Colombia

Petro confirmó que Colombia sí importará gas, pero “sin monopolios”: “Ha existido hace años y desde anteriores gobiernos”

En medio de la incertidumbre y la aceptación del Ministerio de Energía sobre un déficit de gas natural en el país, el mandatario reconoció que se traerá gas extranjero y argumentó que no es una novedad

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó

El Ministerio de Energía, encabezado por Edwin Palma, admitió en un pronunciamiento que el país tendrá un déficit de gas para el 2026, en al menos un 20%.

Estas declaraciones se conocieron luego de un informe de Promigas, en la presentación del XXVI Informe del Sector Gas Natural, el viernes 19 de septiembre, en donde se conoció que el país dependería, por al menos cinco años, de las importaciones de gas natural.

Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro, a través de su perfil en X (anteriormente Twitter), reconoció que, en efecto, se va a importar gas, pero defendió la medida con el argumento de que “la importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos”.

También afirmó que, en su gestión, el factor diferencial será que no existirán los “monopolios de la importación”, pues alegó que las importaciones se venían realizando por parte de los privados.

“Solo hay un punto privado a donde llevan el gas importado y el dueño es el dueño de un diario. Creo que han cobrado por ese gas, más que el precio internacional del momento, como sucede en todo monopolio privado. Los monopolios privados se prohibieron hace años en la Constitución”, dijo el presidente.

