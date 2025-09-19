Colombia

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: Las prepas están muy alzadas"

La modelo y creadora de contenido sorprendió con una publicación en la que hizo una importante referencia para la industria del entretenimiento colombiano

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Video de Karina García como
Video de Karina García como 'Las muñecas de la mafía' conquista las redes sociales

Por un video publicado en las redes sociales, Karina se convirtió en uno de los temas de conversación de los internautas en la mañana del 19 de septiembre.

La modelo y creadora de contenido paisa compartió una publicación con la que despertó todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, debido al trasfondo que tenía el clip.

En el video aparece Karina García en la mitad de un grupo de mujeres, todas vestidas negro, tan pronto inicia la grabación se ponen a caminar hacia adelante como si una pasarela de modelos se tratara, mientras que de fondo va sonando la emblemática canción de la novela Las muñecas de la mafia.

