno del exfutbolista.

Sobre el rumor conocido como “el caso de la mermelada”, Martin lo negó tajantemente: “Lo de la mermelada no existió nunca. Jamás. Clara Chía no entró jamás en casa de Piqué y de Shakira. Eso es rotundamente falso”. En su lugar, detalló que Shakira se enteró por empleados de la casa de los padres de Piqué que veía a su expareja con Clara Chía en la piscina, situación que intensificó el dolor de la cantante tras la ruptura.

El paparazzi destacó que, pese a la tormenta mediática, Shakira optará por no referirse tan abiertamente sobre el tema y que volcará todas esas emociones en su música. “Si Shakira contase con pelos y señales todos los datos que ella tiene, a Piqué le hubiera destrozado la imagen, pero ha sido una gran señora porque no ha querido que sus hijos el día de mañana vean esos titulares”, concluyó.