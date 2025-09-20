Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

B King, expareja de Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido en México, junto a su compañero Regio Clown - crédito @bkingoficial/Instagram

Desde que Sofía Avendaño diera a conocer la preocupación por el paradero de Bayron Sánchez Salazar, conocido en la industria musical como B-King, artista urbano y expareja de la DJ Marcela Reyes, crece la incertidumbre ante su paradero.

El cantante, según se conoció, se encontraba en México junto a su compañero Regio Clown, pero perdieron contacto con este luego de varios días, lo que hizo que se encendieran las alarmas.

Ante la falta de información por parte de las autoridades, otras fuentes cobraron fuerza en los días posteriores a la desaparición de B-King, incluyendo a Ayda Valencia.

Reconocida por su faceta como medium, se refirió al tema en su cuenta de Instagram, afirmando que lo hacía debido a las recurrentes solicitudes que recibió para hacer una lectura de las energías del cantante.

“Decidí hacer este video porque me han contactado de muchos medios para preguntarme sobre Byron Sánchez Salazar, más conocido como B-King”, indicó en su cuenta oficial de Instagram.

La vidente explicó que, al realizar el proceso de canalizar su energía, encontró un panorama desalentador. “Lamentablemente veo oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. Me da mucha sensación de angustia, de miedo. En la cabeza es todo el tiempo como ‘me van a matar, me van a matar, me van a matar’”, indicó.

Según explicó Valencia, “Para mí, ver oscuro, lamentablemente no es una buena señal. Para mí, creo, por lo que yo estoy sintiendo, él ya no está en este plano... Yo lo que siento es como si no estuviera vivo. Espero equivocarme. Espero que, no sea así, pero lamentablemente es lo que siento”, expresó.

En las reacciones predominó la tristeza e incertidumbre por el paradero de B-King, las denuncias sobre la complejidad alrededor de la seguridad en territorio mexicano, y los señalamientos contra Marcela Reyes como supuesta responsable de lo ocurrido.

Esto último, se debió a que los usuarios revivieron el enfrentamiento que tuvo la pareja en mayo pasado, cuando la DJ de guaracha habló en Buen día, Colombia del Canal RCN acerca de su ruptura, afirmando que fue por una infidelidad del cantante con Karina García, por entonces participante de La casa de los famosos Colombia.

El propio B-King respondió en su día y dio su versión de los hechos, pero el intercambio de declaraciones escaló a tal punto que el cantante dio a conocer lo que serían amenazas por parte del equipo de Marcela Reyes, exigiéndole no hablar más del tema en público. Por esa razón, anunció que pondría una denuncia en contra de su expareja y la hacía responsable de lo que le sucediera. “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, indicó en mayo pasado.

Ante los reiterados señalamientos, Reyes negó cualquier responsabilidad en la situación de B-King. “Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”, expresó inicialmente.

Sin referirse puntualmente a sus enfrentamientos en mayo, Reyes mostró comprensión por los señalamientos, pero negó tener alguna intención de hacerle daño a su expareja.

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, expresó.