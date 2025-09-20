Colombia

Patrullero de la Policía fue sorprendido teniendo relaciones íntimas en medio de videoconferencia: “¡Apague la cámara!”

El uniformado, junto a sus colegas, contrató de forma particular a una profesora que los está ayudando en la preparación para los concursos de ascenso. Sin embargo, en lugar de prestar atención a lo que explicaba la docente, un hecho inesperado alertó a todos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El caso se conoció el 18 de septiembre y días después se hizo viral en redes sociales - crédito red social X | Pexels

Un video que se difundió en Internet el 18 de septiembre de 2025 ha generado polémica días después entre los internautas, debido a la conducta inapropiada de un patrullero de la Policía Nacional de Colombia.

En la grabación, que Infobae Colombia corroboró en diálogo con la Policía, se observa a uno de los integrantes de la institución que, junto a sus demás compañeros, tomaban una clase particular que los mismos policías le pagan a particulares, con el fin de preparar los concursos para ascender.

La clase, que se realizó de forma virtual a través de plataformas como Zoom o Teams, dejó un bochornoso momento protagonizado por el patrullero José Miguel, quien fue identificado como el responsable del incidente. Un descuido al no desactivar su cámara permitió que los demás participantes vieran que, aunque tenía la clase de fondo, en realidad estaba teniendo relaciones íntimas con una mujer, lo que generó incomodidad y sorpresa entre los asistentes.

La profesora vivió un momento incómodo por cuenta del comportamiento del patrullero, y algunos lo consideraron como "una falta de respeto" hacia la maestra - crédito red social X

Todo se descubrió justo cuando la maestra explicaba uno de los módulos y tuvo que interrumpir la sesión debido a lo que vio.

“O sea, ya el Estado sí o sí lo va a expropiar... ¡Ay Dios mío, Señor santísimo! El Estado sí o sí lo va a expropiar. ¡Ay, Señor santísimo! Que le digan, que le digan”, comentó la educadora al fijarse en uno de los recuadros donde debían aparecer los rostros de los uniformados. Allí vio que uno de ellos estaba sin camisa y, desde el abdomen hacia abajo, tampoco llevaba ropa. Ese era José Miguel.

“¡Ay, marica! José Miguel, apague su cámara. ¡Ay, marichi! Bueno, niños... Ay, no quiero ver”, mencionó la mujer, quien fue interpelada por otro estudiante: “¿No lo puede sacar, profe, o bloquear?”“No sé, marica, cómo lo saco. ¡Ay, Dios mío!”, respondió la profesora mientras intentaba sacar al patrullero de la videoconferencia.

“Pere... Ay, marica, no puede ser. Me dio algo. ¿Cómo se llama?”, agregó la mujer, a lo que su estudiante le confirmó el nombre completo. Luego de unos segundos, logró bloquearlo y continuar con la lección.

Luego de hacer, y visiblemente afectada, la maestra se tomó unos segundos para respirar y retomar, luego del momento incómodo que sufrió por cuenta de uno de sus estudiantes.

El hecho no pasó inadvertido para los usuarios en las redes sociales, que se sumaron a la pregunta: “¿Dónde estará José Miguel hoy?”.

El caso ha generado revuelo entre los internautas, pero también cuestionamientos de un sector sobre la forma en como se sorprenden los demás por algo tan “normal”, expresa, como tener relaciones sexuales. “Pero con violaciones y abusos ahí si nadie hace nada”, argumentó el usuario.

De otro lado, algunos de los ciudadanos que dejaron sus impresiones por medio de comentarios, afirmaron que lo ocurrido constituye “una falta de respeto” hacia el trabajo de la educadora, que se mostró nerviosa cuando se percató de lo que ocurría con uno de sus alumnos.

Este tipo de situaciones, estar haciendo otra actividad mientras se está conectado a una videoconferencia, es más usual de lo que se cree, y en esta ocasión el no haber desactivado la cámara le salió caro al patrullero, debido a que hoy su nombre y su imagen se han viralizado.

De igual forma, estos episodios invitan a reflexionar sobre el alcance que pueden llegar a tener esta clase de conductas, porque pueden afectar la vida profesional y personal de los implicados.

Este hecho hizo recordar lo que le pasó a otra estudiante en Colombia en 2020 y durante una clase virtual, y que tras dejar abierto su micrófono y la cámara posibilitó que sus compañeros y su maestra se dieran cuenta de que ella estaba teniendo relaciones sexuales.

El incidente fue captado en vivo por compañeros y hasta la maestra le dijo: “Lore, te estamos escuchando”, lo que provocó reacciones inmediatas y comentarios en redes sociales después de que el fragmento se compartió de forma viral.

